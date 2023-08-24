ИП требуют разобраться в правилах уменьшения налога по УСН и патентам на взносы - грозят Конституцией, ветеринарный вычет, уведомление по ЕНП. 😱«Ночной бухгалтер» № 1506

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Налоговики в конец достали ИП На дворе август, скоро снова кончится очередной отчетный период, надо платить единый налог. А ФНС так и не сподобилась объяснить ИП, что делать с 1% взносов, который они уже заплатили и учли при уплате налога в этом году. Напомним, теперь на взнос в 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за текущий год, можно уменьшить налоги только в следующем, 2024 году. Предприниматели так рассержены, что уже придумали форму ответа, на случай, если налоговики решат предъявить им недоимки. Ссылаются там на НК и Конституцию.

Лечить кошек и собак станет выгоднее В Санкт-Петербурге Заксобрание разработало законопроект, по которому устанавливается вычет на лечение домашних животных. 50 000 на питомца, но не более чем по 50 000 на двух животных в год. Приходи ко мне лечиться…. Правда, в комментариях пытаются понять, почему изменения вносят в статью 220 НК — про имущественный вычет. Редакция убедилась, что никакой ошибки нет. Вот скрин из текста проекта. Так что домашние любимцы у нас теперь в одной куче с квартирами и дачами.

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⏳ Срок почти вышел Завтра последний день для подачи уведомлений по ЕНП. Не пропустите, а то налоговики не смогут разнести уплаченные вами налоги в бюджете и у вас выскочат пени. Заплатить налоги нужно позже — 28 августа, в понедельник. НДФЛ сейчас резервируют вперед других налогов, так что будьте внимательны, чтобы вам хватило денег на ЕНС.