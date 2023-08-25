ФНС нашла шесть главных ошибок, которые допускают в уведомлениях по ЕНП, новые КУДиР, долги по налогам взыскивают без оглядки на требование. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1507

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

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Ловите топчик от ФНС Проанализировав поступающие уведомления, налоговики собрали топ-ошибок в уведомлениях по ЕНП. Например, часто сдают уведомление после подачи декларации за тот же период, нарушают срок сдачи, некорректно указывают код отчетного периода и т.д. «Клерки» в комментариях удивляются, что нашли всего шесть ошибок, а не больше, а кое-кто собрал собственный топ… ошибок самих налоговиков.

Шышел-мышел, КУДиР вышел Новые книги налоговики расторопно подготовили после того, как эту работу передал им Минфин (и радостно выдохнул). Проекты с новыми формами для УСН, ПСН и ЕСХН уже опубликованы. Не сказать, что произошла революция, но изменения будут. Например, в указании сведений о фиксированных взносах. Принцип уменьшения на них налогов на упрощенке и патенте поменялся в 2023 году.

Бухгалтерский бум на маркетплейсах: как прокатиться на волне успеха Присоединяйтесь к марафону, где вы узнаете все детали, нюансы и лайфхаки для максимально эффективной работы с Яндекс.Маркет, Озон и Wildberries. Вместе с практикующим бухгалтером Рузанной Оганесян вы изучите важные аспекты работы с этими площадками, узнаете варианты заработка и научитесь вести учет для пунктов выдачи заказов Wildberries. Не упустите возможность изучить новое перспективное направление и начать зарабатывать на нем сразу после просмотра марафона. Получить запись марафона Реклама: ИП Оганесян Р.Л., ИНН 771503185201

Должок имеется ФНС раньше взыскивала сумму долга, которую указывала в требовании. Но сейчас итоговое решение о взыскании выносят, учитывая сумму на определенную дату. За время между требованием и решением у компании могут появится еще долги, тогда списывать будут всю эту сумму. Еще нюанс — текущее требование не закроется, пока есть хоть копейка долга (отрицательное сальдо ЕНС). Нужно при списании выходить в ноль или в плюс по ЕНС. Тогда налоговики будут на долг, который образуется после этого, выставлять новое требование. Вот такая вот простая и понятная система.

Профсоюзы просят год для больничных Расчет из двух лет, предшествующих году, в котором выдан больничный, не устраивает профсоюзы. Они предлагают вернуться к системе, когда для расчета брались последние 12 месяцев. Правда формулировка выглядит довольно заковыристо: «последний год уплаты страховых взносов». А если не было уплаты взносов? А если были доходы не облагаемые взносами? Идея сама по себе неплохая (хотя и более замороченная для бухгалтера), главное, чтобы ее воплотили грамотно (а не как обычно).

Скоро 1 сентября, «Клерк» ждет своих студентов Считаете, что учиться уже не нужно? Ведь за плечами университет или, хотя бы, техникум. Тогда можете и трудовую книжку убрать в стол — пусть пылиться (на электронную книжку пыль не налипает, но и стаж тоже). Чтобы стать востребованным экспертом, нужно учиться каждый день, совершенствуя свои наыки. Давно заглядывали на сайты для поиска работы? Требования к бухгалтеру сейчас, как к космонавту, только круче. Запишитесь на курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса. Научим работать в акутальной нише, где есть возможность для развития и масштабирования базы клиентов. У нас топ-эксперты и комфортный формат обучения. От регистрации бизнеса для селлера до чтения отчетов площадок, учет в 1С, возвраты, налоговый и бухгалтерский учет у продавца — все есть в программе курса. Скидка 50% скоро сгорит! Торопитесь купить курс по самой выгодной цене сезона! Купить курс