ИИ все же заменит бухгалтеров, говорят осталось чуть-чуть. Сами бухгалтеры так не считают. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1644

Сегодня в выпуске:
Бухгалтеры против ИИ: кто победит?
Мы делили
апельсин…отпуска.
Ошибка в уведомлении по НДФЛ: чем грозит.
Повесток от ФНС больше не будет, будут уведомления.
Как сдать всю отчетность в одном окне, без ошибок с первого раза.
Мем дня.
Полезности бухгалтеру.
Битва века: бухгалтеры против роботов
Пока в кино роботы нападают на человечество, а ИИ устраивает бунт машин, бухгалтеры в реальной жизни уже вовсю сражаются за место под солнцем с искусственным интеллектом.
Курс на всеобщую цифровизацию и автоматизацию давно взят, программы умеют считать и анализировать быстрее человека, формируют и распознают документы, проводят операции в 1С и т.д. Исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова показывает, что скоро автоматизация позволит заменить ряд специалистов.
По его мнению «профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций.»
Бухгалтеры исчезать не готовы и уверены — ИИ их никогда не заменит.
А вы как считаете?
Разделять можно, властвовать — нет
Поделить отпуск на части можно совместным решение работника и работодателя, в одностороннем порядке руководитель не может принять решение, что вот сейчас сотрудник отдохнет 14 дней, в следующий раз 10, а потом еще 4. Аналогично и сотрудник не может требовать в определенном порядке разделить ему отпуск.
Ошибка маленькая — последствия большие
Уведомления по НДФЛ стали настоящей проблемой. Во-первых их стало больше, а значит и риск ошибок тоже вырос. Вообще, если допущена ошибка в сумме достаточно подать уведомление с исходными данными и правильной суммой налога. Первичное уведомление аннулируется и ФНС принимает данные из нового документа
Но так происходит не всегда. Бухгалтеры говорят, что налоговики могут задвоить сумму налога.
Во-вторых, ФНС дотошно продолжает сравнивать уведомления по НДФЛ и 6-НДФЛ и достает бухгалтеров своими запросами. Вам такие приходили?
Не повестка, а уведомление
Не известно зачем, но ФНС решила переназвать вызов на допрос (повестку) уведомлением. При этом сути своей документ не изменил — в нем также будет указываться кого, куда и когда вызывают на допрос. Штраф за непосещение инспекции по вызову тоже остался — 1000 рублей.
Как сдать всю отчетность в одном окне, без ошибок с первого раза
Сдать отчетность, проверить контрольные соотношения, устранить ошибки до отправки и провести сверку с бюджетом можно в СБИС.
Один из самых популярных у бухгалтеров сервисов позволяет весь процесс от заполнения отчетов до их сдачи в любые госорганы объединить в одном окне.
Ключевые плюсы СБИС:
Всегда актуальные формы.
Удобный, настраиваемый календарь бухгалтера.
Сверка расчетов с бюджетом.
Подача заявлений, запрос справок в ФНС.
Понятные подсказки для исправления ошибок в отчетах.
Обмен данными с СФР по больничным.
Уведомления о поступлении требований.
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Полезности бухгалтеру
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Мем дня
С понедельничком вас, бухгалтеры, улыбнитесь)))
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