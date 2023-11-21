Учет расходов

При каком условии можно учесть на УСН расходы по ремонту в жилом доме, где арендован офис

Расходы на ремонт помещения, в котором работает компания на УСН, можно принять в расходы на основании статьи 346.16 НК. Если помещение в собственности, претензий к таким расходам по стороны налоговиков быть не должно. Если арендовано — ремонт, лучше всего, вписать в условия договора аренды.

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При каком условии можно учесть на УСН расходы по ремонту в жилом доме, где арендован офис
Иллюстрация: Blue Bird/pexels

Расходы на ремонт помещения, арендованного УСН-фирмой, могут быть учтены в налоговой базе при условии, что договором аренды обязанность по проведению ремонта (как текущего, так и капитального) возложена на арендатора.

Компания, работающая на УСН с объектом «доходы минус расходы», может учесть в налоговой базе, в частности:

  • Расходы на приобретение, сооружение и изготовление ОС, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ОС (с учетом положений пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК). К подобным расходам относятся, в том числе капвложения в форме неотделимых улучшений арендуемых ОС, произведенные арендатором с согласия арендодателя.

  • Расходы на ремонт ОС (в том числе арендованных) по пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК.

Подобные расходы признаются в налоговом учете после их фактической оплаты и при выполнении условий об экономической целесообразности (п.1 ст. 252 НК). То есть, расходы должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 2 ст. 346.16п. 2 ст. 346.17 НК).

Такую же позицию Минфин изложил в письме от 27.10.2023 № 03-11-11/102660. Правда, сослался на иные нормы НК. Но, вывод тот же. Минфин в письме от 27.10.2023 № 03-11-11/102660 в обоснование своего мнения привел статью 346.16 НК и указал, что она позволяет бухгалтерии компании на УСН с объектом «доходы минус расходы» учитывать материальные расходы по правилам, определенным для налога на прибыль.

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В свою очередь, статья 254 НК относит к материальным расходам, в том числе затраты на приобретение топлива, воды, энергии всех видов на технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или ИП.

Вывод такой: взносы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в котором фирма на УСН владеет помещением на праве собственности, можно учитывать в составе материальных расходов при исчислении базы по УСН.

Эта же норма применима, когда УСН фирма заключила договор аренды с обязательством провести ремонт (как текущего, так и капитального).

Как указано в определении ВС от 26.09.2019 № 304-ЭС19-16859, арендатор вправе включить в состав расходов затраты по ремонту арендованных ОС, если договором аренды предусмотрено возложение на него обязанностей по проведению такого ремонта и арендодателем эти расходы не возмещаются. Тот же вывод содержится в определении ВС от 19.06.2018 № 304-КГ18-7289.

Но, вопросы со стороны ИФНС по ремонту арендованного имущества фирмой на УСН — могут быть.

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