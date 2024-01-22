Новые комиссии проверят компании, работающие с самозанятыми. За фейки об армии хотят забирать имущество, бухгалтеры добились изменений в ТК. 😎«Ночной бухгалтер» №1606

Бороться с нарушениями ТК точно нужно, но вот критерии, по которым будут определять, какие компании потенциально нарушают закон, довольно спорные.

Новые межведомственные комиссии в регионах будут ежеквартально получать от ФНС сведения:

О работодателях, которые платят зарплату ниже МРОТ 10 и более физлицам, при этом доля таких физлиц составляет больше 10% от всего числа сотрудников. Здесь интересно, будет ли учитываться время работы таких сотрудников , ведь в отчетах не указывается ставка. Если у вас много тех, кто работает неполное время и их зарплат ниже МРОТ — вы в зоне риска.

О признаках нарушений, когда трудовые договору подменяют договорами ГПХ. Тут фантазия ФНС безгранична, они любой договор ГПХ могут заподозрить в подмене отношений .

О компаниях и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им вознаграждение от 50 000 рублей. Опять же, если самозанятых у вас много и вы хорошо им платите (примеры такого сотрудничества — строительные и ремонтные работы, программирование, создание сайтов и приложений, бухгалтерские услуги, подготовка смет, моделей, макетов и т.п.), то к вам точно будут вопросы. Причем теперь их будет задавать ФНС отдельно и отдельно еще межведомственная комиссия. Жить бизнесу становится все проще.

А еще комиссия вправе поинтересоваться, не нарушаете ли вы что-либо, если заработок ваших работников имеет отклонение от среднеотраслевой зарплаты в регионе более чем на 35%.

Если честно, то среднеотраслевая — это даже не средняя температура по больнице, это хуже. Она очень часто не совпадает с реальным предложением рынка. Так что практически каждый работодатель может попасть под проверку такой комиссии.