Как платить зарплату в 2024 году, чтобы не сдавать два уведомления по НДФЛ. Нужен ли «Клерку» таролог, главе Минфина предложили отдохнуть. 🃏«Ночной бухгалтер» № 1570

Верчу-кручу, запутать хочу Если по-простому, то сейчас период для НДФЛ – с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Налог попадает или в уведомление текущего месяца полностью или разбивается. Все зависит от дат выплаты зарплаты. Но при этом уведомление будет все равно только одно. В 2024 году периодов по НДФЛ станет два: с 1 числа по 22 и с 23 числа по последнее число. Поэтому, если зарплата и аванс попадут в разные периоды, то и уведомлений будет два. Но, что если… Если вы, например, будете платить зарплату — 5-го числа, а аванс — 20-го, то обе выплаты попадут в один период и уведомление будет только одно. Всю эту красоту, мы удобно расписали в табличке — пользуйтесь. Выбирайте себе даты выплат поудобнее, только не забудьте, что если сейчас они у вас другие, то нужно заранее внести изменения в ЛНА, трудовые и коллективные договоры.

Как уйти из бухгалтерии в финансовые директора за 4 месяца Говорят, что в бухгалтерии рост чаще горизонтальный — становится больше работы больше участков, клиентов и немного больше денег. По вертикали можно дойти до главбуха и… дальше расти просто некуда. Но есть профессия, которая идеально подходит бухгалтерам с амбициями и желанием повысить доход в разы — финансовый директор. Ключевые задачи финдира: Оптимизация ресурсов, грамотное планирование, устранение кассовых разрывов

Взаимодействие с ФНС, формирование репутации компании

Подготовка и контроль финансовой отчётности

Привлечение инвестиций и получение кредитов Все это знакомо и близко бухгалтеру. Освоить профессию можно всего за 4 месяца, пройдя курс Финансовый директор от Нетологии. Преподаватели — только опытные практики. Обучение — онлайн: видеолекции, вебинары, воркшопы + полезные материалы. Практика — 172,5 часа, создадите 5 кейсов и итоговый проект при поддержке наставников и профессионального комьюнити. Сейчас скидка 53%, поторопитесь, чтобы скидка не сгорела! Сохранить скидку Реклама: ООО «Нетология». ИНН 7726464125, erid: LjN8KZvNp

Карты, деньги, хрустальный шар Думаете шутки шутим? А вот на «Бизнес Фесте» от Сбера целая очередь из предпринимателей, риелторов, юристов и инвесторов стояла к бизнес-тарологу. Шеф-редактор Трибуны решила поинтересоваться, стоит ли позвать такого своеобразного специалиста к нам на «Клерк»? А что, будет предсказывать изменения в НК заранее или налоговую проверку. Общее настроение наших читателей вот такое:

Не пора ли передохнуть? Валентина Матвиенко похвалила правительство за проделанную работу и посоветовала главе Минфина Антону Силуанову: «Надеюсь, вы пару дней возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы». Пожалуй, нам всем бы не помешал короткий отпуск, к концу года всегда чувствуешь себя выжатым лимоном. А вы будете брать отпуск в декабре?

Платите хоть ночью Роструд сказал, что выплатить зарплату работодатель обязан в даты, указанные в ЛНА, а вот в какое время — неважно. Можно и ночью перевести. Бухгалтеры в комментариях пишут, что могут делать перевод вечером, а деньги поступают в этот же день или на следующий утром.

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Сим-карты будут активировать только после проверки в МВД? Правительство собирается изменить систему продажу сим-карт. Сейчас их активация происходит сразу, а данные в МВД оператор сверяет в течение месяца. Хотят сделать так, чтобы еще до активации карты сведения о ее владельце были проверены по базе. Проблема в том, что могут пострадать иностранцы — сведения о них могут отсутствовать в базах по объективным причинам. Проект предлагается доработать.

Бизнес-уголок В рубрике рассказываем о том, как вести бизнес, выстраивать отношения с подчиненными, находить лучшие стартапы и правильно оптимизироваться. Для тех, кто только открывает свое дело, будет полезен короткий ликбез — Осознанный бизнес. Что важно делать владельцу компании? Обратите внимание на советы эксперта насчет доступов — это важно Если вы уже опытный бизнесмен и у вас крупная компания, то скорее всего, вам нужно платить налог на сверхприбыль. Как сделать это выгодно — читайте здесь. А еще не забывайте про работу с коллективом. Посмотрите, какие ошибки может совершить руководитель и никогда так не делайте.