На достижение трудовых целей сотрудников вдохновляют деньги

Сотрудников больше всего мотивирует на хорошую работу размер вознаграждения, сам трудовой процесс и возможность помогать людям.

Зарплата – главный мотивирующий фактор в труде. 29% россиян отметили, что в работе их больше всего вдохновляет размер вознаграждения. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Кроме денег 8% сотрудников мотивирует сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям.

4% отметили, что их вдохновляет атмосфера в коллективе. Для 3% важна самореализация и творческая составляющая в работе, а 2% просто хотят заниматься любимым делом.

Новые задачи, постоянное обучение и возможность применить свои знания мотивирует 1% участников опроса.

Благодарность клиентов, высокая оценка работы, свобода выбора, стабильность и уважение общества к профессии также мотивируют лучше работать.

10% сотрудников признались, что их ничего не вдохновляет в работе.

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