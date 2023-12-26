Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил

Нужно ли сдавать персонифицированные сведения без трудового договора?

Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, директор, он же единственный учредитель, трудовой договор не заключен. Нужно ли сдавать персонифицированные сведения? Я прочитала что нужно, но даже программа не заполняет сотрудника, так как нет приема ... кто сталкивался с такой ситуацией?