Какую отчетность бухгалтеры ненавидят больше всего? Как вычислить «серого кардинала» в бухгалтерии. Новое уведомление 5 февраля. 💣«Ночной бухгалтер» №1615

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Уже сейчас вы можете купить билеты на мероприятие. Принимайте участие офлайн или онлайн. Напомним, что офлайн-участники получают доступ к живому общению со спикерами, нетворкингам, участвуют в розыгрыше призов и получают полезные раздаточные материалы от наших партнеров.
Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины. Вырвитесь из текучки, получите полезные знания, зарядитесь мотивацией на целый год!
6-НДФЛ ненавидят 40% «клерков»
Мы провели опрос на тему — Какой отчет вы ненавидите больше всего?. Редакция думала, что в лидеры выйдет ЕФС-1, но первое место нанял расчет 6-НДФЛ. На втором ответ — «Ненавижу все!», а на третьем — уведомление по ЕНП. Четвертое место как раз разделили ЕФС-1 и декларация по прибыли.
Один из бухгалтеров в беседе с главным редактором «Клерка» признался, что ЕФС-1 достаточно легко автоматически заполняется в 1С, а вот с 6-НДФЛ вечно проблемы и по факту приходится заполнять его руками.
Кто-кто в теремочке живет?
Если вы пришли в чужой терем, тьфу, в чужой офис со своим уставом, то коллектив может принять вас в штыки. Нового руководителя, тем более главбуха всегда проверяют на прочность.
Но иногда становится очевидным, что ваши же сотрудники не просто ведут с вами тихую (а иногда и не очень,) войну, а кем-то целенаправленно подстрекаются. Выявить зачинщика можно.
В Трибуне аудитор Ольга Ульянова рассказала о своем опыте такого руководства.
Оказалось, что коллеги очень хотели вернуть предыдущего главбуха. Она была очень удобным руководителем — мягким, забирала задачи подчиненных на себя и защищала перед руководством. Но Ольга решила, что, несмотря на покладистый характер, бухгалтер не смогла добиться главного — эффективной работы своего отдела, и вовсю уходила в операционку, пока работники «курили бамбук».
Тогда Ольга придумала способ, как найти зачинщика безобразия и прекратить террор. Читайте, как она это сделала.
Используйте смартфон вместо терминала!
Участвуйте в акции Ак Барс Банка — «Эквайринг в телефоне. СБП без комиссии».
Принимайте платежи через QR-код СБП и не платите комиссию за расчетные операции!
Для участия в акции новым и действующим клиентам Ак Барс Банка необходимо открыть расчетный счет (в рамках услуг «Коробка.Бизнес», предоставляемых банком), подключиться к интернет-банку Ак Барс Бизнес Драйв и подключить услугу банка «Эквайринг в телефоне».
Акция действует до 31 мая!
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН 1653001805, erid:LjN8KRu2g
Вот бы понедельники взять и отменить
В редакции «Клерка» на одном из собраний поступило предложение — вот бы каждый последний день месяца был пятницей, а первый — понедельником))) Такая вот нестандартная мечта.
В понедельник 5 февраля бухгалтерам предстоит решить очередную задачку — сдать уведомление по НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 г. и заплатить сам налог. Главное, в запаре начала недели не забыть это сделать.
Увеличат призывной возраст для новых граждан?
Те, кто хочет получить гражданство РФ, часто тянут с официальным оформлением документов, дожидаясь наступления предела призывного возраста — 30 лет.
Чтобы новоиспеченные граждане не отлынивали от службы в армии, в Госдуму внесли проект закона, по которому призывной возраст для них будет повышен до 50 лет. Тогда им обязательно придется вставать на воинский учет.
Когда капвложение превращается в ОС?
Разбираемся с правилами признания капитальных вложений основными средствами по ФСБУ 26/2020. Для начала нужно, чтобы ОС было готово к эксплуатации, а потом можно начинать считать амортизацию.
По нормам ФСБУ 6/2020 начисление амортизации ОС начинается:
с даты его признания в бухучете;
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухучете (по решению организации).
Между прочим, уже давно можно упростить работу с имуществом, в том числе с основными средствами, при помощи 1С. Готовые решения для программы позволяют легко проводить учет, инвентаризацию, упростить обмен документами между подразделениями и централизованной бухгалтерией и вообще нормально настроить все процессы.
Можно практически в онлайн-режиме будет отслеживать перемещение имущества и смену ответственных лиц. Запишитесь на вебинар Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С, который пройдет 29 февраля в 11.00 по мск.
Новый пятничный мозгонапрягатель
Уверены, вы уже привыкли к этой рубрике нашего блогера из Трибуны. Сегодня эстафету головоломок подхватил шеф-редактор. В этот раз на картинке придется искать спрятанные предметы, всего 15 штук. В комменты, чур, не заглядывать — там подсказки и спойлеры ;)
Мама, я в Дубае
Релокация бизнеса — это когда вы продолжаете работу вроде бы в привычном режиме, только бизнес ваш зарегистрирован в другой стране. По крайней мере именно такой релокацией занимался российский бизнес, чтобы как-то смягчить действие зарубежных санкций.
Одно из самых популярных направлений для релокации — ОАЭ. Но и регистрация бизнеса, и учет, и налоги, в этой стране принципиально отличаются от того, как все устроено в РФ. Если любопытно — загляните в статью и узнаете, как именно зарегистрировать бизнес в Дубае.
Хочу перемен!
Если вы бухгалтер и собственный бизнес (пока) открывать не хотите, но обычная работа вам надоела — попробуйте что-нибудь новенькое. Станьте, например, бухгалтером, который работает с селлером маркетплейса.
Вот где адреналин и целый спектр новых ощущений. Можно получить бесценный опыт и заодно изнутри изучить выгодный бизнес.
«Клерк» предлагает пройти обучение на курсе Бухгалтер маркетплейса, который заставит вас по-новому взглянуть на обучение бухгалтера:
Программа — это практика работы с документами, отчетами, 1С. Здесь нет нудной теории и скучной нормативки.
Спикеры — ведущие эксперты, бухгалтеры-практики, руководители собственного бизнеса. Они точно знают, что делать и как вести учет без штрафов и рисков.
У нас живое общение с преподавателем — это нетворкинги, на которых разбираются реальные вопросы и ситуации из вашей работы.
Вы не остаетесь без поддержки в процессе обучения — в телеграм-чате потока с вами на связи куратор (человек, не бот!), который поможет по любым вопросам.
После обучения вы получаете официальное удостоверение, которое заносится в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора. Оно подтверждает, что вы повысили свою квалификацию.
На этом все не заканчивается. Мы поможем вам составить качественное резюме, разместим его в нашей базе и поможем найти подходящие вакансии. Ответим на ваши вопросы о карьерном росте.
Готовы начать обучение? Тогда вперед! Сейчас купить курс можно со скидкой 54%.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1615 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша настроена отдохнуть с отрывом, чего и вам желает редакция
Начать дискуссию