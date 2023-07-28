Одобрены изменения в НК: сейчас заживем! Бухгалтеры ходят в отпуск с ноутбуком, Бузова показала справку об отсутствии налоговых долгов. 🤷‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1488

Шоу должно продолжаться

Может ли кто-то из бухгалтеров вспомнить хоть один год без «ломки» НК? Это уже недобрая традиция вносить в него бесконечные правки. А ЕНС просто добил бизнес кучей поломок, да и в целом путаницей в платежах и отчетах.

И тут законодатели подумали, что пожалуй народ заскучал. Попривык за полгода к ЕНС и уведомлениям, стал лучше спать по ночам, дергается уже только один глаз, а не два. Самое время начать менять НК.

Например, отличная идея — два уведомления по НДФЛ. Ну, ладно, так и быть, одно добровольное (пока). А еще взносы давайте резервировать так же, как и НДФЛ — без права отмены резерва сразу после подачи уведомления. ИП пожалеем немного — пусть сдают уведомления и заявления через личный кабинет и без усиленной подписи, сойдет неквалифицированная.

В комментариях настроения истерично-саркастичное:

Изменения мы подробнее описали в разборе, объяснили, что они собственно будут значить для бухгалтера.