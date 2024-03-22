Бухгалтерская удаленка: сколько платят, тайм-менеджмент, как не сойти с ума от клиентов. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1647

Где и как искать себе клиентов, как распределить время, чтобы хватало не только на работу, но и на отдых, как облегчить общение с заказчиками и что поможет вести качественный бухгалтерский блог. И, главное, сколько можно зарабатывать на фрилансе.

Сегодня в выпуске:

Быть фрилансером хочу, пусть меня научат — учим, подсказываем, делимся лайфхаками.

Старую переплату на ЕНС нельзя просто списать в бухучете.

Поездка по служебным делам — это командировка, даже если работодатель ее так не назвал.

Отмена транспортного налога не означает, что платить придется меньше, считают бухгалтеры.

Новый онлайн-курс по зарплате и запись Конференции «Клерка» — бонусы подписчиков.

Мем дня

Для тех, кто в свободном плавании

Решили уйти на фриланс, мечтая о большом заработке и собственном бизнесе, который работает как часы. А в результате чувствуете себя хомячком в колесе — бесконечно бегаете, суетитесь, пьете литрами кофе, не можете найти клиентов и ничего не успеваете. Что пошло не так?

Может вы не там ищете себе клиентов? Поэтому их нет, или они не готовы на достойную оплату вашего труда? Мы сделали подборку из 20+ бирж, где вы можете поискать себе как работу, так и заказчиков на аутсорсинг.

Одно из самых важных качеств для фрилансера — планирование и грамотный тайм-менеджмент.

Самое простое, это начинать день (или вечером составлять план), исходя из простого принципа: разделить все задачи дня на срочные и обязательные, на просто важные, на те, которые могут подождать — несрочные, и те, которые можно сделать в факультативном порядке, а если не сделать, то ничего и не произойдет критичного. Задачи одного типа могут со временем перетекать в другой.

Какие еще приемы применить и как распределить время так, чтобы хватало на сон и время с семьей, друзьями, для любимого хобби — прочитаете в этой очень подробной статье.

Не стоит пренебрегать и автоматизацией — используйте полезные инструменты, чтобы сократить время на рутинные операции и общение с клиентами. Например, можно переписки с клиентом из разных мессенджеров собирать в одном месте — об этом рассказывают наши коллеги вот здесь.

Ели вам приходится вести кадровый учет на аутсорсинге, то отличным решением будет кадровый ЭДО. Он позволяет рассылать сотрудникам необходимые документы (например, расчетные листки, которые почти никто не выдает, но обязан), быстро получать и исполнять запросы на справки.

Еще надо не забывать заявлять о своей экспертности, поддерживать тренды, общаться с потенциальными заказчиками в соцсетях. Для этого бухгалтеры часто заводят собственные блоги. Вот вам еще одна полезная подборка — это сервисы и инструменты, которые помогут наполнять ваш блог качественными текстами с правильными поисковыми запросами и создавать крутые иллюстрации.

Что касается гонораров, то тут идет сильный разброс — все зависит от количества заказчиков, вашей ценовой политики и даже от региона. Понятно, что в Москве за бухгалтерские услуги платить будут больше, чем в провинции.

Без согласия ФНС не списать

Переплату по взносам, которая подвисла у компании более чем за три года до введения ЕНС (до 1 января 2023 года), нельзя просто так списать с бухгалтерских счетов. Нужно направить в инспекцию письмо и «подарить» эти деньги бюджету, а после ответа налоговиков можно и списать.

Не в дружбу, а в службу

Если руководитель направил вас в служебную поездку, но не указал в приказе, что это командировка — не беда. Все равно это командировка. Так Роструд сказал.

Неотменяемый транспортный налог

Бухгалтеры обсуждают очередную (сбились со счета) инициативу по отмене транспортного налога. Причем взамен налога предлагают вводить акцизы, а вот с этим то как раз проблем нет, сетуют в комментариях.

Приятности от «Клерка»

Рады порадовать подписчиков Клерк.Премиум — в подписке добавился новый онлайн-курс по одному из самых сложных участков работы бухгалтера — заработной плате. Более 20 самых важных изменений 2024 года в расчете и учете зарплаты, отчетности, налогах и взносах разбирает в девяти модулях курса признанный эксперт — Елена Воробьева.

А еще подписчики могут посмотреть вебинар, подготовленный по конференции «Клерка», которая прошла 14 марта в Москве, четыре топ-спикера расскажут об изменениях в налогах, ФСБУ, отчетности и проверках.

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