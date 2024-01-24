Как обманывают бухгалтеров: главбух «Клерка» спасла миллион рублей от мошенников, но так везет не всем. 🐱‍💻«Ночной бухгалтер» №1608

Главному бухгалтеру «Клерка» пришло сообщение в телеграм от директора. Сотрудники часто общаются между собой и с руководством в мессенджерах, ничего необычного. Но в этом сообщении была нестандартная просьба — перевести миллион рублей со счета компании на физлицо — Суняйкина Михаила Юрьевича.

Главбух повела себя осторожно. Зайдя в профиль написавшего, она обнаружила, что хоть ник похож и аватарка один в один, как у руководителя Бориса Мальцева, но имя в профиле стоит совсем другое. Мошенник не удосужился даже его сменить.

Бдительный бухгалтер тут же написала шефу и предупредила о «двойнике». На это раз все обошлось. Но в комментариях пишут, что мошенников и правда развелось немало и их очень привлекают аккаунты руководства компаний.

Будьте внимательны и удостоверяйтесь, что распоряжение вам отдает действительно ваш начальник. Один из комментаторов предлагает придумать кодовый вопрос или слово.