Где зарегистрировать компанию в Дубае? Краткая инструкция

Отличаются регистрирующие органы. На майнлэнде для вас компанию зарегистрирует Department of Economy and Tourism, в то время как регистрацию во фризонах осуществляют специальные внутренние органы или администрации фризон.

На выбор места регистрации также может повлиять планируемый вид деятельности. Имейте ввиду, что на каждый вид деятельности, который хочет реализовывать компания, нужно получать отдельную лицензию. Проще говоря, если вы торгуете компьютерами, вы не можете параллельно оказывать IT услуги без соответствующей лицензии. Также следует учитывать, что майнленд и каждая фризона отличаются по набору лицензий. В одной фризоне можно делать одно, в другой - другое. Например, не каждая фризона зарегистрирует IT компанию, и не всегда одноврмеенно возможно получить лицензию на IT и оптовую торговлю.