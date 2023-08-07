Кадровый учет и оплата труда по вахтовому методу: особенности

Суть вахтового метода работы

Вахтовый метод работы — это особая форма трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда невозможно их ежедневное возвращение в место постоянного проживания (ст. 297 ТК).

Вахтовый метод также может вводиться для сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов производственного и социального назначения в необжитых и отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, при необеспеченности района, в котором производятся работы, трудовыми ресурсами.

Этот метод организации работ, как правило, применяют на предприятиях нефтяной, газовой, лесной промышленности, железнодорожного транспорта, а также в строительно-монтажных, ремонтно-строительных компаниях.

Для строительных и приравненных к ним организаций разрешается (если это экономически целесообразно) выполнение работ вахтовым методом в случаях, если на поездку от местонахождения компании до места работы и обратно работникам требуется ежедневно затрачивать более 3 часов (п. 3 методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя от 15.06.2020 № 318/пр).

Вахтовый метод на объектах строительства обосновывается технико-экономическими расчетами. На основании этих расчетов работодатель принимает решение о введении вахтового метода, учитывая его эффективность по сравнению с другими способами. Такое решение должно быть согласовано с первичной профсоюзной организацией (при ее наличии).

Особенности вахтового метода работы

Вахтовый метод используют, если производственные объекты значительно удалены от местонахождения компании.

В период производства работ персонал проживает в специально создаваемых работодателями вахтовых поселках и через определенные промежутки времени возвращается к своему постоянному месту жительства.

Работодатели могут не создавать вахтовые поселки, а оплачивать проживание сотрудников в общежитиях или жилых помещениях, принадлежащих сторонней организации (ст. 297 ТК).

Местом работы вахтовиков считаются объекты (участки), на которых они осуществляют трудовую деятельность. Перемещение сотрудников в связи с изменением места дислокации объектов (участков) не является переводом на другую работу и не требует их согласия (п. 1.1 положения о вахтовом методе работ, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82).

Работодатель оформляет перемещение приказом, с которым должен ознакомить сотрудника под подпись (письмо Минтруда от 18.08.2017 № 14-2/В-761).

В трудовой договор с такими сотрудниками необходимо внести условие о вахтовом методе работы (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 68 ТК). Помимо места работы целесообразно указать обособленное подразделение, в которое принят вахтовик, и добавить содержание нормы из п. 1.1 положения № 794/33-82 о перемещении работников (письмо Государственной инспекции труда в городе Москве от 19.05.2020 № 77/10-18059-ОБ/18-1299).

Также необходимо прописать пункт сбора, продолжительность вахты, режим работы или привести ссылки на локальный нормативный акт, регулирующий выполнение работ вахтовым методом.

Если работы выполняются в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в трудовом договоре, по нашему мнению, необходимо указать продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 57, ч. 1 ст. 116, ст. 299–302, ч. 1 ст. 321 ТК).

Учет рабочего времени

При вахтовом методе работы вводится суммированный учет рабочего времени (ч. 1 ст. 300 ТК). Порядок его введения устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) (ч. 4 ст. 104 ТК).

По общему правилу продолжительность учетного периода может составлять от месяца до года (ч. 1 ст. 300 ТК).

Если вахтовик занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, учетный период не может превышать трех месяцев (ч. 1 ст. 104 ТК).

Если по причинам сезонного и (или) технологического характера установленная для таких сотрудников продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена в течение 3 месяцев, учетный период допускается увеличить, но не более чем до одного года. Возможность такого увеличения должна быть предусмотрена отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором (ч. 2 ст. 104 ТК).

Учетный период включает не только рабочее время, но и время отдыха, приходящееся на календарный отрезок (месяц, квартал, полугодие, год), а также время нахождения в пути от места расположения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно (ч. 1, 2 ст. 300 ТК, абз. 2 п. 4.1 положения № 794/33-82).

