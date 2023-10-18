У Минпромторга идея запретить импортную канцелярию, при уплате налога за счет резерва пени не будет, 90% россиян увольнялись «по собственному». ✍«Ночной бухгалтер» № 1545

Две конференции по цене одной!

«Клерк» развернулся на полную, мы проводим целых две конференции — в Москве и в Краснодаре. Мы ждем всех, кто неравнодушем к своему бизнесу и финансам: предпринимателей, бухгалтеров, руководителей, владельцев и сотрудников аутсорсинговых компаний, кадровиков и налоговых консультантов.

Чем порадуем:

Доклады спикеров-практиков по изменениям в учете и налогах 2023-2024 , отчетности, проверкам, ФСБУ, воинскому учету и другим темам. Поговорим о правильной и неправильной оптимизации, разберемся, как сдавать первые отчеты 2024 года .

Ответы на вопросы участников, неформальное общение со спикерами.

Дружеская атмосфера, обмен мнениями и опытом с коллегами и экспертами, кофе-брейки, сюрпризы и подарки.

Вы можете купить сразу два билета на онлайн-участие по цене одного. Сможете участвовать сразу в двух мероприятиях: 5 декабря — в Москве, а 14 декабря — в Краснодаре.

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Береста и мелки — чем будут пользоваться чиновники после запрета импортных канцтоваров? Согласно закона о госзакупках 44-ФЗ, можно установить требования в закупке по национальному режиму. Это значит, что закупать на таком аукционе нужно будет только отечественную продукцию или товары из стран ЕАЭС. Минпромторг хочет ограничить госслужащим использование импортных канцелярких товаров. Придется использовать альтернативу. Но в этой новости интересна даже не она сама, а комментарии к ней. Креативность наших бухгалтеров не имеет себе равных.

Пени не будет, а налоги вернут на сальдо ЕНС Некоторые ИП заплатили аванс по УСН за 3 квартал, но денег на ЕНС для его погашения нет. Мы уже рассказывали, что их с сальдо единого счета налоговики списывают в резерв по имущественным налогам. Из-за многочисленных жалоб и возмущений ИП ФНС решила дать разъяснения. Если к моменту списания налога по УСН с ЕНС денег на сальдо не хватит, то их вернут из резерва для уплаты текущих платежей.

В жизни хоть раз Большинство сотрудников, хотя бы раз в жизни увольнялись по собственному желанию. При этом главной причиной увольнения (у 57% опрошенных) стала низкая зарплата, на втором месте – нарушения трудового законодательства (29%), а на третьем – выгорание и напряженные отношения с коллегами (25%).

Для тех, кто работает с ЭДО 15 ноября в Москве в ЦДП эксперты ФНС, операторы ЭДО и представители бизнес-сообщества обсудят влияние ключевых государственных инициатив 2023 года на рынок разработки решений для электронного документооборота на бесплатной конференция ELMA DAY’23. Вы получите: 10 историй импортозамещения с большой сцены: «Лаборатория Касперского», «Лента», «Интерфакс», «Сетевая компания» Республики Татарстан и другие.

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Новый счет или вклад от блокировки не спасет Если налоговики приостановили операции по счетам ИП, то ему бесмысленно открывать новый вклад или другой счет. По статье 76 НК приостановка по решению ФНС обязывает банк прекратить все расходные операции даже по вновь открытым счетам.

Почему бухгалтеры не любят алименты В без того сложный расчет зарплаты нередко вкрадываются удержания, с которыми приходится поломать голову. Особое «удовольствие» доставляют алименты. Тут надо и про очередность удержаний не забыть, и посчитать пропорции наряду с другими видами исполнительных листов, и лишнего не забрать, и недоплатить тоже нельзя. Выпустили статью, в которой разбираемся, как удержать алименты с выплат при увольнении — пользуйтесь.