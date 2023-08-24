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ИП требуют разобраться в правилах уменьшения налога по УСН и патентам на взносы - грозят Конституцией, ветеринарный вычет, уведомление по ЕНП. 😱«Ночной бухгалтер» № 1506

Предприниматели устали ждать разъяснений ФНС по новым правилам уменьшения налогов на взносы, которые действуют "задним числом" с 1 января 2023 года. Появился законопроект по вычету на лечение домашних животных. Завтра надо сдать уведомление по ЕНП - не проспите!

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ИП требуют разобраться в правилах уменьшения налога по УСН и патентам на взносы - грозят Конституцией, ветеринарный вычет, уведомление по ЕНП. 😱«Ночной бухгалтер» № 1506
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Разберем самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки, сдача отчетности за 9 месяцев 2023 года (программа будет дополняться — следите за нашими новостями).

Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott.

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Налоговики в конец достали ИП

На дворе август, скоро снова кончится очередной отчетный период, надо платить единый налог. А ФНС так и не сподобилась объяснить ИП, что делать с 1% взносов, который они уже заплатили и учли при уплате налога в этом году.

Напомним, теперь на взнос в 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за текущий год, можно уменьшить налоги только в следующем, 2024 году.

Предприниматели так рассержены, что уже придумали форму ответа, на случай, если налоговики решат предъявить им недоимки. Ссылаются там на НК и Конституцию.

Лечить кошек и собак станет выгоднее

В Санкт-Петербурге Заксобрание разработало законопроект, по которому устанавливается вычет на лечение домашних животных. 50 000 на питомца, но не более чем по 50 000 на двух животных в год.

Приходи ко мне лечиться….

Правда, в комментариях пытаются понять, почему изменения вносят в статью 220 НК — про имущественный вычет. Редакция убедилась, что никакой ошибки нет. Вот скрин из текста проекта.

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Так что домашние любимцы у нас теперь в одной куче с квартирами и дачами.

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Вы этого ждали! Вот вам знак!

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Пора уже признаться себе, что быть бухгалтером, который просто ведет учет и считает налоги — мало.

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⏳ Срок почти вышел

Завтра последний день для подачи уведомлений по ЕНП. Не пропустите, а то налоговики не смогут разнести уплаченные вами налоги в бюджете и у вас выскочат пени.

Заплатить налоги нужно позже — 28 августа, в понедельник. НДФЛ сейчас резервируют вперед других налогов, так что будьте внимательны, чтобы вам хватило денег на ЕНС.

А, что денег не будет?

С таким вопросом и очень грустными глазами приходят работники-новички к бухгалтеру. Дело в том, что если у вас, например, аванс за первую половину месяца (с 1 по 15 число) платят 20 числа, зарплату 5-го, а сотрудник устроился на работу, допустим, 17-го, то ему еще не положен аванс и надо дотянуть до зарплаты.

Разрыв получается более 15 дней (половины месяца). По ТК, сторого говоря, платить зарплату нужно не реже чем каждые полмесяца. С одной стороны сотруднику ничего не положено, с другой нарушаются нормы законодательства. Некоторые компании нашли выход.

Кого затронет «индексация» ЗП на 50% осенью 2023 года?

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