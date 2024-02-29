Обзоры для бухгалтера

Свободу главбухам: как уйти с работы без скандала и шантажа. Трэшовые истории увольнений. 🔥«Ночной бухгалтер» №1632

Если главбух решит уволиться, он почему-то становиться всем и всё должен. Куда пошла? А отчеты сдать, а зарплату посчитать, а пару месяцев поработать, пока мы замену не найдем? Мы подняли такую жесткую тему, что вы просто завалили нас комментариями.
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Свободу главбухам: как уйти с работы без скандала и шантажа. Трэшовые истории увольнений. 🔥«Ночной бухгалтер» №1632
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Отпустите главбуха на волю: как уйти с работы в разгар отчетной кампании.

  • Справку о сальдо ЕНС сделают читабельной.

  • ЦБ усиливает контроль за наличностью.

  • Не подняли зарплату? Это не повод не работать.

  • Закон о запрете рекламы у иноагентов принят.

  • В какой военкомат сдать отчеты по сотруднику?

  • Сдайте РСВ даже когда не начисляете зарплату.

Свободу попугаям бухгалтерам!

Главбух решила уволиться, но руководитель не хочет ее отпускать, пока она не сдаст все отчеты за 2023 год и не найдет себе замену. Крепостное право-то выходит не отменили в 1861 году. Ну или директор не в курсе.

Но сама новость — это что, вот ваши комментарии — вот где огнище эмоций.

Целый манифест.

Звучит угрожающе…

Зажал деньги — получи проблемы.

И лейтмотив всех комментов — от нормального руководителя ТАК главбух не уходит, в разгар сдачи отчетов. А вы так увольнялись?

Справка будет понятнее

В справку о сальдо ЕНС налоговики внесут дополнения, сделают ее более детальной и понятной. Например, расшифруют положительное сальдо, предстоящие и зарезервированные платежи. Выделят информацию по долгам при банкротстве.

Гораздо понятнее ФНС все, что надо знать бухгалтеру, объясняют эксперты «Клерка». Узнайте, как заполнить налоговые декларации ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г., на бесплатном вебинаре 12 марта. Обязательно запишитесь, даже если не сможете присутствовать онлайн — получите доступ к записи!

ЦБ присмотрит за наличкой

В реестре операторов по приему платежей появилась первая компания. В этот реестр войдут те организации, которые соответственно принимают платежи наличными или через терминалы. Ранее их контролировал Росфинмониторинг, а теперь — ЦБ.

Если компания не войдет в реестр, то Центробанк сможет подать иск о ее ликвидации в арбитраж.

Не повысили зарплату? Все равно идите работать!

Иногда сотрудник может прекратить ходить на работу не только если заболел или вышел в отпуск, но и потому что работодатель нарушил ТК. Например, на 15 дней задержал выплату зарплаты.

Но вот отсутствие индексации — это не повод устроить себе отдых. Даже если работодатель не прав, в этом случае сотрудник все равно должен исполнять свои обязанности, а вопрос с индексацией решать через Трудовую инспекцию.

Новость в одну строку

Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов. Штраф — до 500 000 руб.

В какой военкомат отправить уведомление по сотруднику?

Очень частый вопрос экспертам «Клерка». Ответ: отправляйте его в военкомат, к которому приписан работник, а не организация. Некоторые, кстати, сдают отчеты и туда, и сюда. Хуже не будет.

Вы не задавали такие вопросы, если бы, наконец, купили подписку Клерк.Премиум. А ведь мы не только собрали там самые крутые вебинары, онлайн-курсы, разборы изменений, тренинги, но еще и подарок вам приготовили — дарим годовой абонемент на наши конференции. Ближайшая — 14 марта в Москве (можно участвовать онлайн). Там и вопросы воинского учета будем разбирать.

Зарплаты нет, а РСВ — есть

Расчет по страховым взносам нужно сдавать, даже если сотрудникам не начисляют зарплату. От численности работников сдача отчета тоже не зависит, на одного директора его тоже надо сдавать.

Бесплатный вебинар: как составить годовой отчет за 2023 год

Осталось совсем мало времени, чтобы удостовериться, что в учете за 2023 год нет ошибок и сдать бухгалтерскую отчетность. 

На вебинаре спикер Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии "Моё дело", поможет вам разобраться, как правильно заполнить формы отчетности с учетом последних рекомендаций Минфина России и научит находить и исправлять ошибки.

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Отдельно эксперт пройдется по годовой налоговой отчетности, УСН, налогу на прибыль, зарплатным и имущественным налогам.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров пройдет 5 марта 2024 г. в 11:00.

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Если главбух решит уволиться, он почему-то становиться всем и всё должен. Куда пошла? А отчеты сдать, а зарплату посчитать, а пару месяцев поработать, пока мы замену не найдем? Мы подняли такую жесткую тему, что вы просто завалили нас комментариями.

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