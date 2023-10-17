Пенсий, размером с прожиточный минимум, нет, считает Минтруд. Удаленка для работников важнее ДМС, хотят смягчить условия для единого пособия. 👴 «Ночной бухгалтер» № 1544

Зачем бизнесу защита интеллектуальной собственности? Если вы думаете что вашей компании нечего защищать, то ошибаетесь. Даже если у вас нет товарного знака или патента на изобретение, это не значит, что нет других интеллектуальных прав. Например, у вас есть коммерческие секреты, разработаны собственные программы или приложения, сотрудники создают эксклюзивные иллюстрации для корпоративного журнала или сайта и т.п. Разобраться с правовым регулированием интеллектуальной собственности поможет Марина Романовская — ведущий юрист в IT с практикой более 19 лет, эксперт по правовому обеспечению бизнеса. На бесплатном вебинаре 25.10.2023 в 11:00 мск Марина расскажет о защите интеллектуальной собственности в интернете, видах нарушений и оформлении прав. Записаться на вебинар

Прожиточная пенсия Неработающих пенсионеров, которые получают пенсию ниже 12 363 рублей (прожиточный минимум для пенсионеров), в России нет, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Стоило бы уточнить, а насколько больше этого минимума текущие пенсии (по факту). В 2024 году минимум достигнет аж 13 290 рублей, что при текущих ценах и в условиях инфляции все равно выглядит не радужно.

Мне полис не надо, удаленку давай Недавнее исследование показало, что соискателям важнее, что работодатель готов предоставить им возможность трудиться на удаленке. Это самое привлекательное в вакансиях 2023 года. Следом в «хотелках» работников идут гибкий рабочий график (21% опрошенных) и компенсация затрат (17%). ДМС оказался только на четвертом по значимости месте. Интересно, сколько из удаленщиков готовы работать без оформления? Минтруд в прошлом году выявил 663 882 россиянина, которые работали в «тени». Очевидно, что работодатели не отказались от классических схем с незаконной оптимизацией выплат.

Как выбрать безопасный КЭДО и как HR профайлинг помогает нанимать сотрудников Кадровый ЭДО — это хрупкий лед, при переходе на него компании упрощают взаимодействие с сотрудниками, но они должны позаботиться о безопасности от угроз как внешних, так и внутренних. Утечка данных может привести к высоким штрафам для компании и проблемам для ее сотрудников. 19 октября, 11:00 по МСК пройдет бесплатный вебинар Безопасность в кадровом ЭДО. Узнаете, на что обратить внимание при выборе безопасного сервиса КЭДО, как защищен КЭДО СберКорус, сможете задать вопросы спикеру — Виктории Петровой. В качестве бонуса специалист расскажет, как кадровый профайлинг поможет оценить мотивы и факторы риска при найме сотрудников. Все участники вебинара получат: Чек-лист «Как выбрать безопасное КЭДО»

Гайд «Инструменты профайлинга для составления профиля должности и оценки кандидата»

Гайд «Где в резюме скрывается ложь?» Спикер: Виктория Петрова, бизнес-партнер дирекции безопасности СберКорус. Занималась моделированием угроз безопасности в центре IT-сопровождения крупной федеральной сети «Лента», проводит тренинги по соблюдению требований ИБ и профайлингу. Записаться бесплатно Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН 7801392271 erid:LjN8KYHhv

Единое пособие без лишней «ценз»уры Депутаты предлагают смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет, претендующих на получение единого пособия. Отказать в предоставлении пособия могут, если у семьи, например, две машины, даже если по остальным параметрам соответствует цензу. Чиновники считают, что стоит пересмотреть правила хотя бы в отношении многодетных семей и уточнить требования для автомобилей — получение пособия должно зависеть от их производителя и пробега.

Как отметить Новый год вместе с «Клерком»? Приезжайте в Краснодар или присоединяйтесь онлайн к Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции. Что будет в программе: Доклады спикеров-практиков по изменениям в учете и налогах 2023-2024, отчетности, проверкам, ФСБУ, воинскому учету и другим темам.

Новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.

Ответы на вопросы участников. Купите билет на конференцию по акции и сможете принять участие сразу в двух мероприятиях: 5 декабря — на мероприятии в Москве, а 14 декабря — в Краснодаре. Купить онлайн-билет по акции

Налоговики «закроют» имущественные налоги 1 декабря Сейчас, при наличии положительного сальдо ЕНС, налоговики резервируют имущественные налоги за 2022 на основании налогового уведомления. Сумма начисленных налогов отражается в разделе «Предстоящие платежи», а сумма зачета – в разделе «Отложенная переплата» в личном кабинете налогоплательщика. 1 декабря ФНС зачтет отложенную переплату в счет погашения обязательтств по имущественным налогам.

Как сняться с воинского учета по возрасту Одна из основных причин снятия с воинского учета — это достижение установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ). При этом работодателю важно правильно отразить эту операцию в учете. Читайте напоминалку с полезными таблицами — как правильно снять сотрудника с воинского учета по возрасту. Подробнее особенности ведения воинского учета с нуля, в том числе в 1С, мы разбираем на курсе повышения квалификации. Курс дополняют образцы всех документов по новым правилам 2023 года и инструкция по ведению воинского учета в ЗУП. Вы сможете скачать их и использовать в работе. Купите курс в рассрочку или оплатите покупку картой. Стоимость курса — 14 990 руб. После прохождения вы получаете официальное удостоверение на 16 ак. часов с занесением в ФИС ФРДО.

Вам не нужно получать ИНН — его вам и так присвоят Ходить в инспекцию, чтобы получить бумажку с номером ИНН, не обязательно. Налоговики и так поставят вас на учет. Узнать свой ИНН можно через специальный сервис.