Новая форма РСВ, так и нет ответа про 1% взносов ИП, в электронную трудовую нельзя внести запись об увольнии по особым основаниям. 🤬 «Ночной бухгалтер» № 1502

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Обновили из-за иностранцев Единый тариф взносов все же пришлось поделить — за иностранных работников не всегда нужно платить все взносы. Например, за работника из Китая не платят взносы на пенсионное страхование. Пришлось ввести разные тарифы на такие случаи. Поэтому в РСВ внесут правки — разобьют некоторые сведения с учетом обновленных тарифов.

«Сердце ёкает» Так прокомментировала бухгалтер реакцию на каждый новый пост в телеграм-канале ФНС. Она с нетерпением ждет пояснений по 1% взносов у ИП. Проблема в том, что правила уменьшения налога на УСН и патенте изменили задним числом. Теперь на взносы 1% за 2023 год можно уменьшить налог только в 2024 году. Те, у кого доход превысил 300 000 рублей уже в первом или втором квартале, уменьшали налог по старым правилам и теперь не знают, что с этим делать. Надо ли доплачивать налог? Будут ли начислены пени на недоимку? Что делать с заявлениями на уменьшение патента на взносы, которые уже поданы? Ни на один этот вопрос ответов у бухгалтеров пока нет. ФНС отмалчивается. А в комментариях напоминают, что налоговики зато ловко списывают однопроцентные взносы за текущий год уже сейчас.

«Клерк» зовет на встречу Давно не собирались с «клерками» офлайн, поэтому решили придать этому событию воооот такой масштаб. Приглашаем всех бухгалтеров, руководителей и ИП на Клерк.Конференцию. Встреча пройдет 12 сентября в Краснодаре. Если вы не можете приехать — не переживайте, к нам можно присоединиться онлайн. Но помните — в Краснодаре вас будет ждать личная встреча с нашими топовыми спикерами, коллегами, фуршет, конкурсы и подарки, а еще, конечно, отличное настроение и ценные знания. Записаться на конференцию

Программой не предусмотрено В ЭТК можно внести запись в соответствии с Трудовым кодексом и только. Например, указывается статья с частью и пунктом, а вот дополнительная информация в ЕФС-1 не включается. Это подтвердил Соцфонд. Но некоторые сотрудники после увольнения имеют право на льготы, при условии, что в трудовой книжке правильно отражено основание увольнения. Вот если указать пункт 3 части 1 статьи 77 ТК, то это значит, что работник уволился по собственному желанию, а вот причины для этого могут быть разные. В новости мы рассказали о ситуации, когда жена увольнялась из-за перевода мужа-военного на новое место службы. В этом случае ей положены определенные выплаты, но получить их без правильной записи в ЭТК она не может. Как исправить ситуацию пока не понимают ни Роструд, ни Соцфонд. Потому что «программой не предусмотрено».

То ли попала, то ли не попала База поставщиков и продавцов Wildberries попала в интернет или нет? В компании утверждают, что никакой утечки не произошло, а вся информация в гуляющем по сети файле взята из открытых источников. В комментариях наши читатели поделились на два лагеря — одни говорят, что так и есть — вся информация открытая и ничего тут такого нет, а другие считают, что утечка произошла, но компания пытается это скрыть. А как вы думаете?