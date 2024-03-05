Нулевая отчетность в 2024 году

В отчетном периоде организации и ИП могут не вести деятельность по ряду причин. При этом представлять отчетность в государственные органы все же необходимо. В каких случаях сдавать нулевую отчетность, порядок ее заполнения, а также нужно ли подавать нулевые уведомления, узнаете из нашей статьи.

Какую нулевую отчетность сдает ООО

Под нулевой отчетностью понимается перечень бухгалтерских и налоговых отчетов, которые заполняют нулями и прочерками из-за отсутствия показателей.

Нулевую отчетность ООО сдают, если:

не закупают и не продают товары, работы и услуги;

не имеют движения по расчетным счетам и в кассе;

не имеют сотрудников или не оплачивают им зарплату.

Если в течение отчетного периода организация приобрела товар или материал, получила вознаграждение за услуги, она уже не может сдать нулевой отчет, поскольку в этом случае необходимо отразить доход или расход.

Налоговая инспекция всегда отслеживает движение по расчетному счету «нулевых» компаний. Если найдут поступления на счет, необходимо будет объяснить, по какой причине они не отражены в отчетности.

Состав нулевой отчетности зависит от того, какую систему налогообложения применяет организация.

Компании на общем режиме сдают декларации по НДС и налогу на прибыль. Ежегодно подается бухгалтерская отчетность и периодически отчетность в Росстат.

Бухгалтерский баланс не может быть нулевым, поскольку содержит информацию о компании, уставном капитале организации и соответствующих активах.

Представление нулевой налоговой декларация предусмотрено законом. Так, в нулевке по НДС заполняется только титульный лист, а в остальных ячейках ставятся прочерки. В нулевую промежуточную декларацию по налогу на прибыль включают титульный лист, подраздел 1.1 раздела 1 и лист 02, а в годовую — приложения 1 и 2 к листу 02.

Если в течение отчетного периода у налогоплательщика нет оборотов по банку и кассе, а также отсутствует объект налогообложения, он вправе сдать единую или упрощенную декларацию, которая заменяет декларации по НДС и налогу на прибыль. Упрощенная декларация является нулевой, поскольку не содержит сумм налога.

Организации с упрощенной системой налогообложения освобождены от сдачи деклараций по НДС и налогу на прибыль. Они сдают декларацию по УСН, которая будет нулевой, если деятельность не велась.

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Сроки сдачи нулевой отчетности в 2024 году]

Нулевую отчетность представляют в те же сроки, что и отчетность, содержащую заполненные показатели. Например, бухгалтерская отчетность за 2023 год представляется не позднее 1 апреля 2024 года.

Для налоговых отчетов в 2024 году установлен единый срок сдачи — 25 число месяца, следующего за истекшим отчетным или налоговым периодом.

Так, декларацию по НДС и по налогу на прибыль за I квартал 2024 года необходимо сдать не позднее 25 апреля 2024 года. Если срок представления выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, следует сдать отчет в ближайший рабочий день.

Если организация в качестве нулевой заполняет единую упрощенную декларацию, то ее нужно представить не позднее 20 числа месяца после окончания отчетного квартала. Сроки сдачи в 2024 года приведены в таблице.

Период представления Крайний срок представления За 2023 год 22 января 2024 года За I квартал 2024 года 22 апреля 2024 года За первое полугодие 2024 года 22 июля 2024 года За 9 месяцев 2024 года 21 октября 2024 года За 2024 год 20 января 2025 года

Срок сдачи нулевой статистической отчетности устанавливается отдельно для каждой формы.

Нулевая бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность не может быть нулевой по определению. Даже если организация только зарегистрирована и не вела деятельность в течение отчетного периода, бухгалтерский баланс тем не менее необходимо заполнить.

В пассиве в разделе «Капитал и резервы» отражается величина уставного капитала, а в активе — деньги, внесенные учредителем в качестве вклада в уставный капитал, основные средства, ТМЦ и прочее. Если капитал еще не внесен, в активе баланса отражается дебиторская задолженность.

ИП освобождены от сдачи бухгалтерской отчетности.

Нулевая отчетность: УСН

Организация на упрощенной системе налогообложения обязана сдавать нулевую декларацию, даже если не ведет деятельность и не получает доходы.

В такой декларации по УСН заполняется титульный лист.

При объекте «Доходы» оформляются разделы 1.1 и 2.1.1, а при объекте «Доходы минус расходы» — разделы 1.2 и 2.2. В разделах указывают ИНН и КПП организации, заполняют номера страниц. В разделах 2.1.1 и 2.2 дополнительно указывают ставку налога. Остальные строки остаются пустыми.

Если декларация заполняется от руки, в пустых ячейках проставляют прочерки. В автоматически заполненной декларации пустые ячейки не заполняются. Затем отчет с нулевыми показателями подписывается и ставится дата заполнения.

