РСВ за 9 месяцев 2023 сдаем по рекомедованной форме. Как уйти в отпуск на 4 часа в день. Отмена НДФЛ отменяется. 😎 Ночной бухгалтер» № 1531

Забирайте подарки от «Ночного бухгалтера»!
«Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что мы ценим ваше время и силы.
Сегодня в рассылке получите образец графика отпусков на 2024 год.
Форма для подписки ниже⬇
Это что-то новенькое
Недавно задним числом изменили порядок начисления взносов, в том числе, за сотрудников-иностранцев. Поэтому ФНС разработала проект новой формы РСВ. Но пока ее нет. Если в компании нет сотрудников-иностранцев, на которых начисляются взносы по отдельным тарифам, здесь все просто — можно сдавать старую форму РСВ.
Но, если вам нужно отчитаться за иностранцев, то со 2 октября 2023 будет действовать рекомендованная форма, формат и порядок заполнения РСВ из письма ФНС.
Вот такие чудеса — отчетность по форме, рекомендованной письмом.
«Отлучусь на пару часиков — в отпуск»
Интересный вопрос рассмотрел Роструд.
Пенсионер попросил у работодателя отпуск без содержания. По ТК РФ пенсионерам положено до 14 дней отпуска без содержания в год.
Пенсионер хочет отгулять все 14 дней по полдня. То есть, в течение 28 рабочих дней он по 4 часа в день не будет работать.
Работодатель не в восторге, но закон на стороне пенсионера. Дело в том, что в ТК РФ не прописана минимальная продолжительность отпуска без сохранения зарплаты, а также требование о предоставлении такого отпуска в днях.
Поэтому работодатель обязан предоставить отпуск без содержания любой продолжительности, в том числе на несколько часов.
Дисконтирование в бухгалтерском учете
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 11 октября в 11:00 мск.
Программа:
Экономический смысл дисконтирования: почему деньги сегодня и деньги завтра имеют разную стоимость.
Дисконтирование в ФСБУ сегодня: в каких ситуациях российские стандарты уже требуют его использовать.
Дисконтирование в ФСБУ завтра: проекты ФСБУ, которые предусматривают дисконтирование, и перспективы их принятия.
Математический аппарат дисконтирования и автоматизация расчетов.
Как определить ставку дисконтирования: расчет ставки прямым путем и использование процентной ставки по аналогичным инструментам.
Практикум по применению дисконтирования в бухгалтерском учете: оценочные обязательства, основные средства и капитальные вложения, аренда.
Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, к.э.н., доцент.
Реклама ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8Kas1j
Бесплатный сыр только в мышеловке
Депутаты хотят, чтобы дети росли в условиях современной усадьбы, а не в «человейниках». И предложили бесплатно давать земельные участки семьям с детьми, которые живут в браке больше 10 лет.
Но Правительство против. По его мнению в Земельном кодексе уже есть основания, по которым отдельные категории населения вправе получить бесплатные участки.
Для добровольцев
С 1 октября 2023 года можно будет сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ. Подчеркиваем, не нужно, а можно.
Выглядеть это будет так:
первое уведомление (добровольное) до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;
второе уведомление (обязательное) до 25 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
Кстати, эта норма действует только в 2023 году.
Паника отменяется
Не паникуйте из-за воинского учета. По вашим просьбам мы разработали новую глобальную программу повышения квалификации для бухгалтеров и кадровиков «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
Вы не просто разберетесь во всех законодательных новшествах, но и получите пошаговую инструкция по ведению воинского учета и образцы документов по новым правилам 2023 года.
Места ограничены! Успейте записаться до 31 октября, пока действует скидка: 10 000 ₽
15 000 ₽.
Отмена НДФЛ отменяется
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ тем, кто получает доход меньше 30 тыс. рублей.
Правительство попросило авторов доработать проект: указать сколько средств выпадет из бюджета, если отменить НФДЛ, а также выяснить, насколько это поможет незащищенным слоям населения.
Однако депутаты обосновать свою идею не смогли. Нет единой статистики по числу налогоплательщиков, которые получают доход меньше 30 тыс. рублей. Поэтому невозможно понять сколько денег недополучит бюджет.
Нет обоснования — не будет поправок.
Тем временем компании все чаще предпочитают привлекать самозанятых вместо найма постоянных работников. Это не запрещено, если соблюдены все требования законодательства. Проверить, все ли у вас в порядке с самозанятыми поможет бесплатный чек-лист. Скачивайте и применяйте в работе.
Главред рекомендует
🎁 Внимание! Вас ждет Розыгрыш ценных призов. Те, кто оформит годовую подписку на Клерк.Премиум до 24 октября, автоматически станут его участниками. Можно выиграть iPhone, телевизор, пылесос и другие ценные призы! Все подробности тут.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1531 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете тут.
Ваша совсем не против в отпуск на полдня редакция