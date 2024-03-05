Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году

61% компаний заявили, что в 2023 году доходы их сотрудников увеличились, у 37% не было никаких изменений, а сократить оплату труда пришлось 2% работодателей. Об этом сказано в исследовании Русской школы управления. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
О том, что уровень зарплат находится «в рынке» рассказали 65% компаний, выше рынка платят 11%, а ниже — 24%.
63% работодателей собираются поднять сотрудникам зарплату в 2024 году. В основном повышение будет на 10% от текущего уровня оплаты труда.
Важно помнить, что высокая зарплата не может быть единственным мотиватором для удержания. В компании должна быть выстроена комплексная система развития персонала, включающая регулярное обучение, корпоративные мероприятия, поддержку здоровья и другие нематериальные бонусы, — сказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.
Большинство работодателей повысят доход всех сотрудников компании (37%), выборочно увеличат зарплаты квалифицированным специалистам 20%, рабочим — 18%, среднему менеджменту — 8%, топ-менеджерам — 5%.
Только 27% участников опроса признались, что не собираются повышать зарплату сотрудникам.
Комментарии5
на дворе уж марат.... коли начался - можно считать, что уже и заканчивается
Они в каком месяце собираются поднимать-то? У декабре?
на дворе уже марат, робеспьеры говорят
ему уже подняли? или только собираются?
Это что за неведанная зверушка такая? Где наш ненаглядный ВЦИОМ?