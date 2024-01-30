Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров лишили отпуска из-за уведомлений по ЕНП, пенсионеры уходят в вебкам ради заработка, а маркетплейсам ограничивают долю ПВЗ на рынке. 👵«Ночной бухгалтер» №1612

Два уведомления по НДФЛ в месяц — это перебор, считают бухгалтеры. Они написали обращение к чиновникам. Пенсионерки в поисках хорошего заработка выбирают работу в качестве вебкам-моделей. Маркетплейсам, которые займут более 25% рынка, запретят открывать новые пункты выдачи.

Читай «Ночной бухгалтер» у себя в почте. Подпишись на рассылку прямо сейчас:

РАССЫЛКА428 532 читателя

Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Нас должны услышать: бухгалтеры устали от бесконечных отчетов

В Трибуне опубликован пост-призыв подписаться под обращением от имени Союза бухгалтеров к чиновникам и депутатам по поводу перебора с отчетностью в ФНС. Суть обращения — ЕНС не упрощает, а только усложняет работу бизнеса в целом и бухгалтеров в частности, а введение еще одного уведомления по НДФЛ с 2024 года к тому же препятствует получению полноценного отпуска.

Правда, чиновники считают, что ничего страшного не произошло — вот зарплату тоже платят дважды в месяц, а никто не жалуется. Только перечисление зарплаты все же можно настроить и подстроить под отпуск (опытные бухгалтеры это точно знают), да и подписать готовые платежки вполне может и руководитель или ИП. А вот с отчетами так не получается.

Как бухгалтеру забыть о сотрудниках, которым «только спросить»

«Мне бы справочку», «Я заявление на отпуск принес», «А когда мне оплатят больничный?». Каждому бухгалтеру знакомы такие сотрудники. Причем, часто вопросы, с которыми они приходят в бухгалтерию, даже не относятся к ее компетенции.

Вот, например, отпуск должен согласовать начальник, а заявление принесли главбуху.

Бухгалтеру поможет КЭДО — кадровый электронный документооборот, который легко интегрируется в работу компании и избавляет от необходимости заниматься бесконечными кадровыми бумажками. 

Преимущества КЭДО: 

  • Все документы проходят по заранее описанным маршрутам и согласуются только с ответственными сотрудниками.

  • Можно настроить запросы на любые справки, а работник будет видеть, в какой стадии обработки находится его запрос.

  • Легко согласовывать отпуска и получать электронные больничные.

  • Работников можно массово знакомить с важными локальными актами и получать их подписи.

  • Можно сохранить конфиденциальность сведений о размере зарплаты или персональные данные, ведь их работник получит лично на свой смартфон или компьютер.

EasyDocs поможет вам с нуля внедрить КЭДО в вашей организации, а также настроит для вас информирование сотрудников и подписание документов во всех популярных мессенджерах: Whatsapp, Тelegram, Link, Viber и других. 

Узнать больше о КЭДО от EasyDocs

Реклама: ООО «Парадокс», ИНН 5024181771, erid:LjN8KJBdy

«За деньги, да» — пенсионерки зарабатывают в видео-чатах

Этот довольно сомнительный бизнес — вебкам-моделей — оказался выгодным мероприятием для дам в возрасте из разных стран. У каждой своя история, но всех объединило желание заработать денег, которых никто не заплатит в обычной жизни.

Благодаря нестандартному занятию кому-то удается просто нормально жить в отсутствии другого дохода, а кому-то даже оплачивать ипотеку и не зависеть от детей.

Маркетплейсам ставят планку

Деятельность маркетплейсов оказалась под пристальным вниманием властей. Немало этому способствовали в том числе скандалы вокруг пунктов выдачи заказов.

Совет Федераций хочет установить для маркетплейсов предельную долю на рынке e-commerce. Она должна составить 25% от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Если эта доля будет превышена, то площадке будет запрещено арендовать или приобретать новые площади под ПВЗ, если на них приходится больше 25% товарооборота в регионе или городе.

Учитывая количество пунктов (они появляются уже буквально на каждом шагу), возможно такое решение оправдано и призвано в том числе ограничить недобросовестную конкуренцию и установление монополии на рынке.

