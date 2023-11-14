«Ночной бухгалтер» № 1563 — новости за 14 ноября 2023 г. Вырастут фиксированные взносы ИП, привлекательная внешность помогает получать работу и повышение, новое в НДФЛ

ИП на заметку С 2024 года размер фиксированных взносов составит 49 500 рублей. В 2023 году сумма была — 45 842 рубля. В целом за год, с учетом максимальных дополнительных взносов в 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей, сумма взносов ИП не может быть более 327 071 руб.

Красавчикам везде у нас дорога Подавляющее большинство тех, кто находится в поиске работы убеждены — работодатели отдадут предпочтение тем, кто выглядит симпатичнее. Причем 35% столкнулись с такими предубеждениями лично. 38% россиян считают, что и по карьерной лестнице продвижение привлекательных сотрудников проходит быстрее. Иногда такое поведение работодателя оправдано. Например, в салон красоты или в медицинскую клинику на должность администратора, скорее всего, будут искать приятной внешности девушку. Именно она будет фактически лицом компании и первой, кто будет встречать гостей и производить на них впечатление. В остальных случаях, очевидно симпатичные люди просто производят более хорошее впечатление. А вы как считаете? Сталкивались с дискриминацией по внешности при приеме на работу или может наоборот, это вас приняли на хорошую должность «за красивые глаза»? Напишите в комментариях.

Надоело ждать ответа техподдержки или сисадмина по 1С? Выход есть Совместите навыки бухгалтера и скиллы программиста 1С — станьте высокооплачиваемым и востребованным специалистом. И нет, 1С программисты не пишут код круглыми сутками и знание английского тоже не требуется. Освоить курс может любой бухгалтер. «Программист 1С с нуля» от Skillfactory — это курс, который научит вас: ✅Работать с конфигурациями и настраивать 1С под нужды бизнеса

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А мы так и знали! Мы уже писали о том, что два уведомления по НДФЛ — это скорее наша будущая реальность и что правила сдавать их только по желанию — это временно. Так и вышло. Морально подготовиться к тому, как придется платить НДФЛ и сдавать уведомления в 2024 году можно уже сейчас, с помощью нашей таблички на весь год со сроками.

Неоднозначная трактовка Наши читатели мастера подмечать детали. Вот и сегодня вышла новость о том, что при продаже нежилого помещения НДФЛ не нужно будет платить после истечения минимального срока пользования в том случае если такое помещение не использовалось для предпринимательских целей. Но в комментариях верно отметили, что сама формулировка «предпринимательские цели» несколько размытая. Надеемся, что ФНС эту новость и комментарий не прочитает! Уже боимся им подсказывать.

Рубль укрепляется, инвесторы нервничают Сегодня паблики об инвестициях говорят о том, что рубль медленно, но укрепляет позиции, на это повлияли в частности поднятие ключевой ставки и высокие цены на нефть. Один из наших постоянных блогеров опубликовал любопытный дайджест о рекордных дивидендах некоторых российских компаний. Вероятно не все так радужно у инвесторов на фондовом рынке, которые сталкиваются с серьезными проблемами из-за санкций. Если вы или ваша компания столкнулась с заморозкой иностранных ценных бумаг, неправомерным закрытием брокерами позиций клиентов в результате вводимых санкций, недобровольной передачей портфельных активов от одного брокера к другому и другими трудностями, рекомендуем 22 ноября посетить бесплатный вебинар Проблемы инвесторов на фондовом рынке после введения санкций: пути преодоления. Эксперт поделиться эффективными путями преодоления возникших проблем, основанными на примерах актуальной судебной практики. Вы также сможете задавать спикеру вопросы в чате вебинара.

Черная пятница — первые итоги Шопоголиков все больше — пишет наш шеф-редактор Трибуны. И это показали прошедшие выходные, когда огромное количество магазинов и маркетплейсы проводили одну из самых масштабных распродаж года. Например, на Ozon пользователи потратили 30 млрд руб. в пик акции. А вы что-нибудь покупали в Черную пятницу?