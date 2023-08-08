Производителей хотят обязать работать по новым ГОСТам (9 яиц вместо 10 продавать будет нельзя), появился новый российский маркетплейс. 🐔 «Ночной бухгалтер» № 1495

Подпишись на «Ночной бухгалтер» — здесь легко и уютно, а еще мы дарим бухгалтерам подарки! Ниже есть форма для подписки 👇. Получай рассылку в почте и дважды в неделю забирай из нее напоминалки, чек-листы, инструкции и образцы. Сегодня дарим образец дополнительного соглашения к трудовому договору о совмещении должностей.

Маловато будет! Встречали на полке пакет молока 0,9 литра или пакет гречки 0,8 кило? А вот это вот пенистое в баночке 0,45 л? Обидно, да? Генпрокуратура решила, что ее не устраивает такой беспредел в упаковках и хочет изменить ГОСТы. Производителям придется применять в упаковках только целые значения, а при изменении объема менять и цену. Пока писали эту новость узнали, как называется хитрость «объем понизим, а цену оставим» — шринкфляция. Записывайте себе.

Все своё ношу Хотите покупать только отчественное — вэлком на новую площадку «Свой». Тут вам и одежда, и аксессуары, и косметика. Главное — своё родное. Ну, и куда же мы без ваших комментариев))) А если серьезно, то будет интересно проследить за развитием нового бренда.

Радость профессии бухгалтер Найти клиентов — просто! Стандартный прайс от 10.000₽ в месяц за ИП и 50.000₽ за ООО. Если вы хотите действительно зарабатывать и стать настоящим профи, то мы предлагаем решение — вебинар Татьяны Себелевой. На нем вы узнаете: секреты работы на удаленке,

способы привлечения клиентов,

особенности работы в самых популярных направлениях,

алгоритмы работы с клиентами. Не упустите возможность начать зарабатывать большие деньги уже с первых клиентов! Зарегистрируйтесь бесплатно и станьте настоящим гуру в бухгалтерии! Зарегистрироваться бесплатно

Если нечем платить Кредит, ипотека, крупный заем — если вас сократили или вы попали в другую сложную ситуацию и не можете вовремя вносить платежи, то можно испортить не только кредитную историю. Можно и квартиры лишиться, и накопить еще больше долгов. Чтобы этого не произошло, придумали кредитные каникулы. Они также распространяются на военнослужащих, мобилизованнных и некоторые другие категории граждан. Недавно мы писали, что каникулы стали бессрочными. Мы решили узнать о том, как получить каредитные каникулы, какие есть нюансы и лайфхаки — из первых рук и обратились к руководителю службы по работе с проблемными кредитами. Читайте в статье, что он нам рассказал.

Лопаются градусники От жары сегодня часть редакции «Клерка», которая работает в Краснодаре, просто подтаяла. Конечно в нашем офисе работать комфортно, а вот на улице тапки прикипают к асфальту. Депутаты внесли в Госудму законопроект о сокращении рабочего дня, если температура на рабочем месте поднимется выше 29,1°С. Сокращать рабочее время предлагают в зависимости от температуры — максимум на 4-ре часа.