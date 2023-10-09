Бухгалтеры спорят о том, кто должен вести воинский учет, Тинькофф хочет отправлять биометрию клиентов в ЕБС, новые контрольные соотношения. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1538

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Почему бухгалтеры не любят воинский учет Налоговый, бухгалтерский, кадровый учет, статистика, а теперь еще и отчетность для военкоматов. Конечно, бухгалтеры взбунтовались, а наши читатели затеяли спор о том, должен ли вообще бухгалтер заниматься этим видом учета. Ругают в комментах и сами военкоматы. Проблема в том, что в небольших организациях, где примерно до 10 сотрудников в штате, вряд ли будут нанимать кадровика и тем более отдельного сотрудника на воинский учет. А в вашей компании, кто его ведет? Напишите в комментарии к этому выпуску.

Тинькофф заинтересовался «фэйсами» клиентов С конца сентября 2023 года Тинькофф-банк стал собирать согласия клиентов на обработку фотографий, которые были ранее сделаны при получении карт, кредитов и иных финансовых продуктов. Фото будут преобразованы в цифровые слепки и переданы в Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом отказаться от биометрии сложнее, чем согласиться. Чтобы отказаться от передачи данных в ЕБС, нужно оформить отказ и передать его в банк различными способами: лично, почтой, через сервисы ДБО.

Все, что вы должны знать об обработке персональных данных Новые правила передачи сведений об обработке персональных данных в Роскомнадзор и связанные с ними штрафы заставили работодателей внимательнее отнести к учету. Спикеры вебинара Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и ФЗ №152 Игорь Платонов (эксперт по вопросам защиты бизнеса, корпоративный юрист с 8-летним опытом практики) и Андрей Константинов (эксперт по вопросам раскрытия информации в Едином федеральном реестре) помогут разобраться в нюансах работы с персданными. Сможете правильно заполнить уведомление и обойтись без штрафов, доходящих до миллионов рублей. Записаться на бесплатный вебинар

Уведомления тоже под контролем Налоговики решили, что контрольных соотношений в отчетности мало и ввели КС для уведомлений по начисленным налогам и взносам. Контрольные соотношения разделены по критериям: ошибки заполнения КБК;

ошибки заполнения налогового периода (отчетного периодам, срока уплаты);

ошибки заполнения ОКТМО;

ошибки заполнения года;

ошибках заполнения суммы;

ошибках заполнения КПП. Например, часто допускаются ошибки в кодах периодов. Сопоставив КБК и код периода, налоговики определят, не допустили ли вы ошибки (к примеру, авансовые платежи по УСН уплачиваются поквартально, если вы укажете другой код, предназначенный для ежемесячных платежей по страховым взносам — это ошибка). Вот пример выдержки из таблицы-приложения по новым контрольным соотношениям. Полную таблицу вы можете найти здесь.

Дисконтирование в бухгалтерском учете Бесплатный вебинар для бухгалтеров 11 октября в 11:00 Программа Экономический смысл дисконтирования: почему деньги сегодня и деньги завтра имеют разную стоимость

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Как определить ставку дисконтирования: расчет ставки прямым путем и использование процентной ставки по аналогичным инструментам

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Индексировать зарплату — обязанность работодателя По закону работодатель обязан регулярно индексировать зарплату. Некоторые руководители ошибочно считают, что раз это делается в коммерческом секторе в соответствии с положениями коллективного договора, соглашения, локальных нормативных актов, то это по факту означает — когда хочу, тогда увеличу. Это не так. Локальные акты компании только устанавливают порядок, но индексация должна быть обязательно и не раз в пять лет, когда у директора зачешется левая пятка. Во-первых, она должна соотноситься с инфляцией, во-вторых, быть не менее МРОТ, федерального или регионального. А МРОТ уже несколько раз повышали и еще повысят с 1 января 2024 года.