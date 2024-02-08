Съесть еду можно будет еще до покупки. Последний шанс учесть взносы в декларации по УСН. Бухгалтеры плачут от НДФЛ по дивидендам и зарплате. 🌭«Ночной бухгалтер» №1619

Перекусить скоро, видимо, можно будет прямо в магазине. Вдруг вы долго ходите за покупками и проголодались, или вас жажда замучила? Такой проект рассматривают в Госдуме.

На практике и сейчас некоторые покупатели пробивают на кассе уже пустые обертки или бутылки из-под газировки, но закон подобные ситуации никак не регламентирует.

У наших читателей сразу возник интересный вопрос, а другие не растерялись и нашли, что ответить: