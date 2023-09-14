Обзоры для бухгалтера

Новые правила для ЕФС-1: поменяют коды в форме и раздел со стажем, проверьте вашу пенсию - СФР шлет уведомления, новые санкции США 👀«Ночной бухгалтер» № 1521

Много изменений для ЕФС-1: коды для договоров ГПХ, для дистанционщиков и тех, кто работает неполный день, при приеме на работу тоже придется ставить коды. Раздел со стажем начнем сдавать досрочно на тех, кто заболел или хочет получать пособие по уходу за ребенком. СФР рассылает уведомления о размере будущей пенсии — суммы (не)удивляют. И другие новости дня.

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Новые правила для ЕФС-1: поменяют коды в форме и раздел со стажем, проверьте вашу пенсию - СФР шлет уведомления, новые санкции США 👀«Ночной бухгалтер» № 1521
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Переделки в ЕФС-1

Начнем с того, что изменения произойдут с разделом 1.2 — в нем отражается информация о стаже, этот раздел заменяет отмененную форму СЗВ-СТАЖ. По новому проекту сдавать раздел нужно будет, если сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в вышел на больничный.

Большие изменения произойдут и с кодами в ЕФС-1.

  • Для дистанционщиков и работающих неполное время появятся специальные коды для графы 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1. Например, код «ДИСТ» – для дистанционных работников, а «НЕПД» – для неполного рабочего дня.

  • В подразделе 1.1 это еще не все перемены. Появятся коды для договоров ГПХ, в которых указаны условия о «несчастном» страховании. Эти коды должны будут ставить физлица-страхователи, в т.ч. ИП. Например, ДГПХФЛНС — код для договоров на работы или услуги с такими условиями.

  • При приеме на работу придется давать больше информации о характере договора — срочный или бессрочный, основная работа или совместительство. Новые коды добавятся в графу 5 «Трудовая функция» в подразделе 1.1. Например, для бессрочного договора — код «0».

Бухгалтеры буквально стонут от таких «упрощенных» отчетов. Напомним, что с введением ЕНС и объединением нескольких форм в ЕФС-1 предполагалось, что жить станет проще.

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А у вас какие эмоции по этому поводу?

Ничего себе пенсия

СФР рассылает уведомления о размере будущей пенсии (кстати, если вам такое не пришло, можете проверить самостоятельно).

Некоторых читателей суммы в уведомлении разочаровали. Например, на скрине из новости при стаже чуть более 26 лет прогнозируемая пенсия — почти 11 500 рублей.

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Новые санкции

В США обновили санкционный лист — в него внесли почти 100 компаний, среди которых Ак Барс Банк, «Автоваз» и «Москвич», Росавтодор, Группа «ГАЗ», «Автодор» и другие.

Ошибочка вышла

Москвич подал корректировочную декларацию, чтобы получить имущественный вычет в сумме 70 000 рублей, но что-то пошло не так и вместо возврата НДФЛ ему насчитали долг в 87 000 рублей.

Там целая эпопея — мужчина неоднократно обращался в ФНС, но его заверили: «не волнуйтесь, это у половины страны, мы это поправим, это из-за перехода на единый налоговый счет». Но до сих пор ИФНС и московское Управление не могут решить, кто виноват и что делать.

А вы правильно проводите НДС?

Мы уверены, что нас читают не только профи бухгалтерии, но и новички, которым иногда очень нужна помощь даже в самых простых вещах, например, в проводках.

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Бухгалтерам в Краснодаре платят больше, чем в Москве и Питере

Если заглянуть в раздел Клерк.Работа, можно узнать много интересного. Например, что бухгалтеру в Краснодаре предлагают зарплату выше, чем в обеих столицах.

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Ненамного? Да, но все же странно, что так отличается оплата. А вот главбухам в Москве платят намного больше, сейчас в вакансиях предложения для них от 120 000 рублей.

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Главред рекомендует: готовимся к отчетам

Всем привет! С вами главный редактор «Клерка» и моя ежедневная полезная подборка ;) Т.к. сезон отчетов уже близко, сегодня предлагаю пройтись по материалам, которые посвящены отчетности за 9 месяцев (3 квартал) 2023 года.

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Когда сдавать декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года — кому и когда нужно сдать декларацию.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1521 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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