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Как платить зарплату в 2024 году, чтобы не сдавать два уведомления по НДФЛ. Нужен ли «Клерку» таролог, главе Минфина предложили отдохнуть. 🃏«Ночной бухгалтер» № 1570

С 1 января заработает правило о сдаче двух уведомлений по НДФЛ. Но бухгалтеры придумали, как обойти его и отчитываться только раз в месяц. Тарологи нынче в моде. Причем не обычные, а финансовые. Их зовут на бизнес-мероприятия, чтобы узнать перспективы развития. «Клерки» обсуждают — приглашать ли его к нам? Антону Силуанову предложили взять короткий отпуск.

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Как платить зарплату в 2024 году, чтобы не сдавать два уведомления по НДФЛ. Нужен ли «Клерку» таролог, главе Минфина предложили отдохнуть. 🃏«Ночной бухгалтер» № 1570
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Верчу-кручу, запутать хочу

Если по-простому, то сейчас период для НДФЛ – с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Налог попадает или в уведомление текущего месяца полностью или разбивается. Все зависит от дат выплаты зарплаты.

Но при этом уведомление будет все равно только одно.

В 2024 году периодов по НДФЛ станет два: с 1 числа по 22 и с 23 числа по последнее число. Поэтому, если зарплата и аванс попадут в разные периоды, то и уведомлений будет два. Но, что если…

Если вы, например, будете платить зарплату — 5-го числа, а аванс — 20-го, то обе выплаты попадут в один период и уведомление будет только одно.

Всю эту красоту, мы удобно расписали в табличке — пользуйтесь. Выбирайте себе даты выплат поудобнее, только не забудьте, что если сейчас они у вас другие, то нужно заранее внести изменения в ЛНА, трудовые и коллективные договоры.

Как уйти из бухгалтерии в финансовые директора за 4 месяца

Говорят, что в бухгалтерии рост чаще горизонтальный — становится больше работы больше участков, клиентов и немного больше денег. По вертикали можно дойти до главбуха и… дальше расти просто некуда.

Но есть профессия, которая идеально подходит бухгалтерам с амбициями и желанием повысить доход в разы — финансовый директор.

Ключевые задачи финдира:

  • Оптимизация ресурсов, грамотное планирование, устранение кассовых разрывов

  • Взаимодействие с ФНС, формирование репутации компании

  • Подготовка и контроль финансовой отчётности

  • Привлечение инвестиций и получение кредитов

Все это знакомо и близко бухгалтеру. Освоить профессию можно всего за 4 месяца, пройдя курс Финансовый директор от Нетологии.

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Карты, деньги, хрустальный шар

Думаете шутки шутим? А вот на «Бизнес Фесте» от Сбера целая очередь из предпринимателей, риелторов, юристов и инвесторов стояла к бизнес-тарологу.

Шеф-редактор Трибуны решила поинтересоваться, стоит ли позвать такого своеобразного специалиста к нам на «Клерк»? А что, будет предсказывать изменения в НК заранее или налоговую проверку. Общее настроение наших читателей вот такое:

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Не пора ли передохнуть?

Валентина Матвиенко похвалила правительство за проделанную работу и посоветовала главе Минфина Антону Силуанову: «Надеюсь, вы пару дней возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы».

Пожалуй, нам всем бы не помешал короткий отпуск, к концу года всегда чувствуешь себя выжатым лимоном. А вы будете брать отпуск в декабре?

Платите хоть ночью

Роструд сказал, что выплатить зарплату работодатель обязан в даты, указанные в ЛНА, а вот в какое время — неважно. Можно и ночью перевести.

Бухгалтеры в комментариях пишут, что могут делать перевод вечером, а деньги поступают в этот же день или на следующий утром.

Еще чуть-чуть и всё!

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Самые востребованные темы: налоги, проверки, бухучет, оптимизация, кадры, право.

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Сим-карты будут активировать только после проверки в МВД?

Правительство собирается изменить систему продажу сим-карт. Сейчас их активация происходит сразу, а данные в МВД оператор сверяет в течение месяца. Хотят сделать так, чтобы еще до активации карты сведения о ее владельце были проверены по базе.

Проблема в том, что могут пострадать иностранцы — сведения о них могут отсутствовать в базах по объективным причинам. Проект предлагается доработать.

Бизнес-уголок

В рубрике рассказываем о том, как вести бизнес, выстраивать отношения с подчиненными, находить лучшие стартапы и правильно оптимизироваться.

Для тех, кто только открывает свое дело, будет полезен короткий ликбезОсознанный бизнес. Что важно делать владельцу компании? Обратите внимание на советы эксперта насчет доступов — это важно

Если вы уже опытный бизнесмен и у вас крупная компания, то скорее всего, вам нужно платить налог на сверхприбыль. Как сделать это выгодно — читайте здесь.

А еще не забывайте про работу с коллективом. Посмотрите, какие ошибки может совершить руководитель и никогда так не делайте.

ФСБУ: что было, что будет, чем сердце успокоится

Нескучно про федеральный стандарты бухучета на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» расскажет Алексей Иванов — соразработчик новых ФСБУ, основатель Академии «Регламент», к.э.н., доцент, стаж преподавания 20 лет, колумнист ведущих бухгалтерских СМИ, автор книг о бухгалтерии.

Кроме того, обсудим:

  • Изменения в учете и налогах в 2024 году.

  • Воинский учет и кадровые новинки.

  • Самозанятость.

  • Налоговые проверки и оптимизацию.

Мы ждем вас на конференции в Москве 5 декабря! 

Будут не только выступления спикеров, но и неформальное общение, фуршет, подарки и хорошее предновогоднее настроение!

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