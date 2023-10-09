Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры спорят о том, кто должен вести воинский учет, Тинькофф хочет отправлять биометрию клиентов в ЕБС, новые контрольные соотношения. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1538

Кто же должен отвечать за воинский учет — бухгалтер, кадровик или специально обученный человек? Бухгалтеры не довольны новым обязанностями. Тинькофф собирает согласия на биометрию, он хочет перевести сделанные ранее фото в цифру и передать в Единую биометрическую систему. Для уведомлений по ЕНП есть свои контрольные соотношения, мы сделали по ним обзор.

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Бухгалтеры спорят о том, кто должен вести воинский учет, Тинькофф хочет отправлять биометрию клиентов в ЕБС, новые контрольные соотношения. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1538
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Почему бухгалтеры не любят воинский учет

Налоговый, бухгалтерский, кадровый учет, статистика, а теперь еще и отчетность для военкоматов. Конечно, бухгалтеры взбунтовались, а наши читатели затеяли спор о том, должен ли вообще бухгалтер заниматься этим видом учета. Ругают в комментах и сами военкоматы.

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Проблема в том, что в небольших организациях, где примерно до 10 сотрудников в штате, вряд ли будут нанимать кадровика и тем более отдельного сотрудника на воинский учет.

А в вашей компании, кто его ведет? Напишите в комментарии к этому выпуску.

Тинькофф заинтересовался «фэйсами» клиентов

С конца сентября 2023 года Тинькофф-банк стал собирать согласия клиентов на обработку фотографий, которые были ранее сделаны при получении карт, кредитов и иных финансовых продуктов.

Фото будут преобразованы в цифровые слепки и переданы в Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом отказаться от биометрии сложнее, чем согласиться. Чтобы отказаться от передачи данных в ЕБС, нужно оформить отказ и передать его в банк различными способами: лично, почтой, через сервисы ДБО.

Все, что вы должны знать об обработке персональных данных

Новые правила передачи сведений об обработке персональных данных в Роскомнадзор и связанные с ними штрафы заставили работодателей внимательнее отнести к учету.

Спикеры вебинара Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и ФЗ №152 Игорь Платонов (эксперт по вопросам защиты бизнеса, корпоративный юрист с 8-летним опытом практики) и Андрей Константинов (эксперт по вопросам раскрытия информации в Едином федеральном реестре) помогут разобраться в нюансах работы с персданными.

Сможете правильно заполнить уведомление и обойтись без штрафов, доходящих до миллионов рублей.

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Уведомления тоже под контролем

Налоговики решили, что контрольных соотношений в отчетности мало и ввели КС для уведомлений по начисленным налогам и взносам.

Контрольные соотношения разделены по критериям:

  • ошибки заполнения КБК;

  • ошибки заполнения налогового периода (отчетного периодам, срока уплаты);

  • ошибки заполнения ОКТМО;

  • ошибки заполнения года;

  • ошибках заполнения суммы;

  • ошибках заполнения КПП.

Например, часто допускаются ошибки в кодах периодов. Сопоставив КБК и код периода, налоговики определят, не допустили ли вы ошибки (к примеру, авансовые платежи по УСН уплачиваются поквартально, если вы укажете другой код, предназначенный для ежемесячных платежей по страховым взносам — это ошибка).

Вот пример выдержки из таблицы-приложения по новым контрольным соотношениям. Полную таблицу вы можете найти здесь.

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Дисконтирование в бухгалтерском учете

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 11 октября в 11:00

Программа

  • Экономический смысл дисконтирования: почему деньги сегодня и деньги завтра имеют разную стоимость

  • Дисконтирование в ФСБУ сегодня: в каких ситуациях российские стандарты уже требуют его использовать 

  • Дисконтирование в ФСБУ завтра: проекты ФСБУ, которые предусматривают дисконтирование, и перспективы их принятия

  • Математический аппарат дисконтирования и автоматизация расчетов

  • Как определить ставку дисконтирования: расчет ставки прямым путем и использование процентной ставки по аналогичным инструментам

  • Практикум по применению дисконтирования в бухгалтерском учете: оценочные обязательства, основные средства и капитальные вложения, аренда

Спикер:

Алексей Иванов, генеральный директор Академии «Регламент», экс-директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело», 20 лет в бухгалтерском образовании, кандидат экономических наук, доцент.

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Индексировать зарплату — обязанность работодателя

По закону работодатель обязан регулярно индексировать зарплату. Некоторые руководители ошибочно считают, что раз это делается в коммерческом секторе в соответствии с положениями коллективного договора, соглашения, локальных нормативных актов, то это по факту означает — когда хочу, тогда увеличу. Это не так.

Локальные акты компании только устанавливают порядок, но индексация должна быть обязательно и не раз в пять лет, когда у директора зачешется левая пятка. Во-первых, она должна соотноситься с инфляцией, во-вторых, быть не менее МРОТ, федерального или регионального. А МРОТ уже несколько раз повышали и еще повысят с 1 января 2024 года.

Лимиты на УСН в 2024 году

Появился проект по новым лимитам для упрощенки на 2024 год. Коэффициенты-дефляторы увеличивают установленные в НК лимиты.

Например, предел доходов для применения УСН по обычной ставке в 2024 году составит 199,35 млн рублей. Все лимиты найдете здесь.

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Сегодня я расскажу вам о полезных статьях и обучении для бухгалтеров.

Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками — в статье разбирается отчетность для компаний на ОСНО и УСН.

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Стараемся выпускать больше статей, посвященных работе в 1С, сегодня опубликовали материал Расходы на покупку мобильного телефона и аксессуаров в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, где прямо на скринах из программы показано, какие операции нужно провести для учета телефона.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1538 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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Регионы могут проиндексировать доход для ИП на ПСН на 5,8%

С 31 августа 2023 года региональные власти получили право индексировать размер потенциально возможного годового дохода для ИП на патенте. При этом индексация будет на коэффициент-дефлятор, который устанавливается на федеральном уровне.

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