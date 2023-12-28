Трудовое законодательство и новое в расчетах с персоналом с 2024 года

С 2024 года традиционно увеличен МРОТ и размеры пособий, утвержден новый производственный календарь. Бухгалтеру, который ведет зарплатный участок, нужно учитывать все эти изменения и составить для себя новый график уплаты НДФЛ – 2 раза в месяц.

Рабочие и выходные дни в 2024 году

График выходных и праздничных дней на 2024 год утвержден постановлением Правительства от 10.08.2023 № 1314.

Год, как обычно, начинается с продолжительных новогодних каникул. В 2024 году они продлятся до 8 января включительно. Первый рабочий день 2024 года — 9 января.

В 2024 году есть еще несколько переносов с субботы на другие дни недели: 27 апреля перенесен на понедельник 29 апреля, 2 ноября — на вторник 30 апреля, 28 декабря — на понедельник 30 декабря.

Длинные выходные в 2024 году будут:

с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;

с 23 по 25 февраля (три дня);

с 8 по 10 марта (три дня);

с 28 апреля по 1 мая (четыре дня);

с 9 по 12 мая (четыре дня);

с 29 по 31 декабря (три дня).

Дополнительные выходные:

12 июня;

с 3 по 4 ноября.

Для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: работать с первичкой, вести полноценный бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, сдавать любую отчетность, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги, мы разработали новый курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Объявляем новогодний ценопад! До конца года курс можно купить по сниженной цене за 9 900 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок! Купить курс

Прием на работу

Водителям с иностранными правами нужно их заменить

Если в компании работает водитель, у которого есть только национальное или международное водительское удостоверение, он должен его заменить на российский документ в течение года.

С 1 апреля 2024 года иностранные водительские права в России будут иметь ограниченный срок действия:

для россиян, получивших права за рубежом и проживающих в России;

для иностранцев, работающих в РФ и получающих (либо получающих) ВНЖ.

Квота на привлечение иностранных работников

Для некоторых видов деятельности законодательство устанавливает ограничения по численности принятых на работу иностранных сотрудников. Ограничения устанавливают на каждый календарный год.

Допустимую долю иностранных сотрудников на 2024 год Правительство утвердило постановлением от 16 сентября 2023 г. № 1511.

Для медиков и фармацевтом обновили правила аттестации

С 1 января 2024 года вступает в силу приказ Минздрава от 31.08.2023 № 458н. В нем утверждены обновленные правила аттестации медиков и фармацевтов на квалификационную категорию.

В заявлении на аттестацию должен быть указан СНИЛС. Документы по аттестации нужно в центральную, ведомственную или территориальную комиссию. Это зависит от того, где работает медик либо фармацевт.

Возраст отсрочки для ИТ-специалистов

С 1 января 2024 года повышен предельный возраст отсрочки от армии ИТ-специалистов (указ Президента от 04.09.2023 № 660). Отсрочку от призыва на военную службу работники ИТ-компаний смогут получить не до 27, а до 30 лет.

В Соцфонд нужно подавать обновленные формы персучета

Соцфонд приказом и от 30.10.2023 № 2153 ввел в действие обновленные формы персонифицированного учета.

Если в компанию принимается новый работник, у которого нет индивидуального лицевого счета в системе персучета (СНИЛС), на него нужно подать в Соцфонд форму АДВ-1 — Анкета зарегистрированного лица — не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу.

Если работник сменил фамилию или другие персданные, в фонд нужно подать «Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица», которые содержатся в индивидуальном лицевом счете по форме АДВ-2.

Подать формы персучета работник вправе либо через работодателя, либо самостоятельно, напрямую в фонд или через МФЦ.

Зарплата, пособия и другие выплаты работникам с 2024 года

МРОТ 2024

С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 руб. согласно закону от 27.11.2023 № 548-ФЗ.

По состоянию на 1 января вам нужно проверить, нет ли в компании работников, у которых зарплата окажется меньше МРОТ за полный рабочий месяц. Если такие работники есть, им нужно увеличить оплату труда. В 2023 году МРОТ составлял 16 242 руб. в месяц.

