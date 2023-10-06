На взносы 1% можно уменьшить УСН в 2023-2024 году, новые реквизиты по травматизму в Москве, 1,5 млн за iPhone 15. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1537

🎁 Внимание! «Клерк» подарит ценные призы избранным подписчикам.Те, кто оформит годовую подписку на Клерк.Премиум до 24 октября, автоматически станут участниками розыгрыша. Что мы дарим? iPhone, телевизор, пылесос и другие ценные призы! Все подробности тут.

Выбирайте сами Предприниматель может уменьшить авансовые платежи по налогу на УСН в течение 2023 года на взносы 1% с доходов выше 300 тысяч рублей. При этом он не обязан этого делать. Например, часть взносов или даже всю сумму можно использовать для уменьшения налога в 2024 году. Но это касается именно взносов 1%. Понятным языком объяснили, как это работает, в нашей новости.

Осенние изменения в Налоговом кодексе РФ (по Закону № 389-ФЗ) Бесплатный вебинар для бухгалтеров 11 октября в 11:00 И снова вебинар про Закону № 389-ФЗ! На этот раз обсудим важнейшие изменения в Налоговом кодексе, которые действуют с 1 октября. Бо́льшая часть поправок относится к ЕНП и ЕНС – посвятим им основную часть вебинара. Поговорим подробно про автозачёт страховых взносов, промежуточное уведомление по НДФЛ. Остановимся также на поправках в части НДС. И в целом – развеем сложности, зарядим уверенностью и пониманием! Программа Новое право по представлению промежуточного уведомления по НДФЛ

Автозачёт по страховым взносам

Контрольные соотношения (КС) к уведомлениям по ЕНП

ЕНП-уведомления с отрицательной суммой

Формирование совокупной обязанности при несоответствии КС к декларациям

Право ИП на подачу ЕНП-уведомления без КЭП

Изменения по НДС (новый реквизит счёта-фактуры, новые налоговые агенты)

Другие интересные поправки с 1 октября 2023 года, которые важно учесть всем Спикеры Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению сервиса «Моё дело Бюро» Записаться на вебинар Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KYfAa

СФР в Москве переехал и другие изменения для тех, кто считает зарплату 02.10.2023 изменился юридический адрес, КПП и ОКТМО отделения СФР по г. Москве и Московской области. А. как вы помните, перечислять взносы от несчастных случаев и профзаболеваний нужно в СФР, а не в налоговую службу. Новый адрес и реквизиты платежки вы найдете здесь. Для тех бухгалтеров, кто занимается расчетом зарплаты, есть и другие новости. Во-первых, Роструд не устает напоминать, что выдать зарплату авансом, вперед нельзя, даже если работник напишет соответствующее заявление. То, что часто называют авансом — на самом деле, часть зарплаты за уже отработанное время, а вовсе не «предоплата». В комментариях бухгалтеры поделились собственным опытом по части авансирования сотрудников и существующими рисками. Во-вторых, появился законопроект, который изменит правила выплаты компенсаций за задержку зарплаты. Сейчас она выплачивается, если доход был начислен, но не выплачен. По новым правилам компенсацию нужно будет начислять за период, который прошел со дня, когда зарплата должна была быть выплачена, если бы была вовремя начислена. Так работодатель заплатит за время реальной просрочки.

Почему бухгалтеры так не любят осень… Осенью всегда все болеют, тем самым увеличивая количество работы бухгалтеров в несколько раз. На создание больничных порой уходит половина рабочего дня. А что делать, если отпуск сменился больничным? Настоящая дилемма для бухгалтеров! На вебинаре «Расчёт больничных и пособий за счет СФР» вы узнаете, особенности и важные аспекты взаимодействия с СФР и обновите знания о процедурах с больничными, а также усовершенствуете свои навыки ведения документации. Участие бесплатно. Регистрируйтесь Реклама: АО «Арбис», ИНН 2901109550, erid:LjN8Jv3pv

Аттракцион невероятной щедрости от подписчика Редакция была просто в шоке, когда узнала, что один из пользователей купил целых 30 подписок Клерк.Премиум. Целых полтора миллиона потратила Елена на эту покупку. Секрет был прост — бухгалтер хотела поучаствовать в конкурсе (за годовую подписку мы даем билет, участвующий в розыгрыше ценных призов, см. самое начало этого выпуска) и выиграть iPhone 15. Мы не удержались и попросили рассказать подробную историю.

Я сам себе не доверяю Даже если в компании только один учредитель, он же директор, он может сдать в регистрирующую инспекцию форму Р34001 о недостоверности данных о нем. Никакого противоречия закону тут нет. Если такой руководитель сообщает о том, что данные о нем, как о директоре недостоверны, налоговики не могут ему в этом отказать.

Как выучить управленку за пару часов в неделю Изучать управленческий учет можно в университете, часами пытаясь не заснуть на скучной лекции и не утонуть в куче непонятных цифр и отчетов. Но уже давно придумали онлайн-обучение, когда студент сам себе хозяин — учится в удобное время и в комфортном темпе. Захотел — остановил просмотр лекции, налил чайку. Захотел — скачал и распечатал конспект и сделал пометки. Мы создаем по настоящему домашние условия для обучения бухгалтеров — лучший пример наш самый популярный курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования. Лекторы не просто расскажут, но и покажут как составить отчеты, а перед этим пройдут по всем основам управленки, чтобы вы легко разбирались в терминах и понятиях. Без практической стороны тоже никуда — вам покажут, как настроить учет в 1С, Google и Excel. Сейчас курс можно купить по акционной цене — 4 990 рублей. Акция ограничена по времени — успейте купить курс со скидкой сейчас. Купить курс по акции