Бухгалтеров лишили отпуска из-за уведомлений по ЕНП, пенсионеры уходят в вебкам ради заработка, а маркетплейсам ограничивают долю ПВЗ на рынке. 👵«Ночной бухгалтер» №1612

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Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Нас должны услышать: бухгалтеры устали от бесконечных отчетов
В Трибуне опубликован пост-призыв подписаться под обращением от имени Союза бухгалтеров к чиновникам и депутатам по поводу перебора с отчетностью в ФНС. Суть обращения — ЕНС не упрощает, а только усложняет работу бизнеса в целом и бухгалтеров в частности, а введение еще одного уведомления по НДФЛ с 2024 года к тому же препятствует получению полноценного отпуска.
Правда, чиновники считают, что ничего страшного не произошло — вот зарплату тоже платят дважды в месяц, а никто не жалуется. Только перечисление зарплаты все же можно настроить и подстроить под отпуск (опытные бухгалтеры это точно знают), да и подписать готовые платежки вполне может и руководитель или ИП. А вот с отчетами так не получается.
Как бухгалтеру забыть о сотрудниках, которым «только спросить»
«Мне бы справочку», «Я заявление на отпуск принес», «А когда мне оплатят больничный?». Каждому бухгалтеру знакомы такие сотрудники. Причем, часто вопросы, с которыми они приходят в бухгалтерию, даже не относятся к ее компетенции.
Вот, например, отпуск должен согласовать начальник, а заявление принесли главбуху.
Бухгалтеру поможет КЭДО — кадровый электронный документооборот, который легко интегрируется в работу компании и избавляет от необходимости заниматься бесконечными кадровыми бумажками.
Преимущества КЭДО:
Все документы проходят по заранее описанным маршрутам и согласуются только с ответственными сотрудниками.
Можно настроить запросы на любые справки, а работник будет видеть, в какой стадии обработки находится его запрос.
Легко согласовывать отпуска и получать электронные больничные.
Работников можно массово знакомить с важными локальными актами и получать их подписи.
Можно сохранить конфиденциальность сведений о размере зарплаты или персональные данные, ведь их работник получит лично на свой смартфон или компьютер.
EasyDocs поможет вам с нуля внедрить КЭДО в вашей организации, а также настроит для вас информирование сотрудников и подписание документов во всех популярных мессенджерах: Whatsapp, Тelegram, Link, Viber и других.
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«За деньги, да» — пенсионерки зарабатывают в видео-чатах
Этот довольно сомнительный бизнес — вебкам-моделей — оказался выгодным мероприятием для дам в возрасте из разных стран. У каждой своя история, но всех объединило желание заработать денег, которых никто не заплатит в обычной жизни.
Благодаря нестандартному занятию кому-то удается просто нормально жить в отсутствии другого дохода, а кому-то даже оплачивать ипотеку и не зависеть от детей.
Маркетплейсам ставят планку
Деятельность маркетплейсов оказалась под пристальным вниманием властей. Немало этому способствовали в том числе скандалы вокруг пунктов выдачи заказов.
Совет Федераций хочет установить для маркетплейсов предельную долю на рынке e-commerce. Она должна составить 25% от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Если эта доля будет превышена, то площадке будет запрещено арендовать или приобретать новые площади под ПВЗ, если на них приходится больше 25% товарооборота в регионе или городе.
Учитывая количество пунктов (они появляются уже буквально на каждом шагу), возможно такое решение оправдано и призвано в том числе ограничить недобросовестную конкуренцию и установление монополии на рынке.
Новые привилегии предпенсионерам
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается внести изменения в ТК — дать предпенсионерам «иммунитет» при увольнении.
В принципе, это должно дать возможность людям, которым будет сложно после увольнения найти работу, доработать спокойно на прежнем месте до выхода на пенсию. Работодателей конечно, такие изменения в кодексе вряд ли обрадуют. Всегда есть недобросовестные сотрудники, которые будут пользоваться этим правом, пренебрегая своими обязанностями. А уволит таких сотрудников будет максимально сложно.
Подобный иммунитет имеют и некоторые другие категории сотрудников. Например, беременные. Кстати, помните, что на декретниц нужно подавать форму ЕФС-1?
Ура! Мы едем в Москву! IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Мы ужасно по вам соскучились и решили провести очередную конференцию снова в Москве. Мероприятие пройдет 14 марта 2024 года. На нем соберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.
Место проведение: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2, Бизнес отель Пальмира.
Вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. О них расскажут ведущие эксперты и ответят на ваши вопросы. Поймете, как работать по новым правилам, чтобы избежать налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.
Что будет в программе?
Эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.
Приглашенные спикеры раскроют для вас важные аспекты ведения бизнеса, расскажут, как работать в новых реалиях:
Годовая бухгалтерская отчетность.
Главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве.
Требования к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.
Новые претензии ФНС.
В стоимость билета на очное участие в конференции входит:
посещение конференции;
презентации и материалы спикеров;
кофе-брейки;
запись конференции;
розыгрыш призов и подарки;
фотоотчет;
раздаточный материал;
сертификат участника в электронном виде.
А вы умеете озвучивать желаемую зарплату?
Оказывается, этот ценный навык на собеседовании нужно обязательно применять. Рекрутеры хотят понимать ваши финансовые ожидания от будущей должности. Проще говоря, нужно знать себе цену и не бояться ее озвучить.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1612 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
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