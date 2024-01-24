🔥 Как отдыхаем в феврале 2024 года

Сотрудников ждут длинные выходные с 23 по 25 февраля, а 24 февраля — короткий день, уйти с работы можно на час раньше.

23 февраля – День защитника Отечества. Праздничный день в 2024 году выпадает на пятницу, поэтому у сотрудников будут длинные выходные с 23 по 25 февраля.

На работу нужно выйти в понедельник, 26 февраля.

Также 24 февраля — предпраздничный день, уйти с работы можно на час раньше.

Посмотреть подробный производственный календарь вы можете по ссылке.

Напомним, что трудовой кодекс запрещает работать в выходные и праздничные дни. Если это все-таки необходимо, то работодателю нужно получить письменное согласие сотрудника и оплатить такую работу по двойной ставке (ст. 153 ТК).

Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст. 113 ТК):