ФНС забирает деньги с ЕНС утром, а платежи зачисляет вечером, новые правила - сведения в военкоматы нужно подавать самим, а не по запросу. 🧘‍♀«Ночной бухгалтер» № 1491

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Тут должна быть фраза из 12 стульев Ну, вы помните — про стулья и деньги. Но если монтер Мечников из романа просил деньги вперед, то налоговики, наоброт, оставляют деньги на потом. Проблема в том, что программа ФНС сначала проводит начисления налогов и взносов, а уже затем платежи. Из-за этого на тот момент, когда программа пытается списать средства с ЕНС, их там может не быть и алгоритм заставляет программу забирать их с резервов. Это значит, что платить налоги день в день 28 числа может быть рискованно — лучше перечислять их как минимум накануне. Действия программы сравнили в комментариях с 1С — для нее важен даже не день, а конкретное время операции.

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О работниках отчитайсь, раз, два Поменялись правила передачи в военкомат сведений о работниках. Во-первых, поменяли форму сведений, которая сдается при приеме или увольнении. Вместо военно-учетной специальности теперь надо указывать серию и номер паспорта и СНИЛС. Во-вторых, военкомат теперь не будет запрашивать у работодателя сведения о сотруднике. Если что-то в них поменялось, придется в обязательно порядке сообщить об этом в течение 5 дней. Наши читатели не понимают, почему налоговики и СФР (да и любые другие госорганы) не могут поделиться сведениями с военкоматами, ведь сейчас информационных систем развелось — негде яблоку упасть.

Фискальным накопителям отменят срок «годности»? Борис Титов предложил Даниилу Егорову сделать накопители для микробизнеса фактически бессрочными. Новый придется купить только после заполнения памяти у старого. Все бы хорошо, но «клерки» задались вопросом — почему речь только о микробизнесе? Например, есть компании, которые вынуждены были приобрести ККТ, но используют ее для единичных операций. Им приходится регулярно менять фискальные накопители, оплачивать обслуживание. Возможно они тратят на кассу больше, чем получают от операций, которые по ней проводят.

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