Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры обеспокоены новыми проверками по самозанятым. 🤯«Ночной бухгалтер» №1637

Создание межведомственных комиссий, которые будут выявлять случаи нарушений ТК, само по себе не так обеспокоило бухгалтеров. И сейчас работа по выявлению неоформленных сотрудников или незаконной оптимизации ФОТ идет полным ходом. Напрягает другое — ФНС будет передавать комиссиям сведения о работе компаний и ИП с самозанятыми и критерии там ну очень странные.
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Бухгалтеры обеспокоены новыми проверками по самозанятым. 🤯«Ночной бухгалтер» №1637
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Проверять работу с самозанятыми будут строже.

  • Амнистию по дроблению можно ждать не раньше 2025 года — мнение эксперта.

  • На обед сотруднику хватит и полчаса — объясняет Минтруд.

  • Отменять НДС с авансов не будут.

  • Большинство работодателей собирается поднять зарплату в этом году.

  • Взносы 1% уменьшают налог на УСН за 2023 без уплаты!

Всех посчитают

С 1 марта Минтруд запустил проект по мониторингу теневой занятости. Межведомственные комиссии будут рассматривать сведения о компаниях и ИП, которые работают с самозанятыми и проверять — не скрываются ли за договорами ГПХ трудовые отношения.

Бухгалтеры всерьез обеспокоены этой темой. Ведь ФНС передаст комиссиям информацию по самозанятым, если:

▪ их более 10 человек;

▪ им платят более 20 000 в месяц (в среднем);

▪ они работают более 3 месяцев (в среднем).

Это очень низкие критерии. Например, IT компания может нанимать десятки самозанятых, причем регулярно, а программисты будут работать над проектами более трех месяцев и получать уж точно больше 20 тысяч. Несмотря на то, что никакой схемы компания не использует, формально она уже попадает по критерии.

В соцсетях «Клерка» активно обсуждают новые веяния в проверках.

Даже сами самозанятые занервничали.

Есть и более печальные настроения.

Как вы считаете — самозанятые уйдут в подполье? Заказчики продолжат с ними работать или сочтут риски слишком высокими и предпочтут ИП на УСН или патенте?

Дробление простят не раньше 2025 года

Президент с обращении к Федеральному собранию предложил ввести амнистию для бизнеса, который из-за своего роста вынужден уходить в дробление, чтобы не платить слишком высокие налоги (например, при слете с УСН налоговая нагрузка может вырасти сразу в несколько раз из-за перехода на ОСНО).

«Клерк» спросил Романа Шишкина, налогового адвоката, кандидата юридических наук, когда ждать амнистии и каково его мнение по поводу такой инициативы. Эксперт отметил, что многие ошибочно посчитали, что такой закон примут буквально на днях, но нет, это слишком сложная процедура и ждать изменений стоит не раньше 2025 года. Полный эксклюзивный комментарий, прогноз и мнение эксперта читайте здесь.

Больше о тенденциях в мире бухгалтерии и налогов узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», обсудим не только проблемы оптимизации, но новую отчетность, исправление ошибок, ФСБУ, воинский учет, самозанятых и многое другое.

Мы добавили особый тариф «Вдвоем» за 8 500 рублей на два билета. В каждый билет входит: очное участие в конференции, кофе-брейки, подарки и розыгрыш, фотоотчет. Или выбирайте другой тариф и формат участия.

30 минут на еду

Работодатель сам устанавливает продолжительность обеденного перерыва. Закон разрешает сделать обед продолжительностью от 30 минут до 2 часов. Даже если работники трудятся в 12-часовую смену, их обеденный перерыв может быть всего полчаса.

Такие разъяснения дал Минтруд. К новости мы прикрепили опрос — пройдите его — расскажите нам, а сколько длится обед у вас на работе?

НДС с авансов не отменят

Минфин не будет отменять НДС с авансов, потому что пострадают покупатели. Получая счет-фактуру на аванс? они вправе предъявить вычет. А вот по данным опроса «Клерка» такой вычет используют крайне осторожно:

А вам зарплату повысили?

Если нет, возможно вы просто не входите в число работников тех 63% компаний, которые собрались поднять зарплату сотрудникам. Может стоит уже взять дело в свои руки? Проходите обучение на курсах «Клерка» и повышайте свою ценность на рынке труда. Меняйте работодателя-жадину на более щедрого.

Например, сейчас можно пройти курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН. Ваше резюме украсят не только глубокие знания по спецрежимам, но и официальный диплом, занесенный в реестр Рособрнадзора. При обучении вам гарантирована поддержка куратора и преподавателей, вы сможете проверить знания в тестах и задать вопросы на онланй-встречах.

Уменьшить налог по УСН за 2023 на 1% взносов можно, даже не уплачивая их

ФНС разрешила всем ИП на УСН «доходы» уменьшить налог за 2023 год на взносы — 1% от доходов свыше 300 тыс. руб., даже если предприниматель их не заплатил.

Если хотите разобраться в том, как заполнить декларацию по УСН «доходы» и «доходы минус расходы» по новым правилам — обязательно запишитесь на вебинар, который пройдет 12 марта.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1637 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша оставьте самозанятых в покое редакция

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Бухгалтеры обеспокоены новыми проверками по самозанятым. 🤯«Ночной бухгалтер» №1637

Создание межведомственных комиссий, которые будут выявлять случаи нарушений ТК, само по себе не так обеспокоило бухгалтеров. И сейчас работа по выявлению неоформленных сотрудников или незаконной оптимизации ФОТ идет полным ходом. Напрягает другое — ФНС будет передавать комиссиям сведения о работе компаний и ИП с самозанятыми и критерии там ну очень странные.

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