Производителей хотят обязать работать по новым ГОСТам (9 яиц вместо 10 продавать будет нельзя), появился новый российский маркетплейс. 🐔 «Ночной бухгалтер» № 1495

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Встречали на полке пакет молока 0,9 литра или пакет гречки 0,8 кило? А вот это вот пенистое в баночке 0,45 л? Обидно, да?
Генпрокуратура решила, что ее не устраивает такой беспредел в упаковках и хочет изменить ГОСТы. Производителям придется применять в упаковках только целые значения, а при изменении объема менять и цену.
Пока писали эту новость узнали, как называется хитрость «объем понизим, а цену оставим» — шринкфляция. Записывайте себе.
Все своё ношу
Хотите покупать только отчественное — вэлком на новую площадку «Свой». Тут вам и одежда, и аксессуары, и косметика. Главное — своё родное.
Ну, и куда же мы без ваших комментариев)))
А если серьезно, то будет интересно проследить за развитием нового бренда.
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Если нечем платить
Кредит, ипотека, крупный заем — если вас сократили или вы попали в другую сложную ситуацию и не можете вовремя вносить платежи, то можно испортить не только кредитную историю. Можно и квартиры лишиться, и накопить еще больше долгов.
Чтобы этого не произошло, придумали кредитные каникулы. Они также распространяются на военнослужащих, мобилизованнных и некоторые другие категории граждан. Недавно мы писали, что каникулы стали бессрочными.
Мы решили узнать о том, как получить каредитные каникулы, какие есть нюансы и лайфхаки — из первых рук и обратились к руководителю службы по работе с проблемными кредитами. Читайте в статье, что он нам рассказал.
Лопаются градусники
От жары сегодня часть редакции «Клерка», которая работает в Краснодаре, просто подтаяла. Конечно в нашем офисе работать комфортно, а вот на улице тапки прикипают к асфальту.
Депутаты внесли в Госудму законопроект о сокращении рабочего дня, если температура на рабочем месте поднимется выше 29,1°С. Сокращать рабочее время предлагают в зависимости от температуры — максимум на 4-ре часа.
Акции для бухгалтера
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Ваша я таю, я таю редакция