При этом общая длительность рабочего времени за учетный период не должна превышать число рабочих часов, определенное для данной категории сотрудников (ч. 1 ст. 104 ТК, абз. 2 п. 4.1 положения № 794/33-82).

Рабочее время сотрудников в пределах учетного периода регламентируется графиком работы на вахте (ч. 1 ст. 301 ТК). Он утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном ст. 372 ТК и доводится до сведения работников не позднее чем за 2 месяца до введения в действие.

В графике должно быть предусмотрено время, необходимое для доставки работников на вахту и обратно. Дни нахождения в пути не включаются в рабочее время и могут приходиться на дни межвахтового отдыха (ч. 2 ст. 300, ч. 1, 2 ст. 301 ТК).

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником (ч. 4 ст. 91 ТК). Учет рабочего времени следует вести по месяцам, а также за весь учетный период (ч. 3 ст. 300 ТК, абз. 3 п. 4.1 положения № 794/33-82).

Отработанное время отражают в табеле учета рабочего времени, который может быть оформлен по унифицированной форме № Т-12 или Т-13, утвержденной постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, или по форме, разработанной работодателем.

В унифицированной форме № Т-12 установлены буквенное обозначение «ВМ» и цифровое «05» только для отражения продолжительности работы вахтовым методом. Обозначения межвахтового отдыха, дней в пути, дополнительных дней отдыха не предусмотрены.

Если табель учета рабочего времени ведется по форме, разработанной работодателем, он вправе самостоятельно ввести все необходимые обозначения.

Оплата труда при вахтовом методе работы

При суммированном учете рабочего времени, который устанавливается при вахтовом методе работы применяется повременная система оплаты труда — тарифные ставки или должностные оклады (ч. 2, 3 ст. 129 ТК). Однако ТК не запрещает устанавливать и сдельную систему оплаты труда, которая производится (п. 5.1 положения № 794/33-82):

рабочим-сдельщикам — за выполненные работы по укрупненным, комплексным и другим действующим нормам и расценкам;

мастерам, прорабам, начальникам участков и другому персоналу. осуществляющему руководство на объекте, — за фактически отработанное время (в часах) из расчета установленных месячных должностных окладов. Часовая ставка в этих случаях определяется путем деления месячного должностного оклада на количество рабочих часов по календарю расчетного месяца;

другим руководителям, специалистам и служащим, также работающим на вахте, — за фактически отработанное время (в днях) из расчета установленных месячных должностных окладов;

рабочим-повременщикам — за фактически отработанное время (в часах) из расчета установленных тарифных ставок присвоенных разрядов.

Если работнику с суммированным учетом рабочего времени установлен оклад и он не полностью отработал месяц, например, при увольнении, прогуле, то работодателю нужно определить размер выплат.

Однако ни ТК, ни положение № 794/33-82 не устанавливают порядок расчета часовой тарифной ставки. Поэтому на основании части 2 статьи 135 ТК работодатель вправе предусмотреть такой порядок в локальном нормативном акте, например, в положении об оплате труда.

Для расчета часовой ставки при учетных 3 месяцах применяют следующий способ:

Должностной оклад — 20 тыс. рублей, норма рабочих часов в июле 2023 год — 168, цена одного рабочего часа составит 20 000 / 168 = 119,05 руб./ч.

Если учетный период составляет более одного месяца, то часовая ставка может рассчитываться следующим образом:

Должностной оклад — 20 000 x 3 = 60 тыс. рублей.

Норма рабочих часов — 176 (октябрь 2023 года), 167 (ноябрь 2023 года), 168 (декабрь 2023 года).

Общее количество часов за 3 месяца – 511.

Цена одного рабочего часа за учетный период трех месяцев составит 60 000 / 511 = 117,42 руб./ч.

Можно также рассчитать среднемесячное количество часов за 3 месяца — 511 / 3 = 170,33. Тогда цена одного рабочего часа за три месяца составит: 20 000 / (176 + 167 + 168) / 3) = 117,42 руб./ч.