Размеры больничных и детских пособий на 2024 год

На размер выплат по больничным листам влияет МРОТ и предельные базы начисления страховых взносов. И тот, и другой показатель в 2024 году больше предыдущих.

Минимальное дневное пособие по болезни в 2024 году, рассчитанное из МРОТ, составляет — 632,61 руб.

Пособие в расчете за полный календарный месяц не должно быть меньше МРОТ, т.е. больничный за месяц не может быть меньше 19 242 руб.

При расчете больничного в 2024 году учитывают предельные базы для страховых взносов на ОСС по ВНиМ:

за 2022 год — 1 032 000 руб.

за 2023 год — 1 917 000 руб.

При расчете пособий среднедневной заработок не может превышать: 4 039,73 руб.: (1 917 000 руб. + 1 032 000 руб.) / 730 дн.

Максимальное дневное пособие по болезни в 2024 году составляет – 4 039,73 руб.

Зарплата дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа

Если у вас есть дистанционные работники, с которыми заключен трудовой договор, вне зависимости от того, где они находятся — в России или за рубежом — с их зарплаты нужно удерживать и платить в бюджет НДФЛ (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Налоговая ставка, такая же как для работающих в РФ: 13% и 15% с доходов, превышающих 5 млн руб. за год.

Сотрудники, с которыми заключен ГПД, должны уплачивать НДФЛ самостоятельно и только при сохранении ими статуса налогового резидента РФ.

Компенсации дистанционным работникам

С 1 января 2024 года не нужно платить НДФЛ и страховые взносы с компенсаций, выплаченных дистанционным сотрудникам за использование или в интересах компании собственного оборудования, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства (собственные или арендованные):

в пределах 35 рублей за один день дистанционной работы;

или в размере документально подтвержденных затрат.

Суточные разъездным работникам

Суточные при разъездной работе и надбавки за вахтовый метод работ освобождаются от обложения страховыми взносами в размере не выше 700 рублей — при поездках и выполнении работ в пределах территории РФ и не выше 2 500 рублей — при поездках и выполнении работ за границей (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Предельная величина базы для страховых взносов

Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 2024 году утверждена постановлением Правительства от 10.11.2023 № 1883. Она составит 2 225 000 рублей.

С дохода в пределах этой суммы за год, взносы платятся по полной ставке 30%, с превышения — по пониженной 15,1%.

Чтобы перейти на пониженную ставку, хотя бы с последнего квартала 2024 года, зарплата работника должны составлять около 250 000 рублей в месяц.

НДФЛ: вычеты и отчетность 2024

Вычеты по НДФЛ

С 1 января 2024 года увеличены размеры социальных налоговых вычетов по НДФЛ (закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ).

Максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка составляет 110 000 рублей (было 50 000 рублей).

Максимальная величина вычета по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств составляет 150 000 рублей (было 120 000 рублей).

Работник может получить вычет в упрощенном порядке

Вычеты на обучение, лечение, покупку лекарств, добровольное страхование и оплату физкультурно-оздоровительных услуг работник может получить без подачи в налоговую документов, подтверждающих расходы.

Для оформления вычетов потребуется только заявление, которое можно направить с налоговую через личный кабинет на сайте ФНС.

Уплата НДФЛ и уведомления

С 1 января 2024 года изменены сроки уплаты НДФЛ (закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ).

Налог нужно перечислять в бюджет два раза в месяц:

НДФЛ, который удержан за период с 1 по 22 число текущего месяца, — не позднее 28 числа текущего месяца;

НДФЛ, который удержан за период с 23 числа по последнее число текущего месяца, — не позднее 5 числа следующего месяца.

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ также нужно сдавать дважды в месяц:

уведомление о сумме НДФЛ, удержанной за период с 1 по 22 число текущего месяца, — не позднее 25 числа текущего месяца;

уведомление о сумме НДФЛ, удержанной за период с 23о числа по последнее число текущего месяца включительно, — не позднее 3 числа следующего месяца.

Спецоценка

С 1 сентября 2024 года вступит в силу приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н. который вводит новую методику проведения СОУТ.