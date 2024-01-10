Какие версии 1С не будут поддерживать в 2024 году, как снизить штраф по уточненке, хотят давать налоговые льготы за раздачу почти-просрочки. 🤷‍«Ночной бухгалтер» № 1598

Так думает каждый бухгалтер, когда начинается время сдачи отчетности. Бессонные ночи в обнимку с 1С, бесконечные сверки с контрагентами, баланс, в котором что-то не сходится, проклятый НДС — куда его деть, а то директор опять в обморок упадет от суммы. Еще и отчетность по сотрудникам к концу года меняли чуть не ежедневно — то коды новые, то формы, то контрольные соотношения.

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