Одобрены изменения в НК: сейчас заживем! Бухгалтеры ходят в отпуск с ноутбуком, Бузова показала справку об отсутствии налоговых долгов. 🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1488

Шоу должно продолжаться
Может ли кто-то из бухгалтеров вспомнить хоть один год без «ломки» НК? Это уже недобрая традиция вносить в него бесконечные правки. А ЕНС просто добил бизнес кучей поломок, да и в целом путаницей в платежах и отчетах.
И тут законодатели подумали, что пожалуй народ заскучал. Попривык за полгода к ЕНС и уведомлениям, стал лучше спать по ночам, дергается уже только один глаз, а не два. Самое время начать менять НК.
Например, отличная идея — два уведомления по НДФЛ. Ну, ладно, так и быть, одно добровольное (пока). А еще взносы давайте резервировать так же, как и НДФЛ — без права отмены резерва сразу после подачи уведомления. ИП пожалеем немного — пусть сдают уведомления и заявления через личный кабинет и без усиленной подписи, сойдет неквалифицированная.
В комментариях настроения истерично-саркастичное:
Изменения мы подробнее описали в разборе, объяснили, что они собственно будут значить для бухгалтера.
Иностранцы в деле!
Использование труда иностранцев в строительстве, клининге и общепите становится все более популярным.
Однако, для легальной работы на территории РФ, иностранцу необходимо получить РВП или трудовой патент.
Разобраться, в чем отличие между этими документами и какой из них выгоднее и быстрее оформить, можно в статье компании Lexintel.
Со своим самоваром
Или, точнее, ноутбуком, ходят в отпуск бухгалтеры. Не понятно, что останавливает руководство, котрое и на отдыхе норовит достать бухгалтера просьбами «немножечко» поработать, от покупки такого гаджета.
Результаты нашего опроса выглядят грустновато. Некоторые вообще в отпуск не ходят.
С другой стороны, бухгалтер и сам иногда вынужден брать работу на дом, ведь тот же СФР не станет слушать объяснений, почему вовремя не отправлено сообщение об увольнении сотрудника или ФНС не будет разбираться, почему не ответили на требование, возьмет, да и блокирнет расчетный счет.
Если мало адреналина в бухгалтерии
Тогда его с лихвой можно найти в госзакупках: 44-ФЗ и 223-ФЗ могут посоревноваться в сложности с Налоговым кодексом. Разъяснений профильные ведомства обязательно вам отсыплют. А руководство будет с горящими глазами требовать победы в самых непростых аукционах.
Для тех, кто любит драйв — курс «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2023 году».
Научим, объясним на примерах, поможем закрепить пройденное тестами.
Благодаря курсу:
✅Разберетесь с госзакупками: тендерной документацией, заявками, контрактами.
✅Научитесь участвовать в аукционах.
✅Получите официальное удостоверение повышения квалификации на 72 ак. часа.
Я никому ничего не должна
Певица и телеведущая Ольга Бузова близко к сердцу приняла обвинения в том, что у нее, как и у многих других блогеров, имеются налоговые долги. Она даже передала одному из телеграм-каналов справку от 24 июля с информацией о том, что задолженность отсутствует.
Кстати, блогерам не собираются давать поблажек и выделять особый режим налогообложения. Борис Титов сообщил, что есть отрасли куда как приоритетнее для создания благоприятной для бизнеса обстановки — продовольственная безопасность страны, IT-технологии, туризм.
Полезности для бухгалтера
Подобрали материалы, которые помогут сделать вашу работу немного проще и приятнее ;)
Мастер-класс по сложным формулам в Excel: как функция ПСТР поможет извлекать любой текст из строк
Руководитель фирмы не вправе использовать «служебную» ЭЦП в личных целях
А еще «Клерк» дает уникальную возможность — приобрести три топовых курса для бухгалтера со скидкой более 70%!!! Только до конца июля!
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша в выходные пойдет по грибы редакция