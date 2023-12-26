Работников защитят от произвола по премиям. Ловчилы, токсики и умники — какими бывают клиенты у бухгалтера. Если лечиться, то бесплатно.🤸‍«Ночной бухгалтер» № 1587

Работников защитят от «произвола» работодателей — внесут поправки в статью 135 ТК в части премирования работников. Причиной для этой поправки послужило определение Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.

С 1 сентября 2024 года дисциплинарное взыскание можно будет учитывать при выплате премии только за тот период, когда оно было.

То есть, можно 1 месяц не платить премию, но не целый год.