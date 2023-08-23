Как уволиться без потерь: что и когда должны выплатить работнику при увольнении

Типы выплат зависят от причины увольнения. Перечислим основные ситуации:

истечение срока трудового договора;

увольнение по собственному желанию;

сокращение штата или ликвидация организации;

увольнение по соглашению сторон;

увольнение за нарушение.

Обратите внимание! Выплаты не положены тем, кто работает по договору ГПХ.

Истек срок трудового договора

Если заключен срочный трудовой договор, то «увольнение» происходит (ст. 79 ТК):

по окончании указанного срока;

после выполнения работы;

при выходе сотрудника, обязанности которого необходимо было исполнять;

по окончании сезона.

Что получает человек:

Зарплату за отработанный срок — за дни, которые он отработал с момента начисления предыдущей зарплаты. Компенсацию за неиспользованный отпуск. Полный отпуск полагается сотруднику, проработавшему пять с половиной месяцев. Стандартная продолжительность зафиксирована в статье 115 ТК — 28 календарных дней; у некоторых категорий сотрудников, например у педагогов, отпуск длиннее.

Если человек не успел использовать отпуск до своего увольнения, работодатель обязан компенсировать неиспользованную часть (ст. 127 ТК) — то есть выплатить средний заработок за этот срок.

Так, к примеру, если человек уже пробыл в отпуске 14 дней (то есть половину стандартного отпуска), ему должны выплатить компенсацию за оставшуюся половину.

Что такое средний заработок?

Для его вычисления используют все выплаты, которые сотрудник получает от работодателя вне зависимости от источника финансирования. Порядок вычисления прописан в статье 139 ТК.

Если человек проработал меньше пяти с половиной месяцев, ему выплачивается часть отпуска пропорционально отработанному периоду. В рамках срочных договоров длительностью менее 2 месяцев отпуск не предусмотрен.

Сразу отметим, что заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск полагается всем увольняющимся вне зависимости от причины расторжения договора.

Увольнение по соглашению сторон

Вид увольнения, когда стороны договариваются об обоюдовыгодном варианте расторжения договора (ст. 78 ТК). В этом случае сотрудник может получить, кроме прочего, еще и дополнительные выплаты.

Их размер обсуждается — но не стоит надеяться, что работодатель согласится тут же выплатить 10 месячных зарплат. Если запрос покажется ему неадекватным, он вправе его отклонить, и тогда сотруднику придется либо принять другие условия, либо защищать свои требования в суде.

Современная российская практика показывает, что при увольнении по соглашению сторон люди получают от одного до 6 средних месячных заработков.

Обратите внимание! Cоглашение обязательно должно быть оформлено на бумаге. Не надейтесь на устные договоренности. Также нужно внимательно читать условия перед подписанием: оспорить соглашение вы сможете только в суде и с неочевидным результатом.

Однако, если в трудовом договоре указано, что при его расторжении по соглашению сторон выплаты не производятся, человек не получит ничего, кроме зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.

Увольнение по собственному желанию

На юридическом языке это называется расторжением договора по инициативе работника (ст. 80 ТК). Все достаточно просто:

человек должен письменно предупредить работодателя о своем решении не менее чем за две недели до увольнения, он получает зарплату за отработанные дни и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Однако стороны могут договориться об увольнении без условия 2-недельного срока, если им обоим так будет выгодно. Например: работодатель хочет сократить штат или ликвидироваться и, чтобы не усложнять себе жизнь непростой процедурой сокращения, предлагает сотрудникам уволиться «по собственному», обещая дополнительную выплату. Главное тут — не забыть заключить нужное соглашение письменно.

Человек не лишается премий при увольнении по собственному желанию, если:

они предусмотрены договором или локальными актами;

не нарушены условия премирования, прописанные в договоре или локальных актах.

Если человек отработал не полный срок, на который начисляется премия, ему положена часть — пропорционально отработанному периоду.

Сокращение штата или ликвидация организации

В обоих случаях инициатива увольнения исходит от работодателя. Сотрудник тут в некотором смысле жертва обстоятельств: он добросовестно выполнял свои обязанности, уходить с работы не собирался. Поэтому закон максимально его поддерживает.

Что же человек получает, кроме зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск?

Ему положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ст. 178 ТК). Можно сказать, что это пособие — компенсация за условный месяц, в течение которого уволенный будет искать новую работу.

Если человек после увольнения не может трудоустроиться более месяца, бывший работодатель должен выплатить ему еще один средний месячный заработок — это компенсация за второй месяц без работы. Для получения такой выплаты необходимо обращаться к бывшему работодателю с заявлением.

В исключительных случаях и по решению службы занятости может быть оплачен и третий месяц. Но у человека должна быть уважительная причина: например, он является единственным кормильцем в семье или у него на иждивении престарелые родители. И сначала необходимо обратиться в службу занятости.

В целом, чтобы получить вторую и третью выплату, нужно быть зарегистрированным в службе занятости в качестве безработного. Но важно помнить: если там человеку предложат вакансию и он откажется, получить дополнительные выплаты не удастся.

Таким образом, в итоге есть вероятность получить 3 месячных заработка. Для трудящихся на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях закон предусматривает выплаты до 6 месяцев.

Иногда работодатели сразу выплачивают увольняемым сотрудникам 3 средних заработка, чтобы полностью рассчитаться с ними. Чаще всего так делают при ликвидации.

Но есть те, кто имеет право только на 2-недельное выходное пособие, — это:

отказавшиеся от перевода;

призванные в армию или на альтернативную службу;

уволенные из-за восстановления на службе сотрудника, занимавшего ранее эту должность;

признанные полностью неспособными выполнять работу.

Трудовой договор может предусматривать и другие выплаты при увольнении по причине сокращения штата или ликвидации организации.

Обратите внимание! Для тех, кто заключил договор с индивидуальным предпринимателем, закон не предусматривает обязательных выплат выходного пособия. Оно выплачивается, только если такое условие прописано в трудовом договоре (ст. 307 ТК).

Увольнение «по статье»

Это тоже увольнение по инициативе работодателя, но тут сотрудник выступает не как пострадавший, а, наоборот как нарушитель. Такое может произойти:

из-за несоответствия занимаемой должности;

неоднократного неисполнения обязанностей без уважительной причины;

прогула;

появления на работе в нетрезвом виде;

разглашения тайны;

хищения, растраты или умышленного уничтожения чужого имущества;

нарушения требований охраны труда, если оно привело к тяжким последствиям, и др.

В этих случаях человеку придется рассчитывать только на зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Сроки выплат

Работодатель обязан рассчитаться с сотрудником в последний день его работы (ст. 140 ТК). Исключение могут составить выплаты за период поиска работы для сокращенных сотрудников.

Если работодатель не выплатил деньги вовремя, можно смело требовать компенсацию за каждый просроченный день. По закону она составляет 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки (ст. 236 ТК).

Например, если ставка составляет 12%, то за каждый просроченный день можно требовать уплаты 0,08% с задержанной суммы.

Обратите внимание! Проценты начисляются не с общей суммы выплат, а с той части, которая была задержана.

Иногда в договоре или локальном акте прописан более высокий процент за задержку выплат.

Если же работодатель отказывается выплачивать положенные при увольнении деньги, можно смело обращаться с жалобой в трудовую инспекцию или подавать иск в суд.