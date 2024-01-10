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Какие версии 1С не будут поддерживать в 2024 году, как снизить штраф по уточненке, хотят давать налоговые льготы за раздачу почти-просрочки. 🤷‍«Ночной бухгалтер» № 1598

1С не будет поддерживать ряд версий и конфигураций своих программ. Необходимо вовремя обновиться и перейти на более современные варианты. Если вы подали уточненную декларацию с налогом к доплате, вам светит штраф, но его можно существенно снизить или даже избежать. Проект закона для ритейлеров - при раздаче почти просроченных продуктов им снизят налоги.

1С подорожает

Еще в прошлом году компания анонсировала повышение цен на свои продукты, а также напоминала, что в 2024-м перестанет поддерживать некоторые версии программ. Что надо сделать?

  • Не будет поддерживаться 1С:Бухгалтерия 8 КОРП в версии 2.0 (нужно переходить на 3.0);

  • Не будет поддерживаться 1С:ЗУП КОРП редакции 2.5 (переходите на 3.1);

  • Не будет поддерживаться 1С:Управление торговлей редакции 10.3 (переходите на 11.5).

Подорожание софта пройдет двумя этапами — 1 апреля и 1 июля 2024 года.

Как не платить штраф за уточненку

Когда вы подаете уточненку с суммой налога к уменьшению, ФНС присылает запрос — поясните, как так? Если же подать декларацию с суммой налога к доплате, вопросов у налоговой не будет ;), зато она захочет оштрафовать вас, если уточненка подана уже за пределами установленного срока для представления декларации и срока уплаты налога.

Сумму штрафа можно снизить. Например, сама подача уточненки говорит о самостоятельном выявлении ошибки, что позволяет вдвое снизить сумму штрафа. Также, если на ЕНС в период между установленным сроком уплаты и днем сдачи уточненки имелось положительное сальдо (непрерывно), то и это станет смягчающим обстоятельством.

Бедных накормят и налоги сэкономят

Законопроект о предоставлении налоговых льгот для тех продавцов, которые организуют в магазинах полки с продуктами с истекающим сроком годности, хотят внести в Госдуму.

Забрать такие продукты бесплатно смогут малоимущие и пенсионеры.

Подрос лимит для УСН

Благодаря новому коэффициенту-дефлятору 1,329 на 2024 год, предел для перехода на упрощенку стал равен 149,51 млн рублей, а чтобы не потерять право на применение спецрежима, установлена планка в 199,35 млн рублей для стандартных ставок УСН и 265,8 млн рублей – для повышенных ставок УСН.

Совместителя со срочным договором уволить нельзя

Точнее можно, когда закончится договор, ну или по другим законным основаниям. А вот по причине того, что на это место нанят постоянный сотрудник — нельзя. Такие пояснения дал Минтруд. Как выходить из положения, если новый сотрудник вам нравится и вы не хотите его терять, министерство не сообщило. Скорее всего, придется договариваться с совместителем полюбовно.

Проблемы с наймом штатных сотрудников заставляют работодателей задумываться о том, что надо менять подход к работе и чаще использовать внештатников, с которыми и расстаться намного проще. Правда, прибегать к их услугам надо грамотно, а то может получиться как у Ивана Васильевича (кстати, вы можете ему помочь — нужно пройти тест-проверку по работе с самозанятыми).

Я на это не подписывался!

Так думает каждый бухгалтер, когда начинается время сдачи отчетности. Бессонные ночи в обнимку с 1С, бесконечные сверки с контрагентами, баланс, в котором что-то не сходится, проклятый НДС — куда его деть, а то директор опять в обморок упадет от суммы. Еще и отчетность по сотрудникам к концу года меняли чуть не ежедневно — то коды новые, то формы, то контрольные соотношения.

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