Новые привилегии предпенсионерам

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается внести изменения в ТК — дать предпенсионерам «иммунитет» при увольнении.

В принципе, это должно дать возможность людям, которым будет сложно после увольнения найти работу, доработать спокойно на прежнем месте до выхода на пенсию. Работодателей конечно, такие изменения в кодексе вряд ли обрадуют. Всегда есть недобросовестные сотрудники, которые будут пользоваться этим правом, пренебрегая своими обязанностями. А уволит таких сотрудников будет максимально сложно.

Подобный иммунитет имеют и некоторые другие категории сотрудников. Например, беременные. Кстати, помните, что на декретниц нужно подавать форму ЕФС-1?

Ура! Мы едем в Москву! IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»

Мы ужасно по вам соскучились и решили провести очередную конференцию снова в Москве. Мероприятие пройдет 14 марта 2024 года. На нем соберутся профессионалы и новички в бухгалтерии со всей страны: бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты.

Место проведение: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2, Бизнес отель Пальмира.

Вы узнаете обо всех изменениях в бухгалтерском и налоговом учете. О них расскажут ведущие эксперты и ответят на ваши вопросы. Поймете, как работать по новым правилам, чтобы избежать налоговых проверок и штрафов. Предотвратите критические ошибки и неверные решения, обезопасив бизнес.

Что будет в программе?

Эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.

Приглашенные спикеры раскроют для вас важные аспекты ведения бизнеса, расскажут, как работать в новых реалиях:

  • Годовая бухгалтерская отчетность.

  • Главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве.

  • Требования к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

  • Новые претензии ФНС.

В стоимость билета на очное участие в конференции входит:

  • посещение конференции;

  • презентации и материалы спикеров;

  • кофе-брейки;

  • запись конференции;

  • розыгрыш призов и подарки;

  • фотоотчет;

  • раздаточный материал;

  • сертификат участника в электронном виде.

Смотреть программу

А вы умеете озвучивать желаемую зарплату?

Оказывается, этот ценный навык на собеседовании нужно обязательно применять. Рекрутеры хотят понимать ваши финансовые ожидания от будущей должности. Проще говоря, нужно знать себе цену и не бояться ее озвучить.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1612 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша совершенно бесценная редакция

Начать дискуссию

В доменной зоне .ru произошёл сбой — у части пользователей перестали открываться сайты

Причина — в поломке DNSSEC, предполагают эксперты.

4
62
Инвестиции

Старая версия приложения ВТБ «Мои инвестиции» перестанет работать

Клиентам брокера ВТБ рекомендуется обновить мобильное приложение на Andriod. Для этого нужно скачать APK-файл по ссылке из уведомления.

28
Трудовые отношения

Работодатель не может по своему усмотрению менять должностные обязанности сотрудника

Роструд напомнил, зачем нужна должностная инструкция и обязательно ли работодателю ее составлять.

46
Логотип mizeri
mizeri
Бухгалтеры

О чем говорят бухгалтеры: ненавистные отчеты, отсутствие логики у ФНС, старение и увольнение лучших из лучших

Бурная выдалась неделька. Я решила пройтись по соцсетям «Клерка» и комментариям на сайте, чтобы посмотреть, чем жили бухгалтеры всю неделю. А обсуждали иногда весьма неожиданные темы, например, как пить чай и не стареть, а еще заставляли неистово икать директоров, когда обсуждали несправедливые увольнения или уход из компании, где главбуха не ценят.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
223
Госпошлина

Автомобили освободят от уплаты госпошлины при передаче их для гуманитарных миссий

Транспортные средства, которые передают на фронт по договорам пожертвований, будут освобождены от уплаты пошлины за регистрацию авто, выдачу номеров, ПТС и свидетельства от праве собственности.

21
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
187
Налоговые проверки

Налоговые проверки: чего боятся предприниматели

Почему встреча с налоговой инспекцией снится бизнесменам в кошмарах и как победить этот страх.

39

Записи вебинаров

724
Новые видео от экспертов каждый день
Маркировка рекламы

На владельцев телеграм-каналов заводят дела за отсутствие маркировки в рекламе

В рекламном сообщении владельцы телеграм-каналов не указывают рекламодателей и публикуют материалы без маркировки.

