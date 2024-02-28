Даже если вам так и не повысили зарплату, все равно надо ходить на работу

Если работодатель задерживает зарплату более 15 дней, работники могут приостановить работу на основании статьи 142 ТК. Но отсутствие индексации и задержка зарплаты – это разные вещи. На отсутствие прибавки так реагировать сотрудники не должны.

Работник пожаловался в Роструд, что уже февраль, а повышения зарплаты в январе не было. Сотрудники ждут прибавки, а ее все нет. 15 дней ожидания истекли и люди задумались, могут ли они приостановить работу, ссылаясь на статью 142 ТК.

Роструд ответил, что норма о приостановке работы применяются при задержке выплаты зарплаты, а не при нарушении порядка ее индексации.

То есть, повысили вам зарплату или нет – а на работу ходить все равно придется.

Кстати, работодатель не обязан повышать зарплату именно в январе, это можно сделать и позже.

Что будет, если не проиндексировать зарплату в 2024 году, мы рассказывали тут.