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ФНС нашла шесть главных ошибок, которые допускают в уведомлениях по ЕНП, новые КУДиР, долги по налогам взыскивают без оглядки на требование. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1507

Налоговики собрали самые распространенные ошибки по ЕНП. Правда, половина ошибок из-за них и возникла. Новые КУДиР появились из-под пера ФНС. Без изменений не обошлось, конечно. Сумма недоимки в решении о взыскании может быть больше, чем в требовании и со счета снимут именно ее. Родители берут кредиты на подготовку детей к школе.

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ФНС нашла шесть главных ошибок, которые допускают в уведомлениях по ЕНП, новые КУДиР, долги по налогам взыскивают без оглядки на требование. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1507
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

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Ловите топчик от ФНС

Проанализировав поступающие уведомления, налоговики собрали топ-ошибок в уведомлениях по ЕНП. Например, часто сдают уведомление после подачи декларации за тот же период, нарушают срок сдачи, некорректно указывают код отчетного периода и т.д.

«Клерки» в комментариях удивляются, что нашли всего шесть ошибок, а не больше, а кое-кто собрал собственный топ… ошибок самих налоговиков.

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Шышел-мышел, КУДиР вышел

Новые книги налоговики расторопно подготовили после того, как эту работу передал им Минфин (и радостно выдохнул).

Проекты с новыми формами для УСН, ПСН и ЕСХН уже опубликованы. Не сказать, что произошла революция, но изменения будут. Например, в указании сведений о фиксированных взносах. Принцип уменьшения на них налогов на упрощенке и патенте поменялся в 2023 году.

Бухгалтерский бум на маркетплейсах: как прокатиться на волне успеха

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Должок имеется

ФНС раньше взыскивала сумму долга, которую указывала в требовании. Но сейчас итоговое решение о взыскании выносят, учитывая сумму на определенную дату.

За время между требованием и решением у компании могут появится еще долги, тогда списывать будут всю эту сумму.

Еще нюанс — текущее требование не закроется, пока есть хоть копейка долга (отрицательное сальдо ЕНС). Нужно при списании выходить в ноль или в плюс по ЕНС. Тогда налоговики будут на долг, который образуется после этого, выставлять новое требование.

Вот такая вот простая и понятная система.

Профсоюзы просят год для больничных

Расчет из двух лет, предшествующих году, в котором выдан больничный, не устраивает профсоюзы. Они предлагают вернуться к системе, когда для расчета брались последние 12 месяцев. Правда формулировка выглядит довольно заковыристо: «последний год уплаты страховых взносов».

А если не было уплаты взносов? А если были доходы не облагаемые взносами?

Идея сама по себе неплохая (хотя и более замороченная для бухгалтера), главное, чтобы ее воплотили грамотно (а не как обычно).

Скоро 1 сентября, «Клерк» ждет своих студентов

Считаете, что учиться уже не нужно? Ведь за плечами университет или, хотя бы, техникум. Тогда можете и трудовую книжку убрать в стол — пусть пылиться (на электронную книжку пыль не налипает, но и стаж тоже).

Чтобы стать востребованным экспертом, нужно учиться каждый день, совершенствуя свои наыки. Давно заглядывали на сайты для поиска работы? Требования к бухгалтеру сейчас, как к космонавту, только круче.

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Кредит на портфели и тетрадки

Родителям школьников, особенно первоклашек, нелегко — нужно купить форму, сменную обувь, кучу канцелярии, портфель, пенал, да еще и новую одежду — не отправишь же чадо в школу оборванцем.

Цены на школные принадлежности повышаются, мы про это недавно писали.

Но опрос, результаты которого есть в распоряжении «Клерка», показывает, что ситуация еще хуже — почти 70% родителей будут влезать в долги, чтобы купить все необходимое для учебы.

Кто-то собирается взять кредит, кто-то заем. При этом 24% родителей надеются получить господдержку к новому учебному году (разово такая акция была в 2021 году), а 16% вообще не знают, что у них есть право на такую поддержку.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша прянично-пятничная редакция

НДС

Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС

Всех приветствую! Я, Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер Клерк.Конференции, которая пройдет 12 сентября, приоткрою завесу своего выступления. Один из пунктов моего доклада — проверка НДС со стороны налоговой.

Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС

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