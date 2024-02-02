Обзоры для бухгалтера

Какую отчетность бухгалтеры ненавидят больше всего? Как вычислить «серого кардинала» в бухгалтерии. Новое уведомление 5 февраля. 💣«Ночной бухгалтер» №1615

Мы попросили бухгалтеров ответить на вопрос — какой отчет они больше всего не любят, ответ оказался неожиданным. Если вы — главбух и подчиненные ведут с вами войну, возможно среди них есть главный бунтарь (а то и претендент на ваше место). Его нужно вычислить и нейтрализовать. Пятого февраля первый раз сдаем новое уведомление по НДФЛ.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Уже сейчас вы можете купить билеты на мероприятие. Принимайте участие офлайн или онлайн. Напомним, что офлайн-участники получают доступ к живому общению со спикерами, нетворкингам, участвуют в розыгрыше призов и получают полезные раздаточные материалы от наших партнеров.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины. Вырвитесь из текучки, получите полезные знания, зарядитесь мотивацией на целый год!

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6-НДФЛ ненавидят 40% «клерков»

Мы провели опрос на тему — Какой отчет вы ненавидите больше всего?. Редакция думала, что в лидеры выйдет ЕФС-1, но первое место нанял расчет 6-НДФЛ. На втором ответ — «Ненавижу все!», а на третьем — уведомление по ЕНП. Четвертое место как раз разделили ЕФС-1 и декларация по прибыли.

Один из бухгалтеров в беседе с главным редактором «Клерка» признался, что ЕФС-1 достаточно легко автоматически заполняется в 1С, а вот с 6-НДФЛ вечно проблемы и по факту приходится заполнять его руками.

Кто-кто в теремочке живет?

Если вы пришли в чужой терем, тьфу, в чужой офис со своим уставом, то коллектив может принять вас в штыки. Нового руководителя, тем более главбуха всегда проверяют на прочность.

Но иногда становится очевидным, что ваши же сотрудники не просто ведут с вами тихую (а иногда и не очень,) войну, а кем-то целенаправленно подстрекаются. Выявить зачинщика можно.

В Трибуне аудитор Ольга Ульянова рассказала о своем опыте такого руководства.

Оказалось, что коллеги очень хотели вернуть предыдущего главбуха. Она была очень удобным руководителем — мягким, забирала задачи подчиненных на себя и защищала перед руководством. Но Ольга решила, что, несмотря на покладистый характер, бухгалтер не смогла добиться главного — эффективной работы своего отдела, и вовсю уходила в операционку, пока работники «курили бамбук».

Тогда Ольга придумала способ, как найти зачинщика безобразия и прекратить террор. Читайте, как она это сделала.

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Вот бы понедельники взять и отменить

В редакции «Клерка» на одном из собраний поступило предложение — вот бы каждый последний день месяца был пятницей, а первый — понедельником))) Такая вот нестандартная мечта.

В понедельник 5 февраля бухгалтерам предстоит решить очередную задачку — сдать уведомление по НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 г. и заплатить сам налог. Главное, в запаре начала недели не забыть это сделать.

Увеличат призывной возраст для новых граждан?

Те, кто хочет получить гражданство РФ, часто тянут с официальным оформлением документов, дожидаясь наступления предела призывного возраста — 30 лет.

Чтобы новоиспеченные граждане не отлынивали от службы в армии, в Госдуму внесли проект закона, по которому призывной возраст для них будет повышен до 50 лет. Тогда им обязательно придется вставать на воинский учет.

Когда капвложение превращается в ОС?

Разбираемся с правилами признания капитальных вложений основными средствами по ФСБУ 26/2020. Для начала нужно, чтобы ОС было готово к эксплуатации, а потом можно начинать считать амортизацию.

По нормам ФСБУ 6/2020 начисление амортизации ОС начинается:

  • с даты его признания в бухучете;

  • с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухучете (по решению организации).

Между прочим, уже давно можно упростить работу с имуществом, в том числе с основными средствами, при помощи 1С. Готовые решения для программы позволяют легко проводить учет, инвентаризацию, упростить обмен документами между подразделениями и централизованной бухгалтерией и вообще нормально настроить все процессы.

