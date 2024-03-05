Зарплата

Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году

В 37% компаний планируют увеличить оклад сотрудников, 22% работодателей поднимут премиальную часть, а 14% хотят повысить и премии, и оклад.
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61% компаний заявили, что в 2023 году доходы их сотрудников увеличились, у 37% не было никаких изменений, а сократить оплату труда пришлось 2% работодателей. Об этом сказано в исследовании Русской школы управления. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

О том, что уровень зарплат находится «в рынке» рассказали 65% компаний, выше рынка платят 11%, а ниже — 24%.

63% работодателей собираются поднять сотрудникам зарплату в 2024 году. В основном повышение будет на 10% от текущего уровня оплаты труда.

Важно помнить, что высокая зарплата не может быть единственным мотиватором для удержания. В компании должна быть выстроена комплексная система развития персонала, включающая регулярное обучение, корпоративные мероприятия, поддержку здоровья и другие нематериальные бонусы, — сказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Большинство работодателей повысят доход всех сотрудников компании (37%), выборочно увеличат зарплаты квалифицированным специалистам 20%, рабочим — 18%, среднему менеджменту — 8%, топ-менеджерам — 5%.

Только 27% участников опроса признались, что не собираются повышать зарплату сотрудникам.

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    63% работодателей собираются поднять сотрудникам зарплату в 2024 году.

    на дворе уж марат.... коли начался - можно считать, что уже и заканчивается

    Они в каком месяце собираются поднимать-то? У декабре?

  • VadimBA

    Об этом сказано в исследовании Русской школы управления.

    Это что за неведанная зверушка такая? Где наш ненаглядный ВЦИОМ?

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