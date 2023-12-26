Обзоры для бухгалтера

Работников защитят от произвола по премиям. Ловчилы, токсики и умники — какими бывают клиенты у бухгалтера. Если лечиться, то бесплатно.🤸‍«Ночной бухгалтер» № 1587

Опасных клиентов нужно знать в лицо. Премиям быть. Что выпить горяченького и ходить ли к бесплатному врачу? Полезные памятки в закладки бухгалтеру и другие новости дня.

Нельзя за один выговор наказывать весь год

Работников защитят от «произвола» работодателей — внесут поправки в статью 135 ТК в части премирования работников. Причиной для этой поправки послужило определение Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.

С 1 сентября 2024 года дисциплинарное взыскание можно будет учитывать при выплате премии только за тот период, когда оно было.

То есть, можно 1 месяц не платить премию, но не целый год.

Опасные клиенты для бухгалтера — кто они?

Ловчилы, токсики и умники — кто они? Почитайте интересную статью, узнаете, какие типы клиентов могут поставить вас в этическое, финансовое или юридическое «неудобное» положение. И поделитесь с нами, вы сталкивались с такими?

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Лечиться лучше бесплатно?

Жители России не любят государственную систему здравоохранения, но все равно предпочитают ее частной медицине.

Причем претензии нарастают с возрастом. В категории от 18 до 24 лет оказалось целых 64% «довольных» врачами в местных поликлиниках, а среди респондентов 55 лет и старше — всего 36%.

Однако даже недовольные чаще идут в госклиники. Наши читатели подчеркивают: ничего удивительного — цены в частных клиниках не всем по карману.

Памятка бухгалтеру

Собрали для вас три важные напоминалки:

  1. Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года, забирайте в закладки.

  2. Хотите расслабиться после сдачи отчетов в январе? Не забудьте про февраль! Организациям нужно сдать уведомление по имущественным налогам до 25.02.2024. Все подробности здесь.

  3. А все изменения по страховым взносам в 2024 году ждут вас в этой памятке. Изучайте.

Горячие напитки согреют в промозглый зимний день. Какие любите?

Наши читатели в Трибуне обсуждают вкусненькое и горячее и делятся рецептами. Присоединяйтесь!

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Мы обновили любимую подписку бухгалтеров. Добавили новые фишки и подарок для всех, кто подпишется в декабре:

  1. Закрытые онлайн практикумы с лучшими экспертами страны.

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  3. ПОДАРОК: курс «Все новации - 2024: ЕНС, отчетность, ФСБУ, воинский учет, зарплата».

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Как считать больничный: квест для бухгалтера

Расчет больничного — настоящий квест для бухгалтера в 2023 году. Работник справки не принес, СФР сведения не прислал. Что делать? Проблему обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

«Сотрудник заболел. Принят на работу в 2023 году. За 21-22 годы справки не принес. Как оплачивать больничный?»

Пользователи предлагают считать по МРОТ, ждать ответа от СФР, делятся собственным горьким опытом и заранее содрогаются от мысли, как работать в следующем году.

А как поступаете вы? Поделитесь в комментариях.

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Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Ваша желает только адекватных клиентов всем бухгалтерам редакция

Комментарии

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