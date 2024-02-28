Обзоры для бухгалтера

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: бухгалтеры устали от своей работы, но все равно ее любят. 🌵«Ночной бухгалтер» №1628

Парадоксальные результаты мы получили, когда решили спросить бухгалтеров, хотят ли они становится главбухами или нет и почему?
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: бухгалтеры устали от своей работы, но все равно ее любят. 🌵«Ночной бухгалтер» №1628
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • бухгалтеры задолбались с отчетами, ЕНС и ненормированным графиком, но уходить с работы не спешат;

  • как читать акт сверки с ФНС;

  • отзыв лицензии у КИВИ банка — что делать тем, у кого средства находятся на киви-кошельке;

  • в какой срок платить отпускные;

  • налоговики рассказали, что поменяли в КУДиР.

Мазохизм или преданность делу?

Поневоле задаешься этим вопросом, когда смотришь на комментарии под постом, где мы задали вопрос о желании рядового буха стать главным.

Вы только посмотрите на количество лайков под этим комментом:

Или вот мнение бухгалтера:

При этом множество коллег написало совсем другое мнение, примерно такое:

Есть и те, кто откровенно свою профессию любит. «30+ лет как главный бухгалтер и ничуть не жалею, работу люблю, подчинённых тоже и они меня,продолжаю работать с удовольствием!» — пишет Ирина.

А вы к кому относитесь?

Расшифровать и обезвредить

Бухгалтеры давно жалуются, что акт сверки с налоговой — это какой-то кодированный документ. С введением ЕНС он стал еще запутаннее, по сравнению со сверкой, учебник китайского языка — нормальная такая книжка, понятная. Мы попытались понятными словами объяснить, какие сведения включаются в акт.

Но в 100 раз лучше нас простым языком самые сложные и запутанные документы, отчеты и законы умеют объяснять эксперты, которых мы позвали 14 марта в Москву на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Вас научат исправлять ошибки в годовой отчетности, если успели ее сдать и правильно заполнять, если не успели. И вообще, 14 марта — уже вовсю весна, приезжайте, подключайтесь онлайн, будем не только разбираться со всеми изменениями 2024 года и новыми отчетами, но и расслабимся, пообщаемся, с офлайн-участниками будем делать селфи.

Шок дня

Сегодня ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка. Наши читатели задают много вопросов о том, что будет дальше с их киви-кошельками. Еще утром владелец и руководитель «Клерка» Борис Мальцев писал, что смог вывести средства через оплату мобильной связи.

Но позже эта функция стала недоступна. Проблемы есть и у клиентов других банков — Точки Банка, Райффайзена, Металлинвестбанка.

При этом АСВ (Агентство по страхованию вкладов) утверждает что можно обратиться к ним с заявлением о возврате средств с электронных кошельков. Оно будет рассмотрено в течение 30 дней. ЦБ подчеркивает, что деньги на таких счетах не подлежат страхованию.

Календарные или рабочие?

Даже кадровики и опытные бухгалтеры по зарплате не уверены, когда им задают этот вопрос. Когда платить отпускные — за 3 календарных или рабочих дня до отпуска?

Роструд объяснил, что ориентироваться надо на нормы ТК и считать календарные дни. Кстати, сам день выплаты в них включается. Пример привели тут.

Чтобы не сомневаться в отпускных и других выплатах сотрудникам — пройдите курс Бухгалтер по зарплате от «Клерка». На него сейчас сумасшедшая скидка — 75%. Сэкономите, но не на знаниях, ведь мы включили в программу все изменения 2024 года. Покупайте, пока горячая распродажа.

Что поменялось в КУДиР?

Основные изменения — нет старого раздела 4, где была информация о взносах, сейчас она просто не нужна. Новый раздел 4 отведен под данные о торговом сборе, на который можно уменьшить налог.

Уточнили некоторые графы в разделе по основным средствам, а на титульном листе теперь не надо указывать информацию об адресе компании или ИП.

Бесплатный вебинар: как составить годовой отчет за 2023 год

Осталось совсем мало времени, чтобы удостовериться, что в учете за 2023 год нет ошибок и сдать бухгалтерскую отчетность. 

На вебинаре спикер Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», поможет вам разобраться, как правильно заполнить формы отчетности с учетом последних рекомендаций Минфина России и научит находить и исправлять ошибки.

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Отдельно эксперт пройдется по годовой налоговой отчетности, УСН, налогу на прибыль, зарплатным и имущественным налогам.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров пройдет 5 марта 2024 г. в 11:00.

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