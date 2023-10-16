Досрочно заплатите взносы за декабрь — сдайте уведомление, «физик» сам отвечает за НДФЛ и декларацию по авто, новые банкноты от ЦБ. 🚗«Ночной бухгалтер» № 1543

Заплатил досрочно — уведоми ФНС
По взносам, заплаченным за последний месяц квартала, обычно можно не подавать уведомление, ведь вы сдадите РСВ, где будут сведения о взносах за этот период. Но если заплатить взносы за декабрь в декабре, то уведомление нужно подать, причем досрочно.
Сейчас идет автоматическое резервирование взносов на основании уведомления по ЕНП или РСВ. Но если вы хотите, чтобы досрочно заплаченные декабрьские взносы тоже были зарезервированы — надо подать уведомление до конца декабря с кодом 34/03. Если вы платите взносы платежками-02, там должен быть код МС.12.2023.
За НДФЛ при продаже имущества отвечает продавец
При покупке имущества у физлица, в частности при приобретении авто, организация не должна удерживать НДФЛ у продавца и подавать сведния о получении им дохода в ФНС.
«Физик» самостоятельно оформляет декларацию и платит налог. Напомним, что если автомобиль был в собственности более 3 лет, то платить налог и тем более подавать 3-НДФЛ не нужно.
Встретить Новый год по-бухгалтерски!
БухЕлка — это не то, что вы подумали. Это новогодняя конференция для бухгалтеров со всей России, проводимая уже четвертый год.
Коротко о БухЕлке:
Известные спикеры: Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Евгения Мемрук и другие.
Партнерская зона с лидерами рынка.
Среди гостей — бухгалтеры, на которых вы подписаны в социальных сетях.
Аудитория со всей России.
Формат мероприятия необычный, ведь после конференции участников ждет праздничный фуршет, шоу-программа, живая музыка, розыгрыши, танцы.
Если не получается посетить мероприятие вживую, можно присоединиться онлайн. Будет организована трансляция с эффектом присутствия, а потом вышлют запись.
Некогда объяснять, надо идти смотреть сайт и программу.
Реклама: ИП Мемрук М.Д., ИНН 772345945650, erid:LjN8KWaYk
Не фальшивка, а новый дизайн
Если вам попадется в руки купюра в 1000 рублей, где вместо Ярославля вы увидите Нижний Новгород — не удивляйтесь. Это не подделка, просто Центробанк выпустил в обращение купюры с новым дизайном.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, а на пятитысячной — изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
Роскомнадзор теперь следит за рекомендациями пользователям сайтов
С 1 октября заработали новые правила для ИТ–ресурсов, которые предоставляют информацию с помощью рекомендательных алгоритмов.
Например, вы делаете покупки в интернет-магазине. Система запоминает, какими товарами вы интересовались, на каких страницах задерживались, какие фото открывали и потом вы увидите рекомендации похожих товаров в рекламной ленте, на сайте.
Владелец ресурса обязан разместить информацию о применяемых рекомендательных технологиях и предоставить контакты, куда пользователь может обратиться, например, чтобы сообщить о том, что не желает, чтобы данные о нем собирали.
Цирк без животных
С инциативой отказаться от выступлений животных в цирке выступили депутаты партии Новые люди. Тему с интересом обсуждают в Трибуне и даже предлагают альтернативу — кого отправить в цирк вместо зверюшек ;)
По вашим просьбам
Продолжаем рубрику, в которой рассказываем о том, что интересного для своих пользователей сделал «Клерк».
Один из самых первых курсов, вышедших в Центре обучения, и до сих пор самый популярный — курс по управленческому учету. Но наши ученики часто просили — хотим больше информации о финансовом анализе и финансовом моделировании.
Мы прислушались и запустили новый курс повышения квалификации: Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров
Это курс будет полезен тем, кто хочет развиваться в профессии, расширить навыки, получить повышение и перейти к доходу более высокого уровня.
Преимущества курса:
Опытный преподаватель-практик — Елена Аверичева, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий.
Примеры финансовых моделей, дашбордов для собственника, Excel-таблицы.
Официальный документ — удостоверение — подтверждающий прохождение курса, он заносится с реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Акционная цена — 7 490 руб.
Главред рекомендует
Всем привет! С вами главный редактор «Клерка» Елена Балаклицкая, проведу вас по самым интерсным статьям и постам за сегодня.
С нами вы можете продвигать свой бизнес, рассказать о достижениях, сообщить о себе потенциальным клиентам совершенно бесплатно — аттракцион невиданной щедрости мы устраиваем раз в месяц. Все, что надо сделать, это оставить комментарий в посте самопиара — вот тут.
Как и всегда, поддерживаем вас в нелегкое время сдачи отчетов — наши эксперты подготовили гайд по заполнению РСВ за 9 месяцев 2023 года.
Уже рассказывала вам, что теперь посты из нашего телеграм-канала Красный уголок бухгалтера размещаются и на сайте в специальной ленте вопросов.
Сегодня один из пользователей задал вопрос — можно ли ИП заплатить взносов ровно столько, сколько нужно, чтобы уменьшить налог на УСН за 9 месяцев? Наверное предприниматель еще не знаком с новыми правилами уменьшения налога на взносы. В комментариях ему дали верный ответ.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1543 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша бухгалтеры в цирке не смеются редакция