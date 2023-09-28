РСВ за 9 месяцев 2023 сдаем по рекомедованной форме. Как уйти в отпуск на 4 часа в день. Отмена НДФЛ отменяется. 😎 Ночной бухгалтер» № 1531

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Это что-то новенькое Недавно задним числом изменили порядок начисления взносов, в том числе, за сотрудников-иностранцев. Поэтому ФНС разработала проект новой формы РСВ. Но пока ее нет. Если в компании нет сотрудников-иностранцев, на которых начисляются взносы по отдельным тарифам, здесь все просто — можно сдавать старую форму РСВ. Но, если вам нужно отчитаться за иностранцев, то со 2 октября 2023 будет действовать рекомендованная форма, формат и порядок заполнения РСВ из письма ФНС. Вот такие чудеса — отчетность по форме, рекомендованной письмом.

«Отлучусь на пару часиков — в отпуск» Интересный вопрос рассмотрел Роструд. Пенсионер попросил у работодателя отпуск без содержания. По ТК РФ пенсионерам положено до 14 дней отпуска без содержания в год. Пенсионер хочет отгулять все 14 дней по полдня. То есть, в течение 28 рабочих дней он по 4 часа в день не будет работать. Работодатель не в восторге, но закон на стороне пенсионера. Дело в том, что в ТК РФ не прописана минимальная продолжительность отпуска без сохранения зарплаты, а также требование о предоставлении такого отпуска в днях. Поэтому работодатель обязан предоставить отпуск без содержания любой продолжительности, в том числе на несколько часов.

Дисконтирование в бухгалтерском учете Бесплатный вебинар для бухгалтеров 11 октября в 11:00 мск. Программа: Экономический смысл дисконтирования: почему деньги сегодня и деньги завтра имеют разную стоимость.

Дисконтирование в ФСБУ сегодня: в каких ситуациях российские стандарты уже требуют его использовать.

Дисконтирование в ФСБУ завтра: проекты ФСБУ, которые предусматривают дисконтирование, и перспективы их принятия.

Математический аппарат дисконтирования и автоматизация расчетов.

Как определить ставку дисконтирования: расчет ставки прямым путем и использование процентной ставки по аналогичным инструментам.

Практикум по применению дисконтирования в бухгалтерском учете: оценочные обязательства, основные средства и капитальные вложения, аренда. Спикер: Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, к.э.н., доцент. Записаться Реклама ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8Kas1j

Бесплатный сыр только в мышеловке Депутаты хотят, чтобы дети росли в условиях современной усадьбы, а не в «человейниках». И предложили бесплатно давать земельные участки семьям с детьми, которые живут в браке больше 10 лет. Но Правительство против. По его мнению в Земельном кодексе уже есть основания, по которым отдельные категории населения вправе получить бесплатные участки.

Для добровольцев С 1 октября 2023 года можно будет сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ. Подчеркиваем, не нужно, а можно. Выглядеть это будет так: первое уведомление ( добровольное ) до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

второе уведомление (обязательное) до 25 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Кстати, эта норма действует только в 2023 году.

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