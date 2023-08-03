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Налог по УСН и патенту уже можно уменьшать на фиксвзносы, даже если вы их не заплатили, необычная льгота от ФНС — забрать налог пораньше. 🧯«Ночной бухгалтер» № 1492

Пошли разъяснения про то, как будут работать новые правила уменьшения на взносы налогов на патенте и упрощенке. Спойлер: за 1 квартал налог можно уменьшить, даже если взносы вы не платили. Подавайте корректировки. Списывать налоги на авто или квартиру будут раньше 1-го декабря, но почему-то налоговики решили, что это — льгота (так на сайте и написали).

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Налог по УСН и патенту уже можно уменьшать на фиксвзносы, даже если вы их не заплатили, необычная льгота от ФНС — забрать налог пораньше. 🧯«Ночной бухгалтер» № 1492
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Во первых строках моего письма

ФНС начала давать разъяснения по применению новых правил по расчету налога на УСН и ПСН — теперь его можно уменьшать на еще неуплаченные взносы текущего года.

Так как норма закона действует с 1 января 2023 г., то уменьшить на «виртуальные взносы» можно уже налог первого квартала или полугодия.

Одно малюсенькое «но» — по взносам 1% за 2023 год со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно начиная с 1 квартала 2024 года. Однако, многие налогоплательщики уже успели заплатить эти взносы и уменьшить на них налоги. Ждем следующих писем значит :(

Резервируй полностью

Имущественные налоги физлиц будут попадать в «отложку» (резерв) после того, как будет выставлено уведомление. Так как происходит это обычно осенью, а срок уплаты налогов приходится на 1 декабря, то получается, что в резерв деньги с ЕНС попадут раньше. Налоговики обозвали это «льготным режимом».

ИП стоит пристальнее следить за своим единым счетом. А еще запастись успокоительными, без них пляски с ЕНС могут оказаться губительными для психики.

Вот хотя бы взять ситуацию с выводом средств с резерва.

Представим, что у налоговой есть апельсин (сальдо ЕНС), его дольки ФНС кладет в шкаф (резерв) — столько-то на транспортный налог, столько-то на землю. Если долек не хватило, их поделят пропорционально.

Но если у вас появятся налоги, которые надо платить уже сейчас, а денег на сальдо нет, то налоговики схрумкают дольки из резерва, но уже не в пропорции, а начнут с самых маленьких и потом перейдут к большим.

Вот тут есть табличка — там все без апельсинов.

Зачем селлеру — бухгалтер?

Сейчас так много говорят об автоматизации, что кажется оно там само как-то в бухгалтерии должно работать. Тут кнопку нажал, там отчетик с Вайлберрис загрузил и вот она твоя декларация.

Но без понимания налогового учета, первички, работы с 1С, бизнесмен рискует получить штраф после первого же отчетного периода. Бухгалтер, как секретный агент — его работа не заметна, но эффективна.

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  • анализировать отычеты маркетлпейсов (на примере Wildberries).

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Давайте строить новые соотношения

ФНС, видимо, сама запуталась во всех своих правилах и изменениях, поэтому решила создать новые контрольные соотношения для сверки деклараций и уведомлений.

Цитируем:

«Это исключит конфликтные ситуации при ошибках в декларациях и уведомлениях, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности.»

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Если не повезло и вам все же выставили штрафы, или хуже того — доначислили налоги, то вам может понадобиться помощь юриста.

Виталий Сапелкин, управляющий партнер Группы «Финансы», налоговый юрист, аттестованный аудитор, с практикой более 25 лет проведет вебинар: «Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения».

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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

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