Для поощрения сотрудников работодатель может выплачивать стимулирующие премии, которые являются частью заработной платы (ч. 1 ст. 129 ТК). Работодатель самостоятельно разрабатывает локальные нормативные акты, в которых определяет условия получения работником таких выплат (ч. 1, 2 ст. 135 ТК).

Особенностью начисления премии работникам, которые трудятся вахтовым методом, является то, что она начисляется на заработную плату без учета оплаты дней межвахтового отдыха (п. 5.2 положения № 794/33-82).

Каждый день межвахтового отдыха оплачивается в размере дневной тарифной ставки или части оклада за день работы, но без применения соответствующего районного коэффициента и процентной надбавки. Указанные дни могут оплачиваться и в более высоком размере. Для этого соответствующее положение нужно закрепить в локальном нормативном акте, коллективном или трудовом договоре (ч. 3 ст. 301 ТК, п. 5.4 положения № 794/33-82).

Время в пути при вахтовом методе работы оплачивается также в виде дневной тарифной ставки или части оклада за каждый день пребывания работника в пути от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно, предусмотренный графиком работы на вахте.

Аналогичный размер выплат полагается работнику за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или по вине транспортных организаций (ч. 8, 9 ст. 302 ТК и п. 5.7 положения № 794/33-82).

К заработной плате работников, выезжающих для работы вахтовым методом в районы (местности) с особыми климатическими условиями, применяют коэффициенты и процентные надбавки, установленные в том районе (местности), где осуществляется работа.

Они начисляются на заработную плату в целом, а не на отдельные ее составляющие (ч. 2 ст. 146, абз. 1, 2 ч. 5 ст. 302, ст. 315 ТК, абз. 1 п. 5.3 положения № 794/33-82, письма Минтруда от 16.04.2020 № 14-1/В-424, Роструда от 27.09.2022 № ПГ/23987-6-1).

В стаж работы, дающий право на начисление процентной надбавки к заработной плате, работникам, выезжающим для работы вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов, включаются (ч. 6 ст. 302, ч. 1 ст. 313, ст. 315 ТК, п. 5.9 положения № 794/33-82):

календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиком работы на вахте.

Районные коэффициенты к заработной плате начисляют с первого дня работы на Крайнем Севере и в приравненных к ним местностях (п. 1 «Обзора ВС практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», утвержденного Президиумом ВС 26.02.2014).

Доплата за вахтовый метод работ

За каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты и за фактические дни нахождения в пути от местонахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно вместо суточных выплачивается надбавка за вахтовый метод работы (ч. 1 ст. 302 ТК). Размер и порядок выплаты такой надбавки устанавливается:

Порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в федеральных государственных органах и федеральных госучреждениях предусмотрен постановлением Правительства от 03.02.2005 № 51. Размер такой надбавки составляет:

75% тарифной ставки, оклада (должностного оклада) — в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

50% тарифной ставки, оклада (должностного оклада) — в районах Сибири и Дальнего Востока;

30% тарифной ставки, оклада (должностного оклада) — в других районах.

Размер надбавки не должен превышать норму расходов на выплату суточных работникам федеральных государственных органов и федеральных госучреждений за каждый день нахождения в командировке на территории РФ (абз. 5 п. 1 постановления Правительства от 03.02.2005 № 51).

Работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, могут установить надбавку как в процентах от оклада (тарифной ставки), так и в фиксированном размере, поскольку согласно ч. 4 ст. 302 ТК они вправе самостоятельно определить порядок выплаты этой надбавки.

Полагаем, что при установлении размера надбавки и порядка ее выплаты в коллективном или трудовом договоре, локальном нормативном акте работодатель может руководствоваться нормативами, предусмотренными для государственных органов.

Кроме того, дневная тарифная ставка, часть оклада (должностного оклада) за день работы (дневная ставка) выплачивается вахтовику (ч. 8 ст. 302 ТК):

за каждый день нахождения в пути от местонахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно согласно графику работы;

за дни задержки в пути, связанной с метеорологическими условиями или виной транспортной организации.