56
Мошенничество

А босс то не настоящий! Хакеры звонят главбухам и с помощью аудиодипфейков заставляют переводить миллионы со счета

«Мария Ивановна, срочно переведите нашему новому контрагенту ООО «Ромашка» 5 млн рублей, счет на оплату будет позже». Подобный звонок генерального директора будет для многих главбухов достаточным основанием для направления средств по указанному юрлицу. Особенно если «срочно переведите» будет произнесено жестким, не терпящим возражения тоном. И — совершенно напрасно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
45
Банки

Банки за 2023 год получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли

Участники банковского рынка заработали рекордную чистую прибыль за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был в 2021 году, тогда банки получили 2,4 трлн рублей.

27
Учет расходов

Учет топливных карт в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

Многие предприятия так или иначе сталкиваются с необходимостью оплаты ГСМ. И это настоящая головная боль для бухгалтера. Но мы нашли выход -- топливная карта. Расскажем, как вести учет и не допустить ошибок.

Иллюстрация: freepik/freepik
111
Бесплатно с Детские пособия

Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс

Ежемесячное пособие за ребенком до 1,5 лет одному из родителей платит СФР. При этом до 2024 года нельзя было одновременно работать и получать пособие. С этого года ситуация полностью поменялась (поправки в ТК от 19.12.2023 № 614-ФЗ). Подробности объясняем в мини-курсе.

Как будут платить пособие по уходу за ребенком работающим в 2024 году. Мини-курс
35
Зарплата

После увеличения МРОТ доходы вырастут у 4,8 млн россиян

Увеличение МРОТ сокращает разницу между средней зарплатой работников разных категорий. Этот показатель влияет на всю систему оплаты труда, а также на выплату социальных пособий.

34
Зарплата

Как рассчитываются командировочные

Рассказываем, как оформляется командировка, какие выплаты получают сотрудники и кто может отказаться от служебной поездки.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
62
Самозанятые

Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

Почти 8 тысяч самозанятых заключили с госкомпаниями контракты по 223-ФЗ на общую сумму 7,2 млрд рублей.

2
64
Логотип Самозанятый_в_законе
Самозанятый_в_законе
Самозанятые

Нужно ли заявлять в банк о своем статусе самозанятого? ЦБ советует это сделать

Обязанности нет, но рекомендовано... Банки могут самостоятельно выяснять, является ли владелец счета плательщиком налога на профессиональный доход. Тем не менее, самозанятым рекомендовано ставить обслуживающий банк в известность о своем статусе.

Нужно ли заявлять в банк о своем статусе самозанятого? ЦБ советует это сделать
24
Социальная поддержка

Каким образом можно получить статус многодетной семьи в 2024 году и какие льготы могут быть доступны

До опубликования указа Президента № 63 от 23.01.2024 года в России не было общефедерального статуса и понятия «многодетная семья». Существовали разнообразные категории федеральных законов, которые наделяли полномочиями местные региональные органы власти в субъектах федерации и позволяли самостоятельно определять статус и критерии многодетной семьи.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
204
Ведение бизнеса

«Уральские авиалинии» хотят вернуть допуск к международным рейсам

Изъятые у «Уральских авиалиний» допуски на международные полеты по более чем 20 направлениям передали другим авиакомпаниям. Сейчас их собираются вернуть.

43
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли принять на работу сотрудника задним числом с выплатами за декабрь?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие будут последствия, если принять сотрудника на работу задним числом и начислить з/п за декабрь? Компания не вела деятельность, РСВ, ЕФС-1, перс. сведения за 2023 г сданы нулевые, если скорректироваться и сделать выплаты за декабрь сейчас, насколько суровые будут последствия?

5
33
Логотип Проще Бизнес
Проще Бизнес
Воинский учет

Воинский учет: возможен ли аутсорсинг

Согласно действующему законодательству, каждая организация, у которой есть сотрудники — военнообязанные или призывники, обязана вести воинский учет. Этот процесс предполагает целый ряд ответственных и важных мероприятий и включает в себя не только оформление необходимой документации и уведомление военкоматов, но и постоянный мониторинг статуса воинского учета сотрудников.

Воинский учет: возможен ли аутсорсинг
166