Где зарегистрировать компанию в Дубае? Краткая инструкция

Регистрация компаний в Дубае дело непростое. Никаких аналогий с привычной нам схемой регистрации в РФ вы не найдёте.

Итак, начнём с азов. В Дубае вы можете зарегистрировать компанию на майнлэнд или в одной из множества фризон. Очевидно, что если есть выбор, то есть и отличия между предлагаемыми вариантами.

Конечно, одним постом разницу не объяснишь, поэтому начну с общих положений.

Отличаются регистрирующие органы. На майнлэнде для вас компанию зарегистрирует Department of Economy and Tourism, в то время как регистрацию во фризонах осуществляют специальные внутренние органы или администрации фризон. Стоимость регистрации. Стоимость регистрации примерно схожая (около 20 тыс.дирхам за компанию с одним акционером), однако есть фризоны, где регистрация обойдется вам дешевле. Но есть и 2 финансовые фризоны, в которых регистрация компаний обойдется существенно дороже чем мейнленд - это ADGM (около 10 тыс.долларов) и DIFC (около 22 тыс.долларов). Сроки регистрации. В целом регистрация не очень длительный процесс и компанию с простым видом деятельности вполне можно открыть за одну неделю. Однако некоторые фризоны могут потребовать от вас большое количество документов и регистрация может вылиться в несколько месяцев. Отличается и применимое право. На майнлэнде действует корпоративное законодательство и трудовое законодательство ОАЭ и Дубая. В каждой фризоне действует свое собственное корпоративное законодательство и собственное трудовое право. В целом, они конечно похожи, но есть и некоторые отличия, которые надо учитывать при структурировании корпоративных отношений, привлечении инвесторов и тд. В двух фризонах ОАЭ действует Английское право в части корпоративного законодательства, что является преимуществом, если вы, например, привыкли работать с холдинговыми компаниями на Кипре. Что касается применимого права для коммерческих сделок, то вы вправе в договоре самостоятельно устанавливать положения о применимом праве и подсудности, в связи с чем выбор конкретного места регистрации принципиального значения иметь не будет. На выбор места регистрации также может повлиять планируемый вид деятельности. Имейте ввиду, что на каждый вид деятельности, который хочет реализовывать компания, нужно получать отдельную лицензию. Проще говоря, если вы торгуете компьютерами, вы не можете параллельно оказывать IT услуги без соответствующей лицензии. Также следует учитывать, что майнленд и каждая фризона отличаются по набору лицензий. В одной фризоне можно делать одно, в другой - другое. Например, не каждая фризона зарегистрирует IT компанию, и не всегда одноврмеенно возможно получить лицензию на IT и оптовую торговлю. Налоги. Ох, эта тема не имеет конца, однако стоит сказать, что определенная комбинация фризоны и вида деятельности напрямую влияет на применение корпоративного налога. Иногда, регистрация во физоне позволит вам применять 0% по налогу на прибыль! Есть отличия и в требованиях к уставному капиталу. При регистрации компании на майнлэнде внесение уставного капитала не является обязательным, в то время как отдельные фризоны требуют обязательную оплату УК. Важным пунктом является различие в требованиях к офису: на майнлэнде обязательно снимать физический офис, в то время как некоторые фризоны дают возможность использования даже виртуальных офисов/ коворкингов, что существенно снижает ваши затраты.

Кому-то может показаться, что пост несколько общий, однако вы даже не представляете сколько раз получала я эти вопросы от клиентов. Причем не только от тех, кто только собирается регистрировать компанию, но даже от тех, кто уже имеет действующий бизнес.

Многие регистрируют компании «не глядя» и понятия не имеют о нюансах правового статуса. Бывают и другие случаи, когда собственник желает расширить бизнес и получить новую лицензию, а в итоге сталкивается с отказом, потому что лицензии не бьются между собой.

Если вам интересна эта тема, то я с большим удовольствием продолжу ее в следующих постах.

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