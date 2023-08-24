ИП требуют разобраться в правилах уменьшения налога по УСН и патентам на взносы - грозят Конституцией, ветеринарный вычет, уведомление по ЕНП. 😱«Ночной бухгалтер» № 1506

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Зовем всех на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топовые спикеры, неформальное общение, кофе-брейки, подарки и полезные материалы.
Разберем самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки, сдача отчетности за 9 месяцев 2023 года (программа будет дополняться — следите за нашими новостями).
Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott.
Не можете приехать в Краснодар — не беда, просоединяйтесь к нам онлайн.
Стоимость билетов до 1 сентября — 1 000 руб. за онлайн-участие. Поторопитесь забронировать место!
Налоговики в конец достали ИП
На дворе август, скоро снова кончится очередной отчетный период, надо платить единый налог. А ФНС так и не сподобилась объяснить ИП, что делать с 1% взносов, который они уже заплатили и учли при уплате налога в этом году.
Напомним, теперь на взнос в 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за текущий год, можно уменьшить налоги только в следующем, 2024 году.
Предприниматели так рассержены, что уже придумали форму ответа, на случай, если налоговики решат предъявить им недоимки. Ссылаются там на НК и Конституцию.
Лечить кошек и собак станет выгоднее
В Санкт-Петербурге Заксобрание разработало законопроект, по которому устанавливается вычет на лечение домашних животных. 50 000 на питомца, но не более чем по 50 000 на двух животных в год.
Приходи ко мне лечиться….
Правда, в комментариях пытаются понять, почему изменения вносят в статью 220 НК — про имущественный вычет. Редакция убедилась, что никакой ошибки нет. Вот скрин из текста проекта.
Так что домашние любимцы у нас теперь в одной куче с квартирами и дачами.
Вы этого ждали! Вот вам знак!
«Клерк» отдает онлайн-курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования по невероятно низкой цене.
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Пора уже признаться себе, что быть бухгалтером, который просто ведет учет и считает налоги — мало.
⏳ Срок почти вышел
Завтра последний день для подачи уведомлений по ЕНП. Не пропустите, а то налоговики не смогут разнести уплаченные вами налоги в бюджете и у вас выскочат пени.
Заплатить налоги нужно позже — 28 августа, в понедельник. НДФЛ сейчас резервируют вперед других налогов, так что будьте внимательны, чтобы вам хватило денег на ЕНС.
А, что денег не будет?
С таким вопросом и очень грустными глазами приходят работники-новички к бухгалтеру. Дело в том, что если у вас, например, аванс за первую половину месяца (с 1 по 15 число) платят 20 числа, зарплату 5-го, а сотрудник устроился на работу, допустим, 17-го, то ему еще не положен аванс и надо дотянуть до зарплаты.
Разрыв получается более 15 дней (половины месяца). По ТК, сторого говоря, платить зарплату нужно не реже чем каждые полмесяца. С одной стороны сотруднику ничего не положено, с другой нарушаются нормы законодательства. Некоторые компании нашли выход.
Кого затронет «индексация» ЗП на 50% осенью 2023 года?
Получить надбавку можно без походов к начальству. Если у вас есть 40 минут свободного времени в день, вы можете взять на ведение ИП с оплатой от 15.000₽ в месяц.
Приглашаем вас на бесплатный 3–х дневный марафон «Успешный бухгалтер». Разберемся, как заработать первые 100.000₽ без постоянного поиска клиентов и увольнения из найма.
Марафон пройдет 5, 6, 7 сентября. Автор – Татьяна Себелева, экс-руководитель РЖД и РУСАЛ.
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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша мурчаще-сопящая редакция