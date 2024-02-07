Отпуска

Отпуск вне графика или уход за ребенком на 10 дней: можно ли отказать сотруднику

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Отпуск вне графика или уход за ребенком на 10 дней: можно ли отказать сотруднику
Иллюстрация: freepik/freepik

Прежде всего, ежегодный отпуск определяется графиком на год, этот документ является обязательным для компании и для сотрудника, в соответствии со ст. 123 ТК. Основания для переноса также указаны в законе, среди них: временная нетрудоспособность, исполнение государственных обязанностей и др., согласно ст. 124 ТК.

В других случаях дать отпуск — это право, а не обязанность работодателя. Так что отказ дать ежегодный отпуск не по плану не будет нарушением закона.

Это, кстати, подтверждает и судебная практика, например, решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 05.07.2023 № 2-2631/2023. При этом лучше всего подготовить письменный отказ, в т.ч. со ссылкой на необходимость присутствия работника в офисе по производственным задачам.

А вот на отпуск по уходу за ребенком сотрудник имеет полное право. Использовать его работник может полностью или по частям до того, как ребенку исполнится 3 года. ТК фиксирует только предельную продолжительность — до достижения трех лет.

Работник может попросить отпуск на любой срок — хоть от одного дня, с учетом ст. 256 ТК. Причем это может быть и отец ребенка, в т.ч. если мать является безработной. Такой вывод подтверждает и практика.

Суды исходят из того, что отец ребенка в силу закона обязан заботиться о здоровье и развитии своих детей и наряду с матерью имеет преимущественное право на их обучение и воспитание. В том числе это касается и права на отпуск по уходу до достижения 3 лет. Поэтому отпуск по уходу необходимо предоставить — даже если он оформляется на очень короткий срок.

Другое дело, что одного заявления для отпуска недостаточно. Сотрудник должен предоставить документ, подтверждающий право на него, а именно: свидетельство о рождении ребенка. Может понадобиться и справка от матери о том, что она в данный момент не использует такой отпуск и не получает пособие.

Но справка нужна в том случае, если работник планирует не просто уйти в отпуск, но и получать пособие по уходу за ребенком. Правда пособие можно получать только пока ребенку не исполнится 1,5 года, для детей от 1,5 до 3 лет такой отпуск с пособием не предусмотрен. Получив документы и заявление, компания оформляет приказ.

Причем закон не предусматривает родителям право одновременно использовать отпуск по уходу за ребенком. Вместе с тем, при предоставлении отпуска работник не обязан подтверждать факт того, что супруга уже не использует такой отдых.

Поэтому формально, «ухаживать» за ребенком одновременно могут и оба родителя, и в практике такие случаи есть. Тем более, если один из супругов является безработным. В любом случае СФР будет платить пособие одному.

Таким образом, компания вправе отказать в отпуске вне графика, но «бессильна» в случае отпуска по уходу за ребенком. И повлиять на сроки работодатель также не вправе: сотрудник может указать любые даты отпуска. Более того, отказ дать такой отдых будет нарушением ТК, за которое компанию могут оштрафовать на 50 тыс. рублей по ст. 5.27 КоАП.

Увы, даже если у компании нарушаются бизнес-процессы и деловые встречи, остается только договариваться с сотрудником. Здесь у работодателя почти нет инструментов.

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