Казусы воинского учета: военкоматы хотят от работодателей 500 чистых конвертов и проявляют чудеса телепатии. «Ночной бухгалтер» № 1642

Ответственные работодатели хотят встать на учет в воекоматах, но не тут-то было. ФНС напугала всех комиссиями по самозанятым, компании в панике. Редко, но метко: если к вам пришла ГИТ -- срыва нет.

Сегодня в выпуске:

Как военкоматы портят нервы компаниям.

Если пришла ГИТ, готовьтесь платить штрафы.

Почему не нужно бояться проверок по самозанятым.

Что делать, если вашу компанию замучили неблагонадежные контрагенты.

500 конвертов и телепатия

В ходе IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт по воинскому учету поделилась интресными случаями из своей практики взаимодействия с военкоматами.

Ситцуация 1: сотрудник военкомата сразу отказался ставить компанию на учет, аргументируя это тем, что нет необходимых планов и приказов.

Причём эти документы были поданы в военкомат, просто сотрудник не стал смотреть весь пакет документов, а просто сразу сообщил об отсутствии необходимых. Таким выдающимся способностям остается только позавидовать.

Проблему решили так: продемонстрировали наличие каждого из необходимых документов.

Ситуация 2: кроме замечаний и правок к подаваемым документам, в одном из военкоматов потребовали от клиента принести 500 пустых продолговатых конвертов для корреспонденции. Естественно, такого требования нет ни в одном законе!

Причем в разных городах требования разительно отличаются! Где-то военкоматы лояльны к бизнесу, где-то нет. Пока пальму первенства по «вредности», по словам эксперта, удерживают военкоматы Санкт-Петербурга. А как обстоят дела в вашем городе? Поделитесь в комментариях.

И сохраняйте себе в закладки табличку с формами документов и сроками их подачи в военкоматы.

Даёшь план!

По результатам 2023 года эффективность проверок Роструда оказалась выше 88%. Инспекторы выявляли нарушения в 9 из 10 проверок.

ГИТ придёт в компании, где очень высока вероятность нарушения. И раз уж пришли, то с пустыми руками не уйдут.

Комментируют читатели:

Навести порядок в кадровом учете и не бояться штрафов помогает кадровый электронный документооборот. Хотите внедрить КЭДО в компании? Тогда обязательно запишитесь на бесплатный вебинар 28 марта.

Ой, боюсь, боюсь, боюсь

С 1 марта ФНС передает в специальные комиссии данные о компаниях, которые сотрудничают с 10 самозанятыми более 3 месяцев и платят им свыше 20 000 рублей в месяц. Компании испугались! Что делать? Рвать договоры и забыть о сотрудничестве с самозанятыми?

Эксперт по работе с самозанятыми на конференции «Клерка» успокоил работодателей.

Это всего лишь формальность. Она нужна для того, чтобы у контролирующих органов была возможность посетить сразу все их интересующие компании, — сказал Артур Шибаев, специалист компании Qugo.

Главное помнить, что исполнители — не могут быть сотрудниками: они партнеры и подрядчики, которые помогают бизнесу решать точечные задачи, которые выходят за рамки ответственности штатного персонала.

Рекомендации дня

Как отличить хорошего финансового директора на аутсорсинге от плохого, узнаете из обзора. А вообще хорошего финдира можно вырастить и внутри организации. Например, обучить своего бухгалтера и не отдавать «секреты фирмы» на сторону. Просто отправьте его на курс Управленческий учет для бухгалтера с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования. И получите квалифицированного эксперта по управлению деньгами компании.

«Клерк» решил сравнить зарплаты бухгалтеров в столице и в регионах. Мы ожидали увидеть разброс, но не такой. Подробности в статье.

Потеряли покой из-за неблагонадежных контрагентов?

Вам действительно есть чего опасаться: 80% налоговых споров в судах связано с применением ст. 54.1 НК, и в частности с недобросовестностью контрагентов. Большинство из них разрешается в пользу бюджета, а налогоплательщикам при этом грозят огромные штрафы.

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