Можно практически в онлайн-режиме будет отслеживать перемещение имущества и смену ответственных лиц. Запишитесь на вебинар Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С, который пройдет 29 февраля в 11.00 по мск.

Новый пятничный мозгонапрягатель

Уверены, вы уже привыкли к этой рубрике нашего блогера из Трибуны. Сегодня эстафету головоломок подхватил шеф-редактор. В этот раз на картинке придется искать спрятанные предметы, всего 15 штук. В комменты, чур, не заглядывать — там подсказки и спойлеры ;)

Мама, я в Дубае

Релокация бизнеса — это когда вы продолжаете работу вроде бы в привычном режиме, только бизнес ваш зарегистрирован в другой стране. По крайней мере именно такой релокацией занимался российский бизнес, чтобы как-то смягчить действие зарубежных санкций.

Одно из самых популярных направлений для релокации — ОАЭ. Но и регистрация бизнеса, и учет, и налоги, в этой стране принципиально отличаются от того, как все устроено в РФ. Если любопытно — загляните в статью и узнаете, как именно зарегистрировать бизнес в Дубае.

Хочу перемен!

Если вы бухгалтер и собственный бизнес (пока) открывать не хотите, но обычная работа вам надоела — попробуйте что-нибудь новенькое. Станьте, например, бухгалтером, который работает с селлером маркетплейса.

Вот где адреналин и целый спектр новых ощущений. Можно получить бесценный опыт и заодно изнутри изучить выгодный бизнес.

«Клерк» предлагает пройти обучение на курсе Бухгалтер маркетплейса, который заставит вас по-новому взглянуть на обучение бухгалтера:

  • Программа — это практика работы с документами, отчетами, 1С. Здесь нет нудной теории и скучной нормативки.

  • Спикеры — ведущие эксперты, бухгалтеры-практики, руководители собственного бизнеса. Они точно знают, что делать и как вести учет без штрафов и рисков.

  • У нас живое общение с преподавателем — это нетворкинги, на которых разбираются реальные вопросы и ситуации из вашей работы.

  • Вы не остаетесь без поддержки в процессе обучения — в телеграм-чате потока с вами на связи куратор (человек, не бот!), который поможет по любым вопросам.

  • После обучения вы получаете официальное удостоверение, которое заносится в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора. Оно подтверждает, что вы повысили свою квалификацию.

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1615 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша настроена отдохнуть с отрывом, чего и вам желает редакция

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Логотип IT_АНГЕЛ
IT_АНГЕЛ

Такие странные контрольные соотношения

В прошлом году налоговики сами призывали досрочно сдавать отчетность, в том числе и по УСН, если сумма известна заранее. Очень спешили из-за введения ЕНС с 1 января 2023 года.

Такие странные контрольные соотношения
17
Инвестиции

Физлица смогут покупать ЦФА на платформе «Сбера»

Квалифицированные инвесторы смогут на платформе «Сбера» покупать цифровые финансовые активы, которые привязаны к стоимости жилья в Москве.

10
Коллекторы

Роботы будут звонить должникам и напоминать о просроченных платежах

Звонить должникам можно не чаще двух раз в неделю с 8 до 22 часов, также коллекторы смогут отправлять личные сообщения о задолженностях на сайте Госуслуг.

32
Банки

Центробанк аннулировал лицензию у компании, которая принадлежит United Card Services

Расчетная небанковская кредитная организация «ЮСиЭс» подавала заявление о ликвидации, из-за чего ЦБ лишил компанию лицензии на проведение банковских операций.

25
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры добились справедливости — им будут оплачивать переработку / БухТуб

Зачем бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет, новые правила оплаты отгулов, сотрудникам хотят дать право на молчание - в новом выпуске БухТуб.

38
Ведение бизнеса

Apple признали самым дорогим брендом в 2023 году

Компания Apple обогнала своих конкурентов из Microsoft, Google и Amazon по стоимости бренда, которая выросла на 74% и составила 517 млрд долларов.