Если в течение отчетного периода не было объекта налогообложение и отсутствовало движение денежных средств по расчетному счету и кассе, можно сдать единую упрощенную декларацию вместо декларации по УСН (п. 2 ст. 80 НК).

Нулевая отчетность: РСВ

Расчет по страховым взносам работодатели обязаны представлять в ИФНС, даже если в отчетном периоде не вели деятельность и не выплачивали доходы сотрудникам. Нулевой отчет в данном случае подтвердит факт отсутствия уплаты страховых взносов.

В нулевой РСВ включают титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3.

В строке 001 раздела 1 отражается код 2, который означает, что за последние три месяца выплат в пользу физлиц не было. В строках для сумм страховых взносов раздела 1 проставляют нули. Строка 001 раздела 3 не заполняется.

Раздел 3 с подразделом 3.1 формируется на каждое застрахованное лицо. В нем отражают персональные данные сотрудника, а именно ИНН, Ф.И.О. В графах 130–210 раздела 3.2 проставляют прочерки. Это графы для отражения кода категории застрахованных лиц, страховых взносов по общему тарифу и страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу.

Однако если в нулевом расчете по строке 130 указать код категории застрахованного лица, например НР, а в графах 140–170 поставить нули вместо прочерков, инспекция примет расчет.

Сопроводительное письмо или пояснительную записку к нулевому РСВ прикладывать не нужно.

Нулевая отчетность: НДФЛ

Расчет 6-НДФЛ должны сдавать все налоговые агенты — работодатели, которые выплачивают доходы физлицам в рамках трудовых или гражданско-правовых отношений.

Однако если в отчетном периоде таких выплат не было, организация освобождается от обязанности представлять в инспекцию отчет, в том числе нулевой.

Однако у инспекции нет сведений, является ли организация налоговым агентом или нет. Поэтому не получив отчет, налоговики могут заблокировать расчетный счет. Обезопасить себя от претензий проверяющих налогоплательщику позволит письмо с информацией об отсутствии выплат в пользу физических лиц в отчетном периоде. Такое документ составляется в произвольной форме.

Важно помнить, что можно не представлять 6-НДФЛ, только если налоговая база отсутствует на протяжении всего налогового периода.

Когда же, например, в I квартале 2024 года выплаты в пользу физлиц производились, а в II квартале отсутствовали, расчет за полугодие нужно представить. Это связано с тем, что 6-НДФЛ формируется нарастающим итогом.

Нулевая отчетность: НДС

Организация, которая является плательщиком НДС, обязана сдавать декларацию, даже если в отчетном периоде отсутствовал объект налогообложения. К таким компаниям относятся те, которые:

не освобождены от НДС;

применяют спецрежим, но выставляют счета-фактуры;

ведут деятельность простого товарищества;

являются налоговыми агентами по НДС;

проводят импортные или экспортные операции.

В нулевой декларации нужно заполнить только титульный лист и раздел 1.

На титульном листе формы указывают ИНН и КПП организации. Затем заполняют номер корректировки, код налогового периода, отчетный период, код налогового органа и код по месту нахождения. Также титульный лист включает наименование налогоплательщика и контактный телефон. При этом если в какой-то строке остаются пустые ячейки, в них можно поставить прочерк.

В конце титульника заполняют данные налогоплательщика или его представителя, подпись и дата.

В разделе 1, помимо ИНН, КПП и номера страниц, нужно указать ОКТМО и КБК. Другие строки при отсутствии показателей в нулевой декларации не заполняют. В строках 030, 040 050 ставят прочерки.

Если у налогоплательщика в отчетном периоде отсутствуют операции и движение денежных средств, вместо нулевой декларации по НДС можно сдать единую упрощенную.

Статистика: нулевая отчетность

Необходимость представления нулевой отчетности в Росстат определяется порядком заполнения конкретной статистической формы. Если в правилах указано, что форму сдают только при наступлении определенного события, нулевой отчет сдавать не нужно. Например, если работодатель не задерживает зарплату, отчет по форме № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» подавать не нужно.

В остальных случаях в отделение Росстата представляют нулевой отчет или уведомление о том, что в отчетном периоде отсутствуют показатели.

Уведомление нужно сдавать каждый раз, как наступает срок сдачи отчета.

Нулевая отчетность ИП

При отсутствии оборотов и некоторых показателей ИП обязаны сдавать нулевую отчетность.

Предприниматели без работников или с работниками, которым не начисляется зарплата в отчетном периоде, не являются налоговыми агентами. Поэтому сдавать пустую 6-НДФЛ не нужно. Но лучше написать в ИФНС письмо об отсутствии выплат в отчетном периоде.

Если ИП не вел деятельность в течение года, сдать нулевую декларацию 3-НДФЛ все же придется. В состав такой отчетности включают титульный лист и разделы 1 и 2. Срок представления декларации в 2023 году — не позднее 2 мая.

