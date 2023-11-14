«Ночной бухгалтер» № 1563 — новости за 14 ноября 2023 г. Вырастут фиксированные взносы ИП, привлекательная внешность помогает получать работу и повышение, новое в НДФЛ

ИП на заметку
С 2024 года размер фиксированных взносов составит 49 500 рублей. В 2023 году сумма была — 45 842 рубля.
В целом за год, с учетом максимальных дополнительных взносов в 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей, сумма взносов ИП не может быть более 327 071 руб.
Красавчикам везде у нас дорога
Подавляющее большинство тех, кто находится в поиске работы убеждены — работодатели отдадут предпочтение тем, кто выглядит симпатичнее.
Причем 35% столкнулись с такими предубеждениями лично. 38% россиян считают, что и по карьерной лестнице продвижение привлекательных сотрудников проходит быстрее.
Иногда такое поведение работодателя оправдано. Например, в салон красоты или в медицинскую клинику на должность администратора, скорее всего, будут искать приятной внешности девушку. Именно она будет фактически лицом компании и первой, кто будет встречать гостей и производить на них впечатление.
В остальных случаях, очевидно симпатичные люди просто производят более хорошее впечатление. А вы как считаете? Сталкивались с дискриминацией по внешности при приеме на работу или может наоборот, это вас приняли на хорошую должность «за красивые глаза»? Напишите в комментариях.
Надоело ждать ответа техподдержки или сисадмина по 1С? Выход есть
Совместите навыки бухгалтера и скиллы программиста 1С — станьте высокооплачиваемым и востребованным специалистом. И нет, 1С программисты не пишут код круглыми сутками и знание английского тоже не требуется. Освоить курс может любой бухгалтер.
«Программист 1С с нуля» от Skillfactory — это курс, который научит вас:
✅Работать с конфигурациями и настраивать 1С под нужды бизнеса
✅Адаптировать пожелания заказчиков в понятные ТЗ
✅Создавать отчеты, печатные формы и обработки
✅Понимать язык программирования 1С и язык запросов
✅Администрировать платформу 1С
А еще, благодаря курсу, вы будете готовы сдать экзамен 1С: Профессионал.
Ваш бухгалтерский опыт дает преимущество, а пройдя обучение от Skillfactory, вы получите реальные практические навыки.
Реклама: ООО «СКИЛФЭКТОРИ», ИНН 9702009530, erid: LjN8Kbx6v
А мы так и знали!
Мы уже писали о том, что два уведомления по НДФЛ — это скорее наша будущая реальность и что правила сдавать их только по желанию — это временно. Так и вышло.
Морально подготовиться к тому, как придется платить НДФЛ и сдавать уведомления в 2024 году можно уже сейчас, с помощью нашей таблички на весь год со сроками.
Неоднозначная трактовка
Наши читатели мастера подмечать детали. Вот и сегодня вышла новость о том, что при продаже нежилого помещения НДФЛ не нужно будет платить после истечения минимального срока пользования в том случае если такое помещение не использовалось для предпринимательских целей.
Но в комментариях верно отметили, что сама формулировка «предпринимательские цели» несколько размытая.
Надеемся, что ФНС эту новость и комментарий не прочитает! Уже боимся им подсказывать.
Рубль укрепляется, инвесторы нервничают
Сегодня паблики об инвестициях говорят о том, что рубль медленно, но укрепляет позиции, на это повлияли в частности поднятие ключевой ставки и высокие цены на нефть. Один из наших постоянных блогеров опубликовал любопытный дайджест о рекордных дивидендах некоторых российских компаний.
Вероятно не все так радужно у инвесторов на фондовом рынке, которые сталкиваются с серьезными проблемами из-за санкций.
Если вы или ваша компания столкнулась с заморозкой иностранных ценных бумаг, неправомерным закрытием брокерами позиций клиентов в результате вводимых санкций, недобровольной передачей портфельных активов от одного брокера к другому и другими трудностями, рекомендуем 22 ноября посетить бесплатный вебинар Проблемы инвесторов на фондовом рынке после введения санкций: пути преодоления.
Эксперт поделиться эффективными путями преодоления возникших проблем, основанными на примерах актуальной судебной практики. Вы также сможете задавать спикеру вопросы в чате вебинара.
Черная пятница — первые итоги
Шопоголиков все больше — пишет наш шеф-редактор Трибуны. И это показали прошедшие выходные, когда огромное количество магазинов и маркетплейсы проводили одну из самых масштабных распродаж года.
Например, на Ozon пользователи потратили 30 млрд руб. в пик акции. А вы что-нибудь покупали в Черную пятницу?
Отчетность по гороскопу
Забавный пост вышел сегодня на «Клерке». Вы вот знали, что бухгалтеры с разными знаками зодиака по-разному и отчетность сдают?
Вот наш главный редактор (и, да, она по профессии бухгалтер) — Дева и, судя по гороскопу в посте, она разрывается между здравым смыслом и мистикой. Например, вешает трусы на люстру («неправда!» — смущенно кричит главред) — на удачу. А еще так маскирует ошибки в отчетности, что и сама про них забывает, а когда налоговики присылают требования, то шлет им ответы на десяток листов с общим посылом «вы тупые все там что ли».
Заходите тоже почитать гороскоп и немного посмеяться ))
Для бухгалтеров, которые к отчетности и учету относятся серьезно, а еще готовы к новым реалиям рынка — наш курс Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль.
Это обучение поможет вам раскрыть новые таланты в себе и возможности для карьеры. Вы получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков! А главное — вся информация в курсе актуальная, а наши преподаватели и кураторы всегда готовы ответить на ваши вопросы из практики ВЭД.
Курс по специальной цене — 9 900 руб. можно пока купить по акции. Наша маленькая Черная пятница еще не закончилась).
Спасибо, что дочитали выпуск № 1563 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша зачиталась гороскопом редакция