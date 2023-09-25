На достижение трудовых целей сотрудников вдохновляют деньги

Зарплата – главный мотивирующий фактор в труде. 29% россиян отметили, что в работе их больше всего вдохновляет размер вознаграждения. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.
Кроме денег 8% сотрудников мотивирует сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям.
4% отметили, что их вдохновляет атмосфера в коллективе. Для 3% важна самореализация и творческая составляющая в работе, а 2% просто хотят заниматься любимым делом.
Новые задачи, постоянное обучение и возможность применить свои знания мотивирует 1% участников опроса.
Благодарность клиентов, высокая оценка работы, свобода выбора, стабильность и уважение общества к профессии также мотивируют лучше работать.
10% сотрудников признались, что их ничего не вдохновляет в работе.
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