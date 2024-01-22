Новые комиссии проверят компании, работающие с самозанятыми. За фейки об армии хотят забирать имущество, бухгалтеры добились изменений в ТК. 😎«Ночной бухгалтер» №1606

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Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
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У вас нелегалы? Мы идем к вам!
Бороться с нарушениями ТК точно нужно, но вот критерии, по которым будут определять, какие компании потенциально нарушают закон, довольно спорные.
Новые межведомственные комиссии в регионах будут ежеквартально получать от ФНС сведения:
О работодателях, которые платят зарплату ниже МРОТ 10 и более физлицам, при этом доля таких физлиц составляет больше 10% от всего числа сотрудников. Здесь интересно, будет ли учитываться время работы таких сотрудников, ведь в отчетах не указывается ставка. Если у вас много тех, кто работает неполное время и их зарплат ниже МРОТ — вы в зоне риска.
О признаках нарушений, когда трудовые договору подменяют договорами ГПХ. Тут фантазия ФНС безгранична, они любой договор ГПХ могут заподозрить в подмене отношений.
О компаниях и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и платят им вознаграждение от 50 000 рублей. Опять же, если самозанятых у вас много и вы хорошо им платите (примеры такого сотрудничества — строительные и ремонтные работы, программирование, создание сайтов и приложений, бухгалтерские услуги, подготовка смет, моделей, макетов и т.п.), то к вам точно будут вопросы. Причем теперь их будет задавать ФНС отдельно и отдельно еще межведомственная комиссия. Жить бизнесу становится все проще.
А еще комиссия вправе поинтересоваться, не нарушаете ли вы что-либо, если заработок ваших работников имеет отклонение от среднеотраслевой зарплаты в регионе более чем на 35%.
Если честно, то среднеотраслевая — это даже не средняя температура по больнице, это хуже. Она очень часто не совпадает с реальным предложением рынка. Так что практически каждый работодатель может попасть под проверку такой комиссии.
Как открыть свой бизнес?
Для того, чтобы стать предпринимателем нужно что-то… предпринять! А это страшно.
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Новые санкции за фейки об армии
Депутаты предлагают конфисковывать деньги, ценности и иное имущество у тех, кто распространяет фейки о ВС РФ, а еще лишать нарушителей почетных званий.
Пока законопроект только внесен в Госдуму.
Бухгалтеры vc Работодатели, счет 1:0
Бухгалтеры в компании постоянно перерабатывали, выходя в выходные дни на работу. За это им должны были дать отгулы, но дни копились, отгулов никто не давал, а в итоге сотрудников бухгалтерии уволили, так и не предоставив отгулы и оплату за них не дали.
Бухгалтеры дошли до Конституционного суда, который признал, что это несправедливо. Теперь ТК РФ изменят — пропишут, что увольнять в такой ситуации нужно или с предоставлением отгулов и последующим увольнением или выплачивать разницу.
Как начать пользоваться СБП в малом бизнесе?
Сетевые магазины уже активно используют Систему быстрых платежей и хорошо на этом экономят, а вот «малыши» до сих пор ошибочно считают, что внедрение СБП — это сложно и не выгодно.
СБП подходит любому бизнесу, особенно, если вы занимаетесь услугами или в вашей точке не такая большая проходимость, как в каком-нибудь супермаркете. Вы тоже сможете использовать СБП с выгодой для бизнеса и для удобства клиентов.
Больше узнать о том, как СБП помогают быстро получать деньги, экономить на комиссиях и как сделать, чтобы все это работало безупречно, вы можете на вебинаре 31 января. Эксперт поделится практической стороной работы с СБП и готовыми кейсами по внедрению.
Полезности бухгалтеру
Сегодня отдаем вам пару полезных образцов и напоминалку по определению источника дохода для НДФЛ.
Уведомление по ЕНП на НДФЛ в январе 2024: как заполнить, пример от ФНС — сдать уведомление нужно до 25 января, осталось всего несколько дней, разберитесь, как заполнить его, учитывая новые правила.
Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году — организации платят годовой налог до 28 марта, а ИП — до 29 апреля. Время, конечно, есть, но вдруг вы решите не ждать до последнего и поскорее рассчитаться с бюджетом.
Как определить источник дохода для НДФЛ — больше всего вопросов по дистанционным сотрудникам, которые работают за границей. При этом в 2024 году по ним можно платить налоги, как обычно по ставкам 13% или 15%, но нужно правильно оформить трудовой договор, в противном случае доход сотрудника будет считаться полученным за пределами РФ.
Какие курсы больше всего нужны бухгалтеру
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Спасибо, что дочитали выпуск № 1606 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша любит бухгалтеров за настойчивость и целеустремленность редакция
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