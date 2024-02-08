Обзоры для бухгалтера

Съесть еду можно будет еще до покупки. Последний шанс учесть взносы в декларации по УСН. Бухгалтеры плачут от НДФЛ по дивидендам и зарплате. 🌭«Ночной бухгалтер» №1619

Хотят разрешить есть продукты прямо в магазине, еще до их покупки. Оплатить товары, конечно, все равно придется. Если сейчас не учесть в декларации фиксированные взносы за 2023 год, они «сгорят». Налоговые базы по НДФЛ – это наказание какое-то, считают бухгалтеры. Считать их для дивидендов и зарплаты, вместе с другими доходами надо раздельно.

Как в ресторане

Перекусить скоро, видимо, можно будет прямо в магазине. Вдруг вы долго ходите за покупками и проголодались, или вас жажда замучила? Такой проект рассматривают в Госдуме.

На практике и сейчас некоторые покупатели пробивают на кассе уже пустые обертки или бутылки из-под газировки, но закон подобные ситуации никак не регламентирует.

У наших читателей сразу возник интересный вопрос, а другие не растерялись и нашли, что ответить:

Материальная выгода: когда возникает и какими налогами облагается

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций и ИП 14 февраля  2024 г. в 11:00.

Материальная выгода снова облагается НДФЛ с 1 января 2024 года. «Льготный период» закончился.

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На вебинаре дадим практические рекомендации, разберем ситуации, когда выдаются займы без процентов, взаимозависимому лицу, узнаете, как отражать доходы в виде материальной выгоды в 6-НДФЛ.

Программа

  • Понятие материальной выгоды в целях исчисления НДФЛ.

  • Виды материальной выгоды.

  • Порядок исчисления НДФЛ с материальной выгоды.

  • Бухгалтерский учет операций, связанных с материальной выгодой.

  • Отчетность.

Спикеры: 

Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Другого шанса не будет

Фиксированные взносы, начисленные за 2023 год нужно использовать для уменьшения налога по УСН за 2023 год. В 2024 году, даже если вы заплатили взносы сейчас, использовать вычет нельзя, он «сгорит».

По новым правилам, которые начали действовать в прошлом году, уплата взносов значения не имеет, важно когда они начислены.

При этом 1% взносов с доходов свыше 300 т.р. за 2023 год ФНС разрешила использовать для уменьшения налога за 2023 год. Хотя вообще-то они начисляются уже в 2024 год.

А как считать — никто не объясняет

В 2024 году по НДФЛ нужно разделять две базы — по дивидендам и по другим доходам, включая зарплату. Т.е. есть две базы.

При этом алгоритм расчета такой:

Всем все понятно? В смысле нет? Тогда смотрите пример расчета.

Бухгалтеры не понимают, как быть в ситуации, когда в конце года вдруг окажется, что лимит в 5 млн по налоговой базе был превышен и им придется применять повышенную ставку. Надо ли пересчитывать налог за год или ФНС сама это сделает?

Суррогатный работник

Оригинальная вакансия недавно появилась на просторах сети интернет. Ее автор вряд ли рассчитывал на такую славу. Он устроился в крутую компанию, просто «нарисовав» стаж в своем резюме, но оказалось, что IT-шник, это такая профессия, где нужны реальные практические знания.

Теперь горе-работник ищет исполнителя, который за 50% его зарплаты (150 000 рублей) взялся бы выполнять его работу. Поневоле вспоминаешь старый мультик.

Кадры — наше всё

Работа с кадровыми документами — серьезное дело. Вот как в предыдущей новости — HR умудрился взять на работу человека, который даже должности не соответствует и знаний необходимых не имеет. А ну-ка кадровик ошибется при оформлении сотрудника, например, забудет указать испытательный срок, и потом такого лоботряса еще и уволить невозможно будет.

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Налоговые консультанты дали совет, который обошелся бизнесу в доначисления более 50 млн рублей

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Когда платить имущественные налоги организации

Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налога за 2023 год истекает 28 февраля 2024 года. До 26 февраля нужно подать уведомление, с указанием сумм налогов к уплате.

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1619 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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