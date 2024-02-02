Какую отчетность бухгалтеры ненавидят больше всего? Как вычислить «серого кардинала» в бухгалтерии. Новое уведомление 5 февраля. 💣«Ночной бухгалтер» №1615

Если вы пришли в чужой терем, тьфу, в чужой офис со своим уставом, то коллектив может принять вас в штыки. Нового руководителя, тем более главбуха всегда проверяют на прочность.

Но иногда становится очевидным, что ваши же сотрудники не просто ведут с вами тихую (а иногда и не очень,) войну, а кем-то целенаправленно подстрекаются. Выявить зачинщика можно.

В Трибуне аудитор Ольга Ульянова рассказала о своем опыте такого руководства.

Оказалось, что коллеги очень хотели вернуть предыдущего главбуха. Она была очень удобным руководителем — мягким, забирала задачи подчиненных на себя и защищала перед руководством. Но Ольга решила, что, несмотря на покладистый характер, бухгалтер не смогла добиться главного — эффективной работы своего отдела, и вовсю уходила в операционку, пока работники «курили бамбук».

Тогда Ольга придумала способ, как найти зачинщика безобразия и прекратить террор. Читайте, как она это сделала.