Свободу главбухам: как уйти с работы без скандала и шантажа. Трэшовые истории увольнений. 🔥«Ночной бухгалтер» №1632

Если главбух решит уволиться, он почему-то становиться всем и всё должен. Куда пошла? А отчеты сдать, а зарплату посчитать, а пару месяцев поработать, пока мы замену не найдем? Мы подняли такую жесткую тему, что вы просто завалили нас комментариями.

Сегодня в выпуске:

Отпустите главбуха на волю: как уйти с работы в разгар отчетной кампании.

Справку о сальдо ЕНС сделают читабельной.

ЦБ усиливает контроль за наличностью.

Не подняли зарплату? Это не повод не работать.

Закон о запрете рекламы у иноагентов принят.

В какой военкомат сдать отчеты по сотруднику?

Сдайте РСВ даже когда не начисляете зарплату.

Свободу попугаям бухгалтерам!

Главбух решила уволиться, но руководитель не хочет ее отпускать, пока она не сдаст все отчеты за 2023 год и не найдет себе замену. Крепостное право-то выходит не отменили в 1861 году. Ну или директор не в курсе.

Но сама новость — это что, вот ваши комментарии — вот где огнище эмоций.

Целый манифест.

Звучит угрожающе…

Зажал деньги — получи проблемы.

И лейтмотив всех комментов — от нормального руководителя ТАК главбух не уходит, в разгар сдачи отчетов. А вы так увольнялись?

Справка будет понятнее

В справку о сальдо ЕНС налоговики внесут дополнения, сделают ее более детальной и понятной. Например, расшифруют положительное сальдо, предстоящие и зарезервированные платежи. Выделят информацию по долгам при банкротстве.

Гораздо понятнее ФНС все, что надо знать бухгалтеру, объясняют эксперты «Клерка». Узнайте, как заполнить налоговые декларации ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г., на бесплатном вебинаре 12 марта. Обязательно запишитесь, даже если не сможете присутствовать онлайн — получите доступ к записи!

ЦБ присмотрит за наличкой

В реестре операторов по приему платежей появилась первая компания. В этот реестр войдут те организации, которые соответственно принимают платежи наличными или через терминалы. Ранее их контролировал Росфинмониторинг, а теперь — ЦБ.

Если компания не войдет в реестр, то Центробанк сможет подать иск о ее ликвидации в арбитраж.

Не повысили зарплату? Все равно идите работать!

Иногда сотрудник может прекратить ходить на работу не только если заболел или вышел в отпуск, но и потому что работодатель нарушил ТК. Например, на 15 дней задержал выплату зарплаты.

Но вот отсутствие индексации — это не повод устроить себе отдых. Даже если работодатель не прав, в этом случае сотрудник все равно должен исполнять свои обязанности, а вопрос с индексацией решать через Трудовую инспекцию.

Новость в одну строку

Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов. Штраф — до 500 000 руб.

В какой военкомат отправить уведомление по сотруднику?

Очень частый вопрос экспертам «Клерка». Ответ: отправляйте его в военкомат, к которому приписан работник, а не организация. Некоторые, кстати, сдают отчеты и туда, и сюда. Хуже не будет.

Вы не задавали такие вопросы, если бы, наконец, купили подписку Клерк.Премиум. А ведь мы не только собрали там самые крутые вебинары, онлайн-курсы, разборы изменений, тренинги, но еще и подарок вам приготовили — дарим годовой абонемент на наши конференции. Ближайшая — 14 марта в Москве (можно участвовать онлайн). Там и вопросы воинского учета будем разбирать.

Зарплаты нет, а РСВ — есть

Расчет по страховым взносам нужно сдавать, даже если сотрудникам не начисляют зарплату. От численности работников сдача отчета тоже не зависит, на одного директора его тоже надо сдавать.

Бесплатный вебинар: как составить годовой отчет за 2023 год

Осталось совсем мало времени, чтобы удостовериться, что в учете за 2023 год нет ошибок и сдать бухгалтерскую отчетность.

На вебинаре спикер Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии "Моё дело", поможет вам разобраться, как правильно заполнить формы отчетности с учетом последних рекомендаций Минфина России и научит находить и исправлять ошибки.

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Отдельно эксперт пройдется по годовой налоговой отчетности, УСН, налогу на прибыль, зарплатным и имущественным налогам.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров пройдет 5 марта 2024 г. в 11:00.

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Ваша чумачечая редакция