🔥 Как отдыхаем в феврале 2024 года

23 февраля – День защитника Отечества. Праздничный день в 2024 году выпадает на пятницу, поэтому у сотрудников будут длинные выходные с 23 по 25 февраля.
На работу нужно выйти в понедельник, 26 февраля.
Также 24 февраля — предпраздничный день, уйти с работы можно на час раньше.
Посмотреть подробный производственный календарь вы можете по ссылке.
Напомним, что трудовой кодекс запрещает работать в выходные и праздничные дни. Если это все-таки необходимо, то работодателю нужно получить письменное согласие сотрудника и оплатить такую работу по двойной ставке (ст. 153 ТК).
Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст. 113 ТК):
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.
Комментарии1
Исправьте: короткий день 22 февраля!