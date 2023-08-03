Налог по УСН и патенту уже можно уменьшать на фиксвзносы, даже если вы их не заплатили, необычная льгота от ФНС — забрать налог пораньше. 🧯«Ночной бухгалтер» № 1492

Как подписаться на «Ночной бухгалтер» и получить подарок? Легко — ниже есть форма для подписки. Получай рассылку в почте и дважды в неделю забирай из нее полезные напоминалки, чек-листы, инструкции и образцы. Сегодня дарим памятку по срокам хранения основных бухгалтерских документов.

Во первых строках моего письма ФНС начала давать разъяснения по применению новых правил по расчету налога на УСН и ПСН — теперь его можно уменьшать на еще неуплаченные взносы текущего года. Так как норма закона действует с 1 января 2023 г., то уменьшить на «виртуальные взносы» можно уже налог первого квартала или полугодия. Одно малюсенькое «но» — по взносам 1% за 2023 год со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно начиная с 1 квартала 2024 года. Однако, многие налогоплательщики уже успели заплатить эти взносы и уменьшить на них налоги. Ждем следующих писем значит :(

Резервируй полностью Имущественные налоги физлиц будут попадать в «отложку» (резерв) после того, как будет выставлено уведомление. Так как происходит это обычно осенью, а срок уплаты налогов приходится на 1 декабря, то получается, что в резерв деньги с ЕНС попадут раньше. Налоговики обозвали это «льготным режимом». ИП стоит пристальнее следить за своим единым счетом. А еще запастись успокоительными, без них пляски с ЕНС могут оказаться губительными для психики. Вот хотя бы взять ситуацию с выводом средств с резерва. Представим, что у налоговой есть апельсин (сальдо ЕНС), его дольки ФНС кладет в шкаф (резерв) — столько-то на транспортный налог, столько-то на землю. Если долек не хватило, их поделят пропорционально. Но если у вас появятся налоги, которые надо платить уже сейчас, а денег на сальдо нет, то налоговики схрумкают дольки из резерва, но уже не в пропорции, а начнут с самых маленьких и потом перейдут к большим. Вот тут есть табличка — там все без апельсинов.

Зачем селлеру — бухгалтер? Сейчас так много говорят об автоматизации, что кажется оно там само как-то в бухгалтерии должно работать. Тут кнопку нажал, там отчетик с Вайлберрис загрузил и вот она твоя декларация. Но без понимания налогового учета, первички, работы с 1С, бизнесмен рискует получить штраф после первого же отчетного периода. Бухгалтер, как секретный агент — его работа не заметна, но эффективна. Заработайте экспертность в учете операций по маркетплейсам и станьте Джеймсом Бондом для селлеров. Курс «Бухгалтер маркетплейса» рассчитан даже на начинающих бухгалтеров. Чему вы научитесь: вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца;

настраивать 1С для работы с маркетплейсами и вести учет в программе;

проводить возвраты и автоматизировать свою работу;

анализировать отычеты маркетлпейсов (на примере Wildberries). Записаться