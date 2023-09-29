Бизнес штурмует военкоматы. ЕНС по наследству. Патент для ИП разрешат уточнять. 🆘Ночной бухгалтер» № 1532

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Компании штурмуют военкоматы С 1 октября вступают в силу новые штрафы за воинский учет до 500 тысяч рублей. Сегодня, в последний рабочий день сентября, кадровики компаний ринулись ставить компании на учет. Военкоматы ожидаемо не справляются с большим наплывом посетителей. Образовались многочасовые очереди. Более того, у разных военкоматов кардинально различаются требования к оформлению документов. Так, у счастливчиков, которые сумели прорваться на прием в военкоматы Санкт-Петербурга, требуют рукописные карточки учета сотрудников. Поддерживаем комментарий Натальи Горячей к новости: В предверии увеличения штрафов за нарушение порядка ведения воинского учета в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Предлагаем не ждать помощи со стороны и обучить своего кадровика или бухгалтера на нашем новом курсе.

ЕНС в наследство После смерти ИП положительное сальдо ЕНС может достаться по наследству его родственникам. Если, конечно, примут поправки в НК РФ, которые запланировал Минфин. Это уже попытка № 2. Раньше подобную поправку уже хотели внести в НК РФ. В проекте было сказано, что в случае смерти налогоплательщика положительное сальдо ЕНП подлежит возврату на его счет, информация о котором есть у ИФНС. Но эта попытка окончилась ничем. Наследство — дело небыстрое, а у нас на «Клерке» совсем скоро будет розыгрыш классных призов. Те, кто оформит годовую подписку на Клерк.Премиум до 24 октября, автоматически станут его участниками. Можно выиграть iPhone, телевизор, пылесос и другие ценные призы! Все подробности здесь.

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Не опять, а снова: лимит УСН Минфин подготовил новый глобальный документ об основных направлениях налоговой политики на 2024-2026 годы. Мы потихоньку изучаем замыслы ведомства и будем радовать вас новостями. В этом документе снова фигурирует лимит УСН. Правда в этот раз речь идет не о доходах, а об основных средствах. Лимит по ОС планируют поднять со 150 млн рублей до 200 млн рублей. Интересно, что тот же Минфин уже неоднократно заявлял, что повышение лимита ОС в качестве меры поддержи малого бизнеса, не имеет смысла. По статистике только 0,007% упрощенцев достигают этого лимита. Будет ли в итоге пересмотрен лимит, время покажет.

Не дает покоя 6-НДФЛ В справках к форме 6-НДФЛ надо будет указывать необлагаемые доходы. Поправки содержатся в основных направлениях налоговой политики на 2024–2026 годы. Сейчас в справке (бывшей 2-НДФЛ) доходы, которые полностью освобождены от налога, не указываются. Эту норму хотят поменять, чтобы облегчить налоговое администрирование.