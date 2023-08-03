Налог по УСН и патенту уже можно уменьшать на фиксвзносы, даже если вы их не заплатили, необычная льгота от ФНС — забрать налог пораньше. 🧯«Ночной бухгалтер» № 1492

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Во первых строках моего письма
ФНС начала давать разъяснения по применению новых правил по расчету налога на УСН и ПСН — теперь его можно уменьшать на еще неуплаченные взносы текущего года.
Так как норма закона действует с 1 января 2023 г., то уменьшить на «виртуальные взносы» можно уже налог первого квартала или полугодия.
Одно малюсенькое «но» — по взносам 1% за 2023 год со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно начиная с 1 квартала 2024 года. Однако, многие налогоплательщики уже успели заплатить эти взносы и уменьшить на них налоги. Ждем следующих писем значит :(
Резервируй полностью
Имущественные налоги физлиц будут попадать в «отложку» (резерв) после того, как будет выставлено уведомление. Так как происходит это обычно осенью, а срок уплаты налогов приходится на 1 декабря, то получается, что в резерв деньги с ЕНС попадут раньше. Налоговики обозвали это «льготным режимом».
ИП стоит пристальнее следить за своим единым счетом. А еще запастись успокоительными, без них пляски с ЕНС могут оказаться губительными для психики.
Вот хотя бы взять ситуацию с выводом средств с резерва.
Представим, что у налоговой есть апельсин (сальдо ЕНС), его дольки ФНС кладет в шкаф (резерв) — столько-то на транспортный налог, столько-то на землю. Если долек не хватило, их поделят пропорционально.
Но если у вас появятся налоги, которые надо платить уже сейчас, а денег на сальдо нет, то налоговики схрумкают дольки из резерва, но уже не в пропорции, а начнут с самых маленьких и потом перейдут к большим.
Вот тут есть табличка — там все без апельсинов.
Зачем селлеру — бухгалтер?
Сейчас так много говорят об автоматизации, что кажется оно там само как-то в бухгалтерии должно работать. Тут кнопку нажал, там отчетик с Вайлберрис загрузил и вот она твоя декларация.
Но без понимания налогового учета, первички, работы с 1С, бизнесмен рискует получить штраф после первого же отчетного периода. Бухгалтер, как секретный агент — его работа не заметна, но эффективна.
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Чему вы научитесь:
вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца;
настраивать 1С для работы с маркетплейсами и вести учет в программе;
проводить возвраты и автоматизировать свою работу;
анализировать отычеты маркетлпейсов (на примере Wildberries).
Давайте строить новые соотношения
ФНС, видимо, сама запуталась во всех своих правилах и изменениях, поэтому решила создать новые контрольные соотношения для сверки деклараций и уведомлений.
Цитируем:
«Это исключит конфликтные ситуации при ошибках в декларациях и уведомлениях, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности.»
Подборка по проверкам
Собрали полезные статьи, которые помогут легче пережить самый непростой период в жизни каждого бухгалтера — налоговую проверку.
Налоговики отказывают в ознакомлении с материалами проверки. Что говорят суды и НК?
Если не повезло и вам все же выставили штрафы, или хуже того — доначислили налоги, то вам может понадобиться помощь юриста.
Виталий Сапелкин, управляющий партнер Группы «Финансы», налоговый юрист, аттестованный аудитор, с практикой более 25 лет проведет вебинар: «Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения».
Узнаете о рисках, методах защиты и разберетесь как избежать личной ответственности за долги организации.
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша слегка арбузная редакция