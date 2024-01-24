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Как обманывают бухгалтеров: главбух «Клерка» спасла миллион рублей от мошенников, но так везет не всем. 🐱‍💻«Ночной бухгалтер» №1608

Бухгалтеры в период сдачи отчетов — люди уязвимые, в своей занятости могут невнимательно отнестись к указаниям директора и лишить бизнес круглой суммы денег. Следите за тем, кто шлет вам сообщения. А также: сотрудникам надо дать право игнорировать указания руководителя после работы, задвоились декабрьские взносы на ЕНС, что сдавать на директора без зарплаты.

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Босс-двойник

Главному бухгалтеру «Клерка» пришло сообщение в телеграм от директора. Сотрудники часто общаются между собой и с руководством в мессенджерах, ничего необычного. Но в этом сообщении была нестандартная просьба — перевести миллион рублей со счета компании на физлицо — Суняйкина Михаила Юрьевича.

Главбух повела себя осторожно. Зайдя в профиль написавшего, она обнаружила, что хоть ник похож и аватарка один в один, как у руководителя Бориса Мальцева, но имя в профиле стоит совсем другое. Мошенник не удосужился даже его сменить.

Бдительный бухгалтер тут же написала шефу и предупредила о «двойнике». На это раз все обошлось. Но в комментариях пишут, что мошенников и правда развелось немало и их очень привлекают аккаунты руководства компаний.

Будьте внимательны и удостоверяйтесь, что распоряжение вам отдает действительно ваш начальник. Один из комментаторов предлагает придумать кодовый вопрос или слово.

Если не платите директору

Если директор не получает зарплаты, то и отчитываться по нему не нужно. Так считают некоторые бухгалтеры, другие же подают на руководителя РСВ и персонифицированные сведения, а также ЕФС-1.

На самом деле эта дискуссия тянется уже давно, но четкой позиции ведомства так и не выдали, поэтому каждый бухгалтер решает для себя — сдавать или не сдавать. Можете проголосовать по этому поводу в нашем опросе.

Кстати, вы же помните, что РСВ и 6-НДФЛ не сравнивают по контрольным соотношениям? Так что налоговики не должны слать вам требования на пояснение расхождений между этими двумя отчетами.

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Я в чуриках!

Так говорили в играх дети, когда хотели сказать, что они не досигаемы для другого игрока. «В чурики» предлагают уходить сотрудникам после конца рабочего дня и не отвечать на звонки, вопросы и задания руководства в мессенджерах.

Сейчас, если сотрудник не отреагировал на такой звонок во внеурочное время, ему могут объявить дисциплинарное взыскание, но это неправильно, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он предлагает воспользоваться опытом зарубежных коллег, у которых есть право на молчание в свое свободное время.

Танцы с бубном вокруг ЕНС

Декабрьские взносы, уплаченные в последний месяц года, по которым налоговики настоятельно рекомендовали подавать уведомления в декабре, задвоились в резерве на ЕНС после того, как были отправлены отчеты РСВ за 2023 год.

Инспекторы спешат успокоить недовольных бухгалтеров и предпринимателей — средства в резерве, при наступлении срока платежа 29 января, спишутся как надо, а лишние суммы вернутся в сальдо ЕНС. Верить будем?

Сервис для подготовки и быстрого оформления командировки

Обычно на организацию рабочей поездки уходит много времени и сил. Необходимо позаботиться о проезде и проживании сотрудника, посчитать затраты и отразить все это в документации. Однако этот процесс можно упростить и сделать более комфортным с помощью сервиса Ostrovok.ru Командировки.

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Февраль близко

Не успели пройти новогодние праздники, а уж бац, конец января почти и скоро уже День влюбленных, а потом 23 февраля… Как отдыхаем в феврале мы на всякий случай рассказали вам вот тут. Таких длинных выходных, как в Новый год не обещаем, но сгонять на несколько дней куда-нибудь отдохнуть можно. А у вас уже есть планы на февраль?

Спасибо, что дочитали выпуск № 1608 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша немножко сопливая редакция

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