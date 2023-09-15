Обзоры для бухгалтера

У ФНС в уведомлениях по имущественным налогам не сходится арифметика. ИП теряет право на ПСН задним числом — с умом выбирайте срок патента. 🧠«Ночной бухгалтер» № 1522

Налоговики рассылают уведомления по налогам на имущество физлиц. Но некоторые расчеты выглядят странно, да еще и суммы не сходятся. Если ИП слетает с патента, то налог на ОСНО (УСН) нужно платить не с момента утраты права, а с начала патента. Потерял право на годовой патент в декабре — за весь год придется платить по-новому. Ключевая ставка выросла до 13%.

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У ФНС в уведомлениях по имущественным налогам не сходится арифметика. ИП теряет право на ПСН задним числом — с умом выбирайте срок патента. 🧠«Ночной бухгалтер» № 1522
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Опять программа посчитала?

Физлица получают уведомления по имущественным налогам и берутся за калькулятор. В уведомлениях указываются неверные сроки владения имуществом или даже хромают расчеты самого налога.

Проверьте, а у вас все верно?

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Через заднее число

Если ИП нарушил лимиты по патенту и потерял право на его применение, ему придется пересчитать налоги с даты начала действия патента. Другими словами — задним числом придется пересчитать НДС и НДФЛ (если ИП на ОСНО) или налог на упрощенке (если ИП предусмотрительно переходил на УСН).

Вот почему, даже если вы постоянно работаете на патенте, лучше перестраховаться и в качестве альтернативной системы налогообложений обозначить УСН. Чаще всего это забывают сделать при регистрации, а когда наступает момент «Ч» уже поздно что-то предпринимать.

Рискуют большего всего те, кто покупает патент сразу на год и находятся на краю лимита. Например ИП, купивший годовой патент, заработал за 9 месяцев 2023 года 55 млн рублей. Ему работать еще 3 месяца, а до границы лимита всего 5 млн, с его оборотами высок риск превысить лимит и слететь с ПСН.

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Не опять, а снова

ЦБ поднял ключевую ставку на 100 пунктов — до 13%. Предыдущее повышение ставки состоялось всего месяц назад — 15 августа.

Шеф-редактор Трибуны в своем блоге рассказала, почему ключевая ставка важна для бухгалтера и почему вырастут пени по налогам.

Молчание — знак согласия

Чиновники провели эксперимент по автоматическому согласованию законопроектов. Результаты им понравились. Суть была в том, чтобы упростить процедуры согласования. Сейчас, если чиновник согласен с проектом документа, он направляет стандартное письмо «Согласовано без замечаний» в дестяидневный срок, в течение которого нужно рассмотреть проект. Если такого письма не будет, проект придется пересмотреть.

По новым правилам письмо будет не нужно. Если нет возражений в течение десяти дней, значит считается, что чиновник с законопроектом согласен.

Маркетологи в шоке от маркировки рекламы

В Трибуне в одном посте собраны мнения юристов и маркетологов о том, что происходит сейчас с рекламой, в т.ч. и у самозанятых (ведь их тоже обязали ее маркировать).

Чаще всего эксперты отмечают трудности не с самим процессом маркировки (хотя и он не прост), а с пониманием закона. Запутанные и двусмысленные формулировки не помогают, а штрафы за нарушения уже работают с 1 сентября.

Вот, например, как о процессе маркировки рекламы говорит контент-маркетолог:

Но реализация этого закона это просто тихий ужас: все эти ериды, ОРД, отчеты, непонятные трактовки — в общем, всё то, что в диджитале обсуждают последний месяц.

По просьбам «клерков»

Новая рубрика в «Ночном бухгалтере», где мы будем рассказывать о контенте, который сделали для вас, по вашим просьбам и заявкам.

Сегодня мы запустили разбор Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал.

Вы просили сделать примеры — как уменьшить по новым правилам налог на УСН или патенте на взносы и мы их сделали)). А еще добавили информацию — как вернуть переплату по налогу.

Для тех, кто хочет лучше разбираться в УСН, правильно и вовремя сдавать всю отчетность (а это не только одна годовая декларация, как думают многие) и грамотно работать со спецрежимом в 1С, мы сделали еще и онлайн-курс: Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С.

Сейчас на него действует скидка и курс можно купить за 4 990 руб., в т.ч. долями и в рассрочку.

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Ваша очемевшая от работы редакция

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Меняют правила оформления электронной подписи руководителей компаний и ИП

Чтобы продлить электронную подпись удаленно через личный кабинет на сайте ФНС, директору компании не обязательно делать это через компьютер. С 25 сентября продление подписи через ЛК возможно на мобильном устройстве.

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