26
УСН

Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН

Важные даты сдачи отчеты и уплаты налогов, сборов, взносов в 2024 году фирмой на УСН приведены в таблицах по месяцам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
10,4 тыс.

Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Ипотека

Средний платеж по семейной ипотеке увеличился на 18%

В среднем за семейную ипотеку заемщики платят 34,5 тысячи рублей в месяц. Период кредитования увеличился с 329 до 336 месяцев.

22
Экономика России

Продажи новых автомобилей выросли на 53%

Самой продаваемой легковой машиной стала Lada Granta, которую купили 9,8 тысяч раз.

20
Пользователи интернета

Социальная сеть «Панч» от Сбербанка перестала работать

Закрылась социальная сеть, которая была создана при поддержке «Сбера». Сервис «Панч» должен был стать аналогом приложения TikTok.

2
67
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Дайджест Разборов

Январь позади, а значит сейчас самое время разобраться с самыми важными для бухгалтера письмами Минфина и ФНС в январе 2024 года. Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу. Ищите ответы в сегодняшних разборах.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
77
Логотип РУС
РУС
Обзоры для бухгалтера

Кратко за день: средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться

Утром на рынке небольшой позитив. Нефть снизилась до 79$. Доллар вырос до 90,7₽. Эти и другие новости в дайджесте для бухгалтеров. Только самое главное в одном посте.

Кратко за день: средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться
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88
Бесплатно с Ведение бизнеса

Какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности.

Какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности. Мини-курс
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Уведомление по ЕНП

Нулевое уведомление по ЕНП на НДФЛ сдавать не надо

В этом году надо сдавать по два уведомления в месяц на НДФЛ, но если не было выплат физлицам в определенные периоды, то уведомление может быть одно или его вовсе может не быть.

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Управление персоналом

10 способов мотивировать сотрудников без денег

Как заставить сотрудников работать, если они не хотят? Никак. Заставлять бессмысленно — нужно выяснить, что движет людьми в вашей команде, ради чего они готовы свернуть горы. И тогда у них появится и желание, и энергия. Для каждой команды мотиваторы свои, я вычислил 10 универсальных способов. Они практически не требуют вложений, но заметно увеличивают отдачу персонала.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Трудовые отношения

Минтруд объяснил, можно ли отказаться от обеденного перерыва

Сотрудник может сократить время обеда на 30 минут и уйти с работы на полчаса раньше. Это нужно согласовать с работодателем.

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НДФЛ

Ответственность за несвоевременное перечисление НДФЛ

За уплату подоходного налога с нарушением установленных сроков налоговому агенту будет начислен штраф, дополнительно компанию (ИП) могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Также за период просрочки начислят пени. Подробнее об ответственности за опоздание с НДФЛ читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Кредитование

Банки не хотят принимать от клиентов самозапрет на кредиты

Кредитные организации считают, что если они будут принимать заявления на самозапрет, то это приведет к возникновению манипулятивных практик со стороны недобросовестных участников рынка.

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Налоги, взносы, пошлины

Возврат и зачет налоговой переплаты в 2024 году

С недавнего времени изменился порядок зачета и возврата переплаты. Нововведения связаны с внедрением единого налогового счета (ЕНС). На нем теперь будут находиться все ваши долги и переплаты по налогам. Поэтому возврат (зачет) излишне уплаченного налога возможен, только если у вас положительное сальдо на счете. Если это так, вы можете заявить на возврат или погасить конкретный налог, сбор или взнос. Если же сальдо отрицательное, этого сделать не получится. Подробнее о данном порядке изложено в статье.

Иллюстрация: dcstudio/freepik
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needsys

Как бухгалтеру организовать совместную работу с базой 1С для сотрудников? Советы специалиста

В нынешний век удаленной работы, очень часто требуется, что бы все работали из разных офисов или из дома, так, как будто они работают в одном помещении. Рассказываем, как это лучше сделать для работы в 1С Предприятие 8.3.

Как бухгалтеру организовать совместную работу с базой 1С для сотрудников? Советы специалиста
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