Отчетность по страховым взносам ИП сдают только при наличии работников. Если у предпринимателя есть работники, но доход им не выплачивается, сдается нулевой РСВ. Такая форма включает титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3.

Что касается прочей нулевой отчетности ИП, то ее состав зависит от применяемой системы налогообложения. Так, ИП на ОСНО при отсутствии операций купли-продажи сдают нулевые декларации по НДС и декларацию по налогу на прибыль.

Предприниматель на «упрощенке», который не ведет деятельность в отчетном периоде, сдает соответствующую нулевую декларацию. Если объект налогообложения «Доходы», то в отчет включают титульный лист и разделы 1.1 и 2.1.1. При объекте «Доходы минус расходы» декларация состоит из титульного листа и разделов 1.2 и 2.2. В некоторых случаях в отчетность включают разделы 3 и 2.1.2.

Нулевую отчетность по УСН сдают и ИП на патенте, даже если не получали доходы за рамками патентной деятельности.

Также нулевку по УСН должны сдавать предприниматели, которые воспользовались региональными налоговыми каникулами (п. 1 ст. 346.23 НК).

Форма ЕФС-1 в нулевой отчетности

Раздел 1 нового отчета ЕФС-1 заполняется только в случаях, когда в отношении сотрудников и подрядчиков произошли кадровые мероприятия, например, прием на работу или заключение договора ГПХ, перевод на другую должность, увольнение, подача заявления о выборе формы трудовой книжки и прочие.

Если в течение месяца подобные мероприятия отсутствовали, то не нужно формировать нулевой отчет с подразделом 1.1.

Что касается ЕФС-1 в части взносов на случай травматизма, то его необходимо составлять ежеквартально, даже если в отчетном периоде не было начислений. В таком случае заполняется титульный лист, подразделы 2.1 и 2.3 раздела 2.

На титульном листе заполняется регистрационный номер организации, ее наименование, ИНН и КПП, ОКВЭД, ОГРН, номер контактного телефона, должность руководителя или уполномоченного представителя, подпись, Ф.И.О. и дата заполнения отчета.

В разделе 2.1 указывается применяемая ставка по страховым взносам от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Раздел 2.3 включает информацию о проведении медицинских осмотров и специальной оценки условий труда.

Другие подразделы раздела 2 можно не представлять, если в них отсутствуют показатели (приказ СФР от 17.11.2023 № 2281).

Уведомление при нулевой отчетности

Когда начислений по налогам и сборам нет, нулевое уведомление подавать не требуется.

Нулевая отчетность: штрафы

Налоговым законодательством предусмотрены санкции за непредставление или несвоевременное представления нулевой отчетности. Если организация является плательщиком налога или взноса, но в течение отчетного периода у нее не было облагаемых операций, она не освобождается от обязанности подавать налоговые декларации (ст. 80 НК).

Если в установленный срок декларация не представлена, инспекция может оштрафовать налогоплательщика по ст. 119 НК. Размер штрафа зависит от не уплаченной в установленный срок суммы налога, которая определяется по данным декларации. Минимальный размер штрафа — 1 тыс. рублей. Он взыскивается, если сумма штрафа, рассчитанный из суммы налога к уплате, менее 100 рублей.

Поскольку в нулевой декларации отсутствует сумма налога, инспекция вправе оштрафовать на 1 тыс. рублей (письмо Минфина от 12.10.2011 № 03-02-08/110). Однако минимальный штраф можно снизить при наличии смягчающих обстоятельств.

Аналогичный штраф инспекторы начислят, если работодатель не представил нулевой расчет по страховым взносам (п. 1 ст. 119 НК).

Кроме того, если не представить налоговую декларацию или РСВ в течение 10 рабочих дней со дня срока сдачи, инспекторы могут заблокировать счет (пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК).

Если организация или ИП не представили своевременно промежуточную декларацию или налоговый расчет, штраф назначат в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК).

Для должностных лиц предусмотрена административная ответственность в сумме 300–500 рублей (ст. 15.6 КоАП).

За несдачу статистической отчетности предусмотрено более серьезное наказание. Так, если не сдать или просрочить нулевую отчетность в Росстат, организации придется заплатить штраф от 20 до 70 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 100 до 150 тыс. рублей. Должностное лицо оштрафуют на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 30 до 50 тыс. рублей.

Если организации не было в перечне респондентов на сайте, применять к ней штрафные санкции недопустимо, кроме случая, когда Росстат письменно предупредил о статистическом наблюдении. Доказать отсутствие обязанности сдавать отчет поможет скриншот с экрана (письмо Росстата от 17.02.2017 № 04-04-4/29-СМИ).

Привлечь должностных лиц к административной ответственности за несдачу статистической отчетности можно в течение двух месяцев. Если срок пропущен, штрафы организации не грозят. Однако инспекторы Росстата вправе потребовать непредставленную отчетность даже после истечения срока ее представления. Поэтому нулевой отчет в статистику необходимо сдать в любом случае.