Если вахтовик выезжает в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из тех же или других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, помимо выплаты надбавки ему должны быть предоставлены гарантии и компенсации, установленные главой 50 ТК (ч. 6 ст. 302 ТК).

Если в названные районы и местности работник-вахтовик выезжает из другого района, то в стаж работы, дающий ему право на получение упомянутых гарантий и компенсаций, включают календарные дни работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в пути, предусмотренные графиком работы.

Пример расчета заработной платы вахтовика

Монтажник Сидоров находился на вахте с 2 по 15 июля, отработал 12 смен по 12 часов в день, выходные — 7 и 13 июля, в пути — 1 и 16 июля. Его часовая тарифная ставка 200 руб./ч, дневная — 1 600 руб./дн. Надбавка за вахтовый метод – 20% дневной тарифной ставки.

За отработанное время работнику начислена зарплата 200 руб/ч x 12 ч/дн. x 12 дн. = 28 800 рублей.

Дни нахождения в пути оплачены исходя из дневной тарифной ставки 1 600 руб. x 2 дн. = 3 200 рублей.

Количество положенных работнику дней межвахтового отдыха — 8 дн. (12 ч x 12 дн. — 8 ч x 10 дн.) / 8 ч), за них начислено 1 600 руб./дн. x 8 дн. = 12 800 рублей.

Надбавка полагается за 14 дней нахождения на вахте с 2 по 15 июля, за 2 дня в пути 1 и 16 июля — 1 600 руб./дн. x 20 % x (14 дн. + 2 дн.) = 5 120 рублей.

Итого: 28 800 + 3 200 + 12 800 + 5 120 = 49 920 рублей.

Проезд до места вахты

До первого марта 2023 года ТК не предусматривал компенсацию проезда вахтовиков. Статья 302 ТК с 01.03.2023 дополнена новыми частями 9 и 10. Поправки внес закон от 19.12.2022 № 545-ФЗ.

Установлено, что:

доставка вахтовиков от местонахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно оплачивается за счет средств работодателя;

работодатель может компенсировать стоимость проезда сотрудника от местожительства до местонахождения работодателя (пункта сбора);

размер и порядок компенсации устанавливают коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном ст. 372 ТК для принятия локальных нормативных актов, трудовым договором.

Начисленная с первого марта 2023 года компенсация проезда от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора работникам-вахтовикам, не облагается НДФЛ и страховыми взносами в размере, установленном коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения при условии, что такая компенсация установлена в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей (письмо Минфина от 28.04.2023 № 03-04-06/40007).

Отпуск при вахтовом методе работы

Ежегодный отпуск предоставляется вахтовикам в обычном порядке после использования межвахтовых дней отдыха.

Расчет дней отпуска производится в целом стандартно. Однако необходимо учитывать, что в эти дни не включают дни межвахтового отдыха, который предоставляют сотруднику в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы на вахте.

Ежегодные оплачиваемые отпуска рассматриваются как отдельный вид отдыха с соответствующим порядком расчета выплат по ним (ст. 107, 114 ТК).

Вахтовикам также предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях:

в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня;

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 16 календарных дней;

в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока — 8 календарных дней.

В стаж работы, который дает право вахтовикам на дополнительный отпуск, включают календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и дни фактического нахождения в пути, предусмотренные графиками.

Больничный при вахтовом методе работы

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают за все календарные дни, приходящиеся на период болезни (ч. 1, 8 ст. 6 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Исключения из этого правила установлены частью 1 статьи 9 закона № 255-ФЗ. В частности, больничный не оплачивается за периоды простоя, отстранения от работы без начисления зарплаты, которые совпадают с временной нетрудоспособностью.

Время межвахтового отдыха среди этих периодов не указано.

Следовательно, пособие выплачивают за все дни нетрудоспособности, включая дни межвахтового отдыха (письмо ФСС от 26.01.2012 № 15-03-11/12-782).