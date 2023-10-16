Досрочно заплатите взносы за декабрь — сдайте уведомление, «физик» сам отвечает за НДФЛ и декларацию по авто, новые банкноты от ЦБ. 🚗«Ночной бухгалтер» № 1543

Заплатил досрочно — уведоми ФНС По взносам, заплаченным за последний месяц квартала, обычно можно не подавать уведомление, ведь вы сдадите РСВ, где будут сведения о взносах за этот период. Но если заплатить взносы за декабрь в декабре, то уведомление нужно подать, причем досрочно. Сейчас идет автоматическое резервирование взносов на основании уведомления по ЕНП или РСВ. Но если вы хотите, чтобы досрочно заплаченные декабрьские взносы тоже были зарезервированы — надо подать уведомление до конца декабря с кодом 34/03. Если вы платите взносы платежками-02, там должен быть код МС.12.2023.

За НДФЛ при продаже имущества отвечает продавец При покупке имущества у физлица, в частности при приобретении авто, организация не должна удерживать НДФЛ у продавца и подавать сведния о получении им дохода в ФНС. «Физик» самостоятельно оформляет декларацию и платит налог. Напомним, что если автомобиль был в собственности более 3 лет, то платить налог и тем более подавать 3-НДФЛ не нужно.

Встретить Новый год по-бухгалтерски! БухЕлка — это не то, что вы подумали. Это новогодняя конференция для бухгалтеров со всей России, проводимая уже четвертый год. Коротко о БухЕлке: Известные спикеры: Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Евгения Мемрук и другие.

Партнерская зона с лидерами рынка.

Среди гостей — бухгалтеры, на которых вы подписаны в социальных сетях.

Аудитория со всей России. Формат мероприятия необычный, ведь после конференции участников ждет праздничный фуршет, шоу-программа, живая музыка, розыгрыши, танцы. Если не получается посетить мероприятие вживую, можно присоединиться онлайн. Будет организована трансляция с эффектом присутствия, а потом вышлют запись. Некогда объяснять, надо идти смотреть сайт и программу. Реклама: ИП Мемрук М.Д., ИНН 772345945650, erid:LjN8KWaYk

Не фальшивка, а новый дизайн Если вам попадется в руки купюра в 1000 рублей, где вместо Ярославля вы увидите Нижний Новгород — не удивляйтесь. Это не подделка, просто Центробанк выпустил в обращение купюры с новым дизайном. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а на пятитысячной — изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Роскомнадзор теперь следит за рекомендациями пользователям сайтов С 1 октября заработали новые правила для ИТ–ресурсов, которые предоставляют информацию с помощью рекомендательных алгоритмов. Например, вы делаете покупки в интернет-магазине. Система запоминает, какими товарами вы интересовались, на каких страницах задерживались, какие фото открывали и потом вы увидите рекомендации похожих товаров в рекламной ленте, на сайте. Владелец ресурса обязан разместить информацию о применяемых рекомендательных технологиях и предоставить контакты, куда пользователь может обратиться, например, чтобы сообщить о том, что не желает, чтобы данные о нем собирали.

Цирк без животных С инциативой отказаться от выступлений животных в цирке выступили депутаты партии Новые люди. Тему с интересом обсуждают в Трибуне и даже предлагают альтернативу — кого отправить в цирк вместо зверюшек ;)

По вашим просьбам Продолжаем рубрику, в которой рассказываем о том, что интересного для своих пользователей сделал «Клерк». Один из самых первых курсов, вышедших в Центре обучения, и до сих пор самый популярный — курс по управленческому учету. Но наши ученики часто просили — хотим больше информации о финансовом анализе и финансовом моделировании. Мы прислушались и запустили новый курс повышения квалификации: Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров Это курс будет полезен тем, кто хочет развиваться в профессии, расширить навыки, получить повышение и перейти к доходу более высокого уровня. Преимущества курса: Опытный преподаватель-практик — Елена Аверичева , аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий.

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