ИИ все же заменит бухгалтеров, говорят осталось чуть-чуть. Сами бухгалтеры так не считают. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1644

Тут одно исследование провели и говорят скоро бухгалтеров и кадровиков можно будет заменить искусственным интеллектом без проблем. А вот сами бухгалтеры уверены, что этому не бывать. Ни один ИИ не справится с такими запутанными штуками как ЕНС или НДС.

Сегодня в выпуске:

Бухгалтеры против ИИ: кто победит?

Мы делили апельсин …отпуска.

Ошибка в уведомлении по НДФЛ: чем грозит.

Повесток от ФНС больше не будет, будут уведомления.

Как сдать всю отчетность в одном окне, без ошибок с первого раза.

Мем дня.

Полезности бухгалтеру.

Битва века: бухгалтеры против роботов

Пока в кино роботы нападают на человечество, а ИИ устраивает бунт машин, бухгалтеры в реальной жизни уже вовсю сражаются за место под солнцем с искусственным интеллектом.

Курс на всеобщую цифровизацию и автоматизацию давно взят, программы умеют считать и анализировать быстрее человека, формируют и распознают документы, проводят операции в 1С и т.д. Исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова показывает, что скоро автоматизация позволит заменить ряд специалистов.

По его мнению «профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций.»

Бухгалтеры исчезать не готовы и уверены — ИИ их никогда не заменит.

А вы как считаете?

Разделять можно, властвовать — нет

Поделить отпуск на части можно совместным решение работника и работодателя, в одностороннем порядке руководитель не может принять решение, что вот сейчас сотрудник отдохнет 14 дней, в следующий раз 10, а потом еще 4. Аналогично и сотрудник не может требовать в определенном порядке разделить ему отпуск.

Ошибка маленькая — последствия большие

Уведомления по НДФЛ стали настоящей проблемой. Во-первых их стало больше, а значит и риск ошибок тоже вырос. Вообще, если допущена ошибка в сумме достаточно подать уведомление с исходными данными и правильной суммой налога. Первичное уведомление аннулируется и ФНС принимает данные из нового документа

Но так происходит не всегда. Бухгалтеры говорят, что налоговики могут задвоить сумму налога.

Во-вторых, ФНС дотошно продолжает сравнивать уведомления по НДФЛ и 6-НДФЛ и достает бухгалтеров своими запросами. Вам такие приходили?

Не повестка, а уведомление

Не известно зачем, но ФНС решила переназвать вызов на допрос (повестку) уведомлением. При этом сути своей документ не изменил — в нем также будет указываться кого, куда и когда вызывают на допрос. Штраф за непосещение инспекции по вызову тоже остался — 1000 рублей.

Как сдать всю отчетность в одном окне, без ошибок с первого раза

Сдать отчетность, проверить контрольные соотношения, устранить ошибки до отправки и провести сверку с бюджетом можно в СБИС.

Один из самых популярных у бухгалтеров сервисов позволяет весь процесс от заполнения отчетов до их сдачи в любые госорганы объединить в одном окне.

Ключевые плюсы СБИС:

Всегда актуальные формы.

Удобный, настраиваемый календарь бухгалтера.

Сверка расчетов с бюджетом .

Подача заявлений, запрос справок в ФНС.

Понятные подсказки для исправления ошибок в отчетах.

Обмен данными с СФР по больничным.

Уведомления о поступлении требований.

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Полезности бухгалтеру

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Мем дня

С понедельничком вас, бухгалтеры, улыбнитесь)))

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