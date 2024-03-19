Налоговики с Минфином взялись за НДФЛ и интернет-торговлю: бухгалтеры, готовьтесь. 📢«Ночной бухгалтер» № 1645

Минфин: бухгалтеры, вы слишком скучно живете, поэтому теперь мы будем усиленно проверять бизнес на предмет схем по НДФЛ и еще интернет-торговлю прижмем, а то у них там тоже оптимизация экономией погоняет. Такие дела.

Сегодня в выпуске:

Бизнесу не продохнуть — будут «шерстить» онлайн-торговлю и проверять НДФЛ.

Добрались до нулевок — по сдаче ЕУД будет три разных срока (глубокий вздох).

Мама-песнионерка ищет способ закрыть ИП сына-алкоголика. Это реально?

Бухгалтер, ты искал знак? Это он!

Опрос дня: что нужно бухгалтеру в профессиональной подписке?

Сундучок полезностей.

Мем дня.

Как вы мне все дороги…

Думает бухгалтер каждый день, читая новости об очередных проектах ФНС и Минфина. Последнее время очевиден тренд на ужесточение проверок и перекрытие любых возможностей нелегальной оптимизации по налогам.

Очередной виток — проверки интернет-площадок на предмет незаконных схем оптимизации. Правда, замминистра финансов Алексей Сазанов высказался на эту тему настолько туманно, что редакция «Клерка» не сразу поняла, что именно чиновник имел в виду. Помог разобраться эксперт. Он разъяснил, что видимо речь идет о дроблении бизнеса, раскрыть которое при онлайн-торговле намного сложнее.

Самое время бухгалтерам начать активно изучать мир интернет-торговли, скоро клиентов там прибавится. Начните с онлайн-курса Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С. Месяц занятий по 1-2 часа в день и вы будете уверенно щелкать отчеты площадок как орешки, правильно отражать расходы и доходы в 1С и грамотно консультировать растерянных предпринимателей, на которых свалился вагон требований ФНС. Цена курса по акции — 5 450 рублей. Успейте купить!

Про НДФЛ замминистра высказался еще менее понятно.

В части НДФЛ, конечно, много вопросов будет и в части НДФЛ, и в части тех задач, которые поставил президент о справедливости налогообложения, что можно сказать и видно, что сейчас есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, которые достаточно давно были заложены.

Как бы то ни было, стоит ожидать усиления внимания к этому налогу в ближайшее время. Несмотря на послабления (обещание президента увеличить размер вычетов на детей и лимита по ним, введение вычета на долгосрочные сбережения и др.) для физиков, юрлицам и ИП приходится отдуваться по полной. Налоговики вот достают бухгалтеров звонками — настойчиво требуют сдавать уведомления по НДФЛ.

Другим везет больше — приходят только письма-напоминалки. А вам налоговики шлют такие «валентинки»?

И, кстати, вы знаете, что для ИП на ОСНО изменится срок уплаты НДФЛ? Сейчас срок уплаты 25 число, а сделают как для других налогов — 28.

И ты, ЕУД!

Налоговикам все неймется. Вот и компании, которые и деятельности то не ведут, попали под горячую руку. Сейчас единую упрощенную декларацию сдают в единый срок — 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

А сделают…барабанная дробь…разный срок для налога на прибыль, других налогов и для новых компаний. Сравнительную таблицу с действующим порядком, первоначальным проектом и новым мы сделали вот тут. Валидол надо?

Миссия: закрыть ИП

Да, мы знаем, что правильно говорить — прекратить регистрацию в качестве ИП, но «закрыть» — короче. Да и данного индивидуума и правда было бы неплохо закрыть, например, в вытрезвителе. Наша подписчица рассказывает, что к ней обратилась мама-пенсионерка сына-предпринимателя, который пьет. Взносы за горе-ИП платит сама мать, и хочет попытаться закрыть бизнес без участия отпрыска.

Сделать это без ЭЦП и участия самого ИП нереально. Но можно попробовать перевести его на НПД — направить заявления об отказе от УСН и переходе на самозанятость почтой. Так хотя бы взносы платить не придется.

Бухгалтер, ты искал знак? Это он!

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