Обзоры для бухгалтера

Время, потраченное на дорогу, хотят включать в рабочий день, а многодетным установить четырехдневку, бухгалтеры спорят о заработках мужчин. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1497

Идея 4-х дневной рабочей недели не оставляет депутатов. Одни предлагают включать в рабочее время часы, затраченные на путь до работы и обратно (москвичи, с их пробками, поймут). Другие готовы сделать неделю четырехдневной, но только для многодетных. Семейные ценности обсуждают сегодня с особым азартом — сколько должнен зарабатывать мужчина или это не важно?

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Время, потраченное на дорогу, хотят включать в рабочий день, а многодетным установить четырехдневку, бухгалтеры спорят о заработках мужчин. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1497
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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До работы путь не близкий

Грустно стоять в пробках не нравится никому. Можно конечно мотивирующие ролики посмотреть, пообщаться с такими же бедолагами в чатах, полистать соцсети. Но все равно путь на работу и до дома, в обратную сторону, «съедает» значительную часть дня.

Так же считают и депутаты. Они предложили время в пути включать в рабочее. Это такой плавный переход к четырехдневке. Инициатива зашла не всем бухгалтерам. Некоторые стали сразу прикидывать трудозатраты на расчет таких часов, а другие посчитали, что работники, живущие в отдалении от работы и рядом, будут в неравном положении.

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Даешь многодетным четыре рабочих дня… или не даешь?

Продолжаем с попкорном наблюдать за предложениями от депутатов ЛДПР — в этот раз о переводе многодетных родителей на четырехдневку.

Предполагается, что работать они будут по 32 часа в неделю, при условии, что в семье есть трое и более детей до 18 лет и младшему не исполнилось 14 лет.

Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 16 августа в 11:00.

Как приобретателю отражать разовые и периодические платежи в бухгалтерском учете в свете нового ФСБУ 14/2022? Этот вопрос рассмотрим на вебинаре. Затронем и налоговый учет таких платежей.

Программа

  • Приобретение неисключительного права на РИД;

  • Разовый (паушальный) платеж;

  • Периодические платежи (роялти);

  • Бухгалтерский и налоговый учет полученных в пользование НМА.

Спикер: 

Людмила Архипкина

Ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» .

Записаться на вебинар

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KTaCa

Сколько должен зарабатывать мужчина или 35 тысяч — это не деньги

В Трибуне сегодня разгорелся настоящий пожар — более 200 комментариев под постом о том, какую зарплату должен приносить в дом настоящий мужчина.

Там даже опрос есть и по результатам большинство голосует за 100 тысяч в месяц. Сумма внушительная. Интересно — проголосовавшие живут в городах-миллионниках или провинции? Все таки уровень заработка по регионам сильно отличается, да и по городам тоже.

Дискуссия плавно перетекает в перетягивание каната — мальчики против девочек и к обсуждению — а зачем вообще женяться / выходят замуж?

Кого освободят от транспортного налога в 2024 году

В НК внесли очередные изменения, для разнообразия позитивные — с 2024 года можно не платить транспортный налог за специализированные транспортные средства, которые участвуют в сельхозработах.

А еще освободят от уплаты налога авто, числящиеся в розыске. Сейчас они тоже не облагаются налогом, но для этого надо подавать заявление, а с 2024 года ФНС получит все необходимые данные от МВД и отменит налог в проактивном режиме.

Как разобраться в налогах и учете на ОСНО

По крупицам искать информацию в интернете конечно очень увлекательно, но долго. А что, если вот прямо сейчас нужно работать по новому ФСБУ, заполнять декларацию по НДС, считать налог на прибыль, авто и имущество компании?

Специально для бухгалтеров, работающих с ОСНО, мы создали курс повышения квалификации.

Вся необходимая информация об учете, расчете налогов и заполнении деклараций. Расчет и учет НДФЛ, страховых взносов, сложные ситуации и типичные ошибки.

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  • аттестованный преподаватель ИПБР России;

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Даже в тюрьме от работы не убежишь

Бизнес охотно использует труд заключенных. Уже 1700 компаний привлекают к работе осужденных, в общей сложности более 35 000 человек уже трудоустроены.

ФСИН считает, что это «эффективный способ устранения дефицита трудовых ресурсов»

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Можно ли обязать сотрудников регулярно просматривать рабочую почту

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