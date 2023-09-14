Новые правила для ЕФС-1: поменяют коды в форме и раздел со стажем, проверьте вашу пенсию - СФР шлет уведомления, новые санкции США 👀«Ночной бухгалтер» № 1521

«Ночной бухгалтер» снова дарит подарки!
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Сегоня подарим памятку бухгалтерам — как вы можете «заработать» субсидиарную ответственность и как ее избежать.
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Переделки в ЕФС-1
Начнем с того, что изменения произойдут с разделом 1.2 — в нем отражается информация о стаже, этот раздел заменяет отмененную форму СЗВ-СТАЖ. По новому проекту сдавать раздел нужно будет, если сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в вышел на больничный.
Большие изменения произойдут и с кодами в ЕФС-1.
Для дистанционщиков и работающих неполное время появятся специальные коды для графы 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1. Например, код «ДИСТ» – для дистанционных работников, а «НЕПД» – для неполного рабочего дня.
В подразделе 1.1 это еще не все перемены. Появятся коды для договоров ГПХ, в которых указаны условия о «несчастном» страховании. Эти коды должны будут ставить физлица-страхователи, в т.ч. ИП. Например, ДГПХФЛНС — код для договоров на работы или услуги с такими условиями.
При приеме на работу придется давать больше информации о характере договора — срочный или бессрочный, основная работа или совместительство. Новые коды добавятся в графу 5 «Трудовая функция» в подразделе 1.1. Например, для бессрочного договора — код «0».
Бухгалтеры буквально стонут от таких «упрощенных» отчетов. Напомним, что с введением ЕНС и объединением нескольких форм в ЕФС-1 предполагалось, что жить станет проще.
А у вас какие эмоции по этому поводу?
Ничего себе пенсия
СФР рассылает уведомления о размере будущей пенсии (кстати, если вам такое не пришло, можете проверить самостоятельно).
Некоторых читателей суммы в уведомлении разочаровали. Например, на скрине из новости при стаже чуть более 26 лет прогнозируемая пенсия — почти 11 500 рублей.
Новые санкции
В США обновили санкционный лист — в него внесли почти 100 компаний, среди которых Ак Барс Банк, «Автоваз» и «Москвич», Росавтодор, Группа «ГАЗ», «Автодор» и другие.
Ошибочка вышла
Москвич подал корректировочную декларацию, чтобы получить имущественный вычет в сумме 70 000 рублей, но что-то пошло не так и вместо возврата НДФЛ ему насчитали долг в 87 000 рублей.
Там целая эпопея — мужчина неоднократно обращался в ФНС, но его заверили: «не волнуйтесь, это у половины страны, мы это поправим, это из-за перехода на единый налоговый счет». Но до сих пор ИФНС и московское Управление не могут решить, кто виноват и что делать.
А вы правильно проводите НДС?
Мы уверены, что нас читают не только профи бухгалтерии, но и новички, которым иногда очень нужна помощь даже в самых простых вещах, например, в проводках.
Выпустили пост-шгаргалку, в котором напомнили про основные проводки по НДС — проверьте себя, вы все делаете правильно?
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Бухгалтерам в Краснодаре платят больше, чем в Москве и Питере
Если заглянуть в раздел Клерк.Работа, можно узнать много интересного. Например, что бухгалтеру в Краснодаре предлагают зарплату выше, чем в обеих столицах.
Ненамного? Да, но все же странно, что так отличается оплата. А вот главбухам в Москве платят намного больше, сейчас в вакансиях предложения для них от 120 000 рублей.
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Главред рекомендует: готовимся к отчетам
Всем привет! С вами главный редактор «Клерка» и моя ежедневная полезная подборка ;) Т.к. сезон отчетов уже близко, сегодня предлагаю пройтись по материалам, которые посвящены отчетности за 9 месяцев (3 квартал) 2023 года.
Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года + таблица для скачивания — самый полезный разбор недели. Перечислили, что и когда сдавать, в удобной табличке. Для подписчиков Клерк.Премиум разбор доступен бесплатно.
Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 — какую форму заполнять, какие разделы включить, какой код периода и КБК указать, как заполнить отдельные строки.
Когда сдавать декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года — кому и когда нужно сдать декларацию.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1521 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша проверила пенсию и прослезилась редакция