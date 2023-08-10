Время, потраченное на дорогу, хотят включать в рабочий день, а многодетным установить четырехдневку, бухгалтеры спорят о заработках мужчин. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1497

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Сегодня в рассылке: памятка об отражении дивидендов в отчетности
До работы путь не близкий
Грустно стоять в пробках не нравится никому. Можно конечно мотивирующие ролики посмотреть, пообщаться с такими же бедолагами в чатах, полистать соцсети. Но все равно путь на работу и до дома, в обратную сторону, «съедает» значительную часть дня.
Так же считают и депутаты. Они предложили время в пути включать в рабочее. Это такой плавный переход к четырехдневке. Инициатива зашла не всем бухгалтерам. Некоторые стали сразу прикидывать трудозатраты на расчет таких часов, а другие посчитали, что работники, живущие в отдалении от работы и рядом, будут в неравном положении.
Даешь многодетным четыре рабочих дня… или не даешь?
Продолжаем с попкорном наблюдать за предложениями от депутатов ЛДПР — в этот раз о переводе многодетных родителей на четырехдневку.
Предполагается, что работать они будут по 32 часа в неделю, при условии, что в семье есть трое и более детей до 18 лет и младшему не исполнилось 14 лет.
Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 16 августа в 11:00.
Как приобретателю отражать разовые и периодические платежи в бухгалтерском учете в свете нового ФСБУ 14/2022? Этот вопрос рассмотрим на вебинаре. Затронем и налоговый учет таких платежей.
Программа
Приобретение неисключительного права на РИД;
Разовый (паушальный) платеж;
Периодические платежи (роялти);
Бухгалтерский и налоговый учет полученных в пользование НМА.
Спикер:
Людмила Архипкина
Ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» .
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KTaCa
Сколько должен зарабатывать мужчина или 35 тысяч — это не деньги
В Трибуне сегодня разгорелся настоящий пожар — более 200 комментариев под постом о том, какую зарплату должен приносить в дом настоящий мужчина.
Там даже опрос есть и по результатам большинство голосует за 100 тысяч в месяц. Сумма внушительная. Интересно — проголосовавшие живут в городах-миллионниках или провинции? Все таки уровень заработка по регионам сильно отличается, да и по городам тоже.
Дискуссия плавно перетекает в перетягивание каната — мальчики против девочек и к обсуждению — а зачем вообще женяться / выходят замуж?
Кого освободят от транспортного налога в 2024 году
В НК внесли очередные изменения, для разнообразия позитивные — с 2024 года можно не платить транспортный налог за специализированные транспортные средства, которые участвуют в сельхозработах.
А еще освободят от уплаты налога авто, числящиеся в розыске. Сейчас они тоже не облагаются налогом, но для этого надо подавать заявление, а с 2024 года ФНС получит все необходимые данные от МВД и отменит налог в проактивном режиме.
Как разобраться в налогах и учете на ОСНО
По крупицам искать информацию в интернете конечно очень увлекательно, но долго. А что, если вот прямо сейчас нужно работать по новому ФСБУ, заполнять декларацию по НДС, считать налог на прибыль, авто и имущество компании?
Специально для бухгалтеров, работающих с ОСНО, мы создали курс повышения квалификации.
Вся необходимая информация об учете, расчете налогов и заполнении деклараций. Расчет и учет НДФЛ, страховых взносов, сложные ситуации и типичные ошибки.
Над курсом работали сразу пять экспертов:
аттестованный преподаватель ИПБР России;
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Даже в тюрьме от работы не убежишь
Бизнес охотно использует труд заключенных. Уже 1700 компаний привлекают к работе осужденных, в общей сложности более 35 000 человек уже трудоустроены.
ФСИН считает, что это «эффективный способ устранения дефицита трудовых ресурсов»
Полезности для бухгалтера
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Массовые выплаты исполнителям: есть ли риски в 2023 году
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