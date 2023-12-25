Уведомления по ЕНП в декабре: сколько в итоге их сдавать? 🔥«Ночной бухгалтер» № 1592

То ли два, то ли три Если что, сегодня одно, как минимум, сдать нужно. До 24.00 через ЭДО еще успеваете ;) Объясняем: за период с 23 ноября по 22 декабря (код отчетного периода 34/03 ) сдаем уведомление по НДФЛ до 25.12.2023, платим налог до 28.12.2023 + до 25 же декабря нужно сдать уведомление по страховым взносам за ноябрь (конечно можно включить НДФЛ и взносы в одно уведомление);

за период с 23 декабря по 31 декабря (код отчетного периода 34/04 ) сдаем уведомление по НДФЛ до 29.12.2023, в этот же срок и уплачиваем;

если решили заплатить декабрьские страховые взносы в декабре досрочно, то подаете еще одно уведомление — одновременно с оплатой взносов, указываете код отчетного периода 34/03.

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Фиксированные взносы произвольно забирают в резерв. Даже если они там уже есть ИП столкнулись с неприятными автосписаниями с ЕНС. Сначала предприниматели жаловались, что в предстоящих платежах не отражаются фиксированные взносы, а срок их уплаты уже близко. А вот сейчас ФНС не только отразила взносы на ЕНС, но еще и зарезервировала их самостоятельно, хотя не может этого делать без заявления. Но самое неприятное — в резерв взносы попали даже у тех, у кого они там уже были. То есть фиксированные взносы зарезервировали повторно, задвоили. Мы думали программисты 1С — вот где затейники, но похоже IT-отдел налоговиков даст им фору.

КС сделал бессрочными договоры для руководителей отделов Из-за двоякости трактования ТК, с руководителями структурных подразделений — отделов, цехов, служб и т.п. — формально можно было заключать срочные трудовые договоры. Конституционный суд решил, что в Трудовом кодексе все же имелись в виду вполне конкретные руководители — гендиректор, например. Кодекс будут уточнять, а пока суд обязал все уже заключенные с руководителями подразделений срочные трудовые договоры перевести в бессрочные.

За январь пенсии и пособия заплатят досрочно Повезет прежде всего тем счастливчикам, которые получают соцподдержку или пенсию на карты в банке 5 или 10 числа. Им выплаты придут несколько раньше — в декабре. Те, кто получает соцвыплаты на почте, смогут обратиться за ними в почтовые отделения согласно установленному в праздники графику работы.

Контрольные соотношения по 6-НДФЛ подъехали Да, дождались наконец. Контрольные соотношения доведены до налоговиков письмом ФНС. Проверять будут не только данные внутри отчета, но и сравнят их с внешними показателями. Например, зарплату по сотрудникам сопоставят с МРОТ и среднеотраслевой зарплатой в регионе. Если уровень заработка ниже (или между МРОТ и отраслевой) — пришлют требование о пояснениях. Научиться ориентироваться во всех изменениях 2024 года, подтвердить свои знания и получить профессиональный паспорт навыков, можно на Всероссийской аттестации бухгалтеров. Практикум по изменениям – 2024. Изучайте лекции, проходите тестирование, получайте сертификат и паспорт навыков прямо сейчас. Записаться