У ФНС в уведомлениях по имущественным налогам не сходится арифметика. ИП теряет право на ПСН задним числом — с умом выбирайте срок патента. 🧠«Ночной бухгалтер» № 1522

«Ночной бухгалтер» снова дарит подарки! «Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что очень любит бухгалтеров. Подпишитесь сейчас, чтобы забирать подарки каждую неделю. Форма для подписки ниже⬇

Опять программа посчитала? Физлица получают уведомления по имущественным налогам и берутся за калькулятор. В уведомлениях указываются неверные сроки владения имуществом или даже хромают расчеты самого налога. Проверьте, а у вас все верно?

Через заднее число Если ИП нарушил лимиты по патенту и потерял право на его применение, ему придется пересчитать налоги с даты начала действия патента. Другими словами — задним числом придется пересчитать НДС и НДФЛ (если ИП на ОСНО) или налог на упрощенке (если ИП предусмотрительно переходил на УСН). Вот почему, даже если вы постоянно работаете на патенте, лучше перестраховаться и в качестве альтернативной системы налогообложений обозначить УСН. Чаще всего это забывают сделать при регистрации, а когда наступает момент «Ч» уже поздно что-то предпринимать. Рискуют большего всего те, кто покупает патент сразу на год и находятся на краю лимита. Например ИП, купивший годовой патент, заработал за 9 месяцев 2023 года 55 млн рублей. Ему работать еще 3 месяца, а до границы лимита всего 5 млн, с его оборотами высок риск превысить лимит и слететь с ПСН.

Не опять, а снова ЦБ поднял ключевую ставку на 100 пунктов — до 13%. Предыдущее повышение ставки состоялось всего месяц назад — 15 августа. Шеф-редактор Трибуны в своем блоге рассказала, почему ключевая ставка важна для бухгалтера и почему вырастут пени по налогам.

Молчание — знак согласия Чиновники провели эксперимент по автоматическому согласованию законопроектов. Результаты им понравились. Суть была в том, чтобы упростить процедуры согласования. Сейчас, если чиновник согласен с проектом документа, он направляет стандартное письмо «Согласовано без замечаний» в дестяидневный срок, в течение которого нужно рассмотреть проект. Если такого письма не будет, проект придется пересмотреть. По новым правилам письмо будет не нужно. Если нет возражений в течение десяти дней, значит считается, что чиновник с законопроектом согласен.

Маркетологи в шоке от маркировки рекламы В Трибуне в одном посте собраны мнения юристов и маркетологов о том, что происходит сейчас с рекламой, в т.ч. и у самозанятых (ведь их тоже обязали ее маркировать). Чаще всего эксперты отмечают трудности не с самим процессом маркировки (хотя и он не прост), а с пониманием закона. Запутанные и двусмысленные формулировки не помогают, а штрафы за нарушения уже работают с 1 сентября. Вот, например, как о процессе маркировки рекламы говорит контент-маркетолог: Но реализация этого закона это просто тихий ужас: все эти ериды, ОРД, отчеты, непонятные трактовки — в общем, всё то, что в диджитале обсуждают последний месяц.