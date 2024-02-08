Съесть еду можно будет еще до покупки. Последний шанс учесть взносы в декларации по УСН. Бухгалтеры плачут от НДФЛ по дивидендам и зарплате. 🌭«Ночной бухгалтер» №1619

Как в ресторане
Перекусить скоро, видимо, можно будет прямо в магазине. Вдруг вы долго ходите за покупками и проголодались, или вас жажда замучила? Такой проект рассматривают в Госдуме.
На практике и сейчас некоторые покупатели пробивают на кассе уже пустые обертки или бутылки из-под газировки, но закон подобные ситуации никак не регламентирует.
У наших читателей сразу возник интересный вопрос, а другие не растерялись и нашли, что ответить:
Материальная выгода: когда возникает и какими налогами облагается
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций и ИП 14 февраля 2024 г. в 11:00.
Материальная выгода снова облагается НДФЛ с 1 января 2024 года. «Льготный период» закончился.
На вебинаре дадим практические рекомендации, разберем ситуации, когда выдаются займы без процентов, взаимозависимому лицу, узнаете, как отражать доходы в виде материальной выгоды в 6-НДФЛ.
Понятие материальной выгоды в целях исчисления НДФЛ.
Виды материальной выгоды.
Порядок исчисления НДФЛ с материальной выгоды.
Бухгалтерский учет операций, связанных с материальной выгодой.
Отчетность.
Спикеры:
Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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Другого шанса не будет
Фиксированные взносы, начисленные за 2023 год нужно использовать для уменьшения налога по УСН за 2023 год. В 2024 году, даже если вы заплатили взносы сейчас, использовать вычет нельзя, он «сгорит».
По новым правилам, которые начали действовать в прошлом году, уплата взносов значения не имеет, важно когда они начислены.
При этом 1% взносов с доходов свыше 300 т.р. за 2023 год ФНС разрешила использовать для уменьшения налога за 2023 год. Хотя вообще-то они начисляются уже в 2024 год.
А как считать — никто не объясняет
В 2024 году по НДФЛ нужно разделять две базы — по дивидендам и по другим доходам, включая зарплату. Т.е. есть две базы.
При этом алгоритм расчета такой:
Всем все понятно? В смысле нет? Тогда смотрите пример расчета.
Бухгалтеры не понимают, как быть в ситуации, когда в конце года вдруг окажется, что лимит в 5 млн по налоговой базе был превышен и им придется применять повышенную ставку. Надо ли пересчитывать налог за год или ФНС сама это сделает?
Суррогатный работник
Оригинальная вакансия недавно появилась на просторах сети интернет. Ее автор вряд ли рассчитывал на такую славу. Он устроился в крутую компанию, просто «нарисовав» стаж в своем резюме, но оказалось, что IT-шник, это такая профессия, где нужны реальные практические знания.
Теперь горе-работник ищет исполнителя, который за 50% его зарплаты (150 000 рублей) взялся бы выполнять его работу. Поневоле вспоминаешь старый мультик.
Кадры — наше всё
Работа с кадровыми документами — серьезное дело. Вот как в предыдущей новости — HR умудрился взять на работу человека, который даже должности не соответствует и знаний необходимых не имеет. А ну-ка кадровик ошибется при оформлении сотрудника, например, забудет указать испытательный срок, и потом такого лоботряса еще и уволить невозможно будет.
А вот при испытательном сроке у работодателя есть возможность и проверить навыки сотрудника уволить его по более простой процедуре, например, если он действительно не справился со своими задачами.
Подобные нюансы мы рассказываем на нашем курсе Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП. 18 модулей курса позволяют вам изучить как теоретическую, так и практическую стороны работы. Мы также включили в курс 8 тестов и онлайн-встречи с преподавателями, чтобы вы могли задать возникшие вопросы.
Не торопись досрочно погашать ипотеку
Автор блога в Трибуне очень доходчиво рассказывает об особенностях погашения ипотеки. На примерах расчетов, с формулами и графиками показывает, когда потерять на досрочном погашении можно больше, чем сэкономить.
Налоговые консультанты дали совет, который обошелся бизнесу в доначисления более 50 млн рублей
Компания обратилась в крупную консалтинговую компанию, которая разработала методику учета товарных потерь. Но оказалось, что эта методика не соответствует нормам НК, при проверке организации были начислены многомиллионные штрафы.
Теперь компания пытается взыскать пени и стоимость оказанной услуги с консалтеров и обратилась в суд.
Когда платить имущественные налоги организации
Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налога за 2023 год истекает 28 февраля 2024 года. До 26 февраля нужно подать уведомление, с указанием сумм налогов к уплате.
Если на вашем есть имущество: основные средства, товары, материалы, малоценные запасы и вам сложно:
проводить инвентаризацию;
следить за перемещением МПЗ и передачей ОС и не только между ответственными лицами;
отражать изменения по имуществу в 1С,
то вам точно стоит посетить вебинар Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С от экспертов. Вы узнаете, как решить типовые проблемы бухгалтера, кладовщика, мастера цеха, упростить обмен документами и проведение инвентаризации. Записывайтесь сейчас и участвуйте в вебинаре 29 февраля в 11.00 мск.
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