Работников защитят от произвола по премиям. Ловчилы, токсики и умники — какими бывают клиенты у бухгалтера. Если лечиться, то бесплатно.🤸‍«Ночной бухгалтер» № 1587

Нельзя за один выговор наказывать весь год
Работников защитят от «произвола» работодателей — внесут поправки в статью 135 ТК в части премирования работников. Причиной для этой поправки послужило определение Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.
С 1 сентября 2024 года дисциплинарное взыскание можно будет учитывать при выплате премии только за тот период, когда оно было.
То есть, можно 1 месяц не платить премию, но не целый год.
Опасные клиенты для бухгалтера — кто они?
Ловчилы, токсики и умники — кто они? Почитайте интересную статью, узнаете, какие типы клиентов могут поставить вас в этическое, финансовое или юридическое «неудобное» положение. И поделитесь с нами, вы сталкивались с такими?
Выиграй миллион на мечту!
Вы давно хотели совершить неприлично дорогую покупку? Хотели путешествовать или круто прокачать профессиональные навыки?
Это знак именно для вас! До 15 января покупайте курсы в Академии Eduson и участвуйте в розыгрыше сотен подарков.
1 курс = 1 билет, чем больше курсов вы решите купить, тем больше шансов на выигрыш.
В Академии есть курсы на любой вкус: для бухгалтеров, руководителей, аналитиков, начинающих специалистов. Вы можете изучать с нами бухгалтерский учет и психологию, работу в Excel и дизайн и многое другое.
Начните новый год с полезного обучения и хорошего настроения!
Реклама: ООО «Эдюсон», ИНН 9721194461, erid: LjN8KbFcu
Лечиться лучше бесплатно?
Жители России не любят государственную систему здравоохранения, но все равно предпочитают ее частной медицине.
Причем претензии нарастают с возрастом. В категории от 18 до 24 лет оказалось целых 64% «довольных» врачами в местных поликлиниках, а среди респондентов 55 лет и старше — всего 36%.
Однако даже недовольные чаще идут в госклиники. Наши читатели подчеркивают: ничего удивительного — цены в частных клиниках не всем по карману.
Памятка бухгалтеру
Собрали для вас три важные напоминалки:
Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года, забирайте в закладки.
Хотите расслабиться после сдачи отчетов в январе? Не забудьте про февраль! Организациям нужно сдать уведомление по имущественным налогам до 25.02.2024. Все подробности здесь.
А все изменения по страховым взносам в 2024 году ждут вас в этой памятке. Изучайте.
Горячие напитки согреют в промозглый зимний день. Какие любите?
Наши читатели в Трибуне обсуждают вкусненькое и горячее и делятся рецептами. Присоединяйтесь!
Внимание! Встречайте обновленный Клерк.Премиум!
Мы обновили любимую подписку бухгалтеров. Добавили новые фишки и подарок для всех, кто подпишется в декабре:
Закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны.
Конспекты ежедневных вебинаров.
ПОДАРОК: курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата».
Как считать больничный: квест для бухгалтера
Расчет больничного — настоящий квест для бухгалтера в 2023 году. Работник справки не принес, СФР сведения не прислал. Что делать? Проблему обсуждают в Красном уголке бухгалтера.
«Сотрудник заболел. Принят на работу в 2023 году. За 21-22 годы справки не принес. Как оплачивать больничный?»
Пользователи предлагают считать по МРОТ, ждать ответа от СФР, делятся собственным горьким опытом и заранее содрогаются от мысли, как работать в следующем году.
А как поступаете вы? Поделитесь в комментариях.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1587 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Подписывайтесь на журнал и читайте его в вашей электронной почте:
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша желает только адекватных клиентов всем бухгалтерам редакция
Комментарии