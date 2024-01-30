Бухгалтеров лишили отпуска из-за уведомлений по ЕНП, пенсионеры уходят в вебкам ради заработка, а маркетплейсам ограничивают долю ПВЗ на рынке. 👵«Ночной бухгалтер» №1612

В Трибуне опубликован пост-призыв подписаться под обращением от имени Союза бухгалтеров к чиновникам и депутатам по поводу перебора с отчетностью в ФНС. Суть обращения — ЕНС не упрощает, а только усложняет работу бизнеса в целом и бухгалтеров в частности, а введение еще одного уведомления по НДФЛ с 2024 года к тому же препятствует получению полноценного отпуска.

Правда, чиновники считают, что ничего страшного не произошло — вот зарплату тоже платят дважды в месяц, а никто не жалуется. Только перечисление зарплаты все же можно настроить и подстроить под отпуск (опытные бухгалтеры это точно знают), да и подписать готовые платежки вполне может и руководитель или ИП. А вот с отчетами так не получается.