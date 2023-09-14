Новые правила для ЕФС-1: поменяют коды в форме и раздел со стажем, проверьте вашу пенсию - СФР шлет уведомления, новые санкции США 👀«Ночной бухгалтер» № 1521

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Переделки в ЕФС-1 Начнем с того, что изменения произойдут с разделом 1.2 — в нем отражается информация о стаже, этот раздел заменяет отмененную форму СЗВ-СТАЖ. По новому проекту сдавать раздел нужно будет, если сотрудник подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком или в вышел на больничный. Большие изменения произойдут и с кодами в ЕФС-1. Для дистанционщиков и работающих неполное время появятся специальные коды для графы 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1. Например, код «ДИСТ» – для дистанционных работников, а «НЕПД» – для неполного рабочего дня.

В подразделе 1.1 это еще не все перемены. Появятся коды для договоров ГПХ, в которых указаны условия о «несчастном» страховании. Эти коды должны будут ставить физлица-страхователи, в т.ч. ИП. Например, ДГПХФЛНС — код для договоров на работы или услуги с такими условиями.

При приеме на работу придется давать больше информации о характере договора — срочный или бессрочный, основная работа или совместительство. Новые коды добавятся в графу 5 «Трудовая функция» в подразделе 1.1. Например, для бессрочного договора — код «0». Бухгалтеры буквально стонут от таких «упрощенных» отчетов. Напомним, что с введением ЕНС и объединением нескольких форм в ЕФС-1 предполагалось, что жить станет проще. А у вас какие эмоции по этому поводу?

Ничего себе пенсия СФР рассылает уведомления о размере будущей пенсии (кстати, если вам такое не пришло, можете проверить самостоятельно). Некоторых читателей суммы в уведомлении разочаровали. Например, на скрине из новости при стаже чуть более 26 лет прогнозируемая пенсия — почти 11 500 рублей.

Новые санкции В США обновили санкционный лист — в него внесли почти 100 компаний, среди которых Ак Барс Банк, «Автоваз» и «Москвич», Росавтодор, Группа «ГАЗ», «Автодор» и другие.

Ошибочка вышла Москвич подал корректировочную декларацию, чтобы получить имущественный вычет в сумме 70 000 рублей, но что-то пошло не так и вместо возврата НДФЛ ему насчитали долг в 87 000 рублей. Там целая эпопея — мужчина неоднократно обращался в ФНС, но его заверили: «не волнуйтесь, это у половины страны, мы это поправим, это из-за перехода на единый налоговый счет». Но до сих пор ИФНС и московское Управление не могут решить, кто виноват и что делать.

А вы правильно проводите НДС? Мы уверены, что нас читают не только профи бухгалтерии, но и новички, которым иногда очень нужна помощь даже в самых простых вещах, например, в проводках. Выпустили пост-шгаргалку, в котором напомнили про основные проводки по НДС — проверьте себя, вы все делаете правильно? Если про НДС нужно знать больше, тогда одним постом и проводками не обойдешься — нужно пройти курс Все про НДС: от нуля до сложных моментов. В 12-ти модулях курса повышения квалификации разбираются самые важные для бухгалтера вопросы по этому налогу: объекты налогообложения, счет-фактура, восстановление НДС, льготы, ставки, условия для вычетов, учет в 1С и декларация. Сейчас на курс скидка — 65%, его цена всего 6 499 руб. Платить можно в рассрочку и долями без процентов. Купить курс за 6 499 руб.