Отпуск вне графика или уход за ребенком на 10 дней: можно ли отказать сотруднику

Это, кстати, подтверждает и судебная практика, например, решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 05.07.2023 № 2-2631/2023. При этом лучше всего подготовить письменный отказ, в т.ч. со ссылкой на необходимость присутствия работника в офисе по производственным задачам.

А вот на отпуск по уходу за ребенком сотрудник имеет полное право. Использовать его работник может полностью или по частям до того, как ребенку исполнится 3 года. ТК фиксирует только предельную продолжительность — до достижения трех лет.

Работник может попросить отпуск на любой срок — хоть от одного дня, с учетом ст. 256 ТК . Причем это может быть и отец ребенка, в т.ч. если мать является безработной. Такой вывод подтверждает и практика.

Суды исходят из того, что отец ребенка в силу закона обязан заботиться о здоровье и развитии своих детей и наряду с матерью имеет преимущественное право на их обучение и воспитание. В том числе это касается и права на отпуск по уходу до достижения 3 лет. Поэтому отпуск по уходу необходимо предоставить — даже если он оформляется на очень короткий срок.

Другое дело, что одного заявления для отпуска недостаточно. Сотрудник должен предоставить документ, подтверждающий право на него, а именно: свидетельство о рождении ребенка. Может понадобиться и справка от матери о том, что она в данный момент не использует такой отпуск и не получает пособие.

Но справка нужна в том случае, если работник планирует не просто уйти в отпуск, но и получать пособие по уходу за ребенком. Правда пособие можно получать только пока ребенку не исполнится 1,5 года, для детей от 1,5 до 3 лет такой отпуск с пособием не предусмотрен. Получив документы и заявление, компания оформляет приказ.

Причем закон не предусматривает родителям право одновременно использовать отпуск по уходу за ребенком. Вместе с тем, при предоставлении отпуска работник не обязан подтверждать факт того, что супруга уже не использует такой отдых.