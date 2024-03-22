Подотчет, командировки

Поездки сотрудников можно считать командировками, даже если это не прописано в приказе

Работодатель может отправить сотрудника в поездку и в документах не указать слово «командировка». Однако Роструд признает такой отъезд служебной командировкой.
45 20

Если работодатель подписал распоряжение о поездке сотрудника, но в документе не указал, что это командировка, такой отъезд все равно будет считаться служебной командировкой.

Такое разъяснение дал Роструд в своем письме № ПГ/02941-6-1 от 01.03.2024.

Служебная командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Поездка работника, направляемого в командировку на основании письменного решения работодателя в обособленное подразделение командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также признается командировкой, — говорится в письме.

Служебными командировками не признаются поездки работников, постоянная работа которых проходит в пути или имеет разъездной характер.

Разберитесь во всех нюансах оформления служебных поездок и расчета суточных по правилам 2024 года на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Вы можете купить курс по специальной цене за 7300 рублей вместо 32 890 рублей.

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняяскидка! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Страхование

5 крупных банков уличили в несоразмерности платы за страхование

Финансовый уполномоченный (финомбудсмен) обнародовал обобщенные сведения о неприемлемых практиках банков и иных финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

СПБ Биржа стала оператором обмена ЦФА

Торговая площадка стала вторым оператором обмена ЦФА. Впервые разрешение от Центробанка получила Московская биржа.

5
ФСБУ Основные средства

Что делать, если не успели перейти на ФСБУ 6/2020

ФСБУ 6/2020 по основным средствам организации обязаны применять с отчетности за 2022 год.

41

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Мегамаркет

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

С 2024 года в налоговом законодательстве заработало много поправок, часть их касается упрощенной системы налогообложения. Рассказываем, о чем нужно знать упрощенцам.

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому
40
Пользователи интернета

Хинштейн: пользователей VPN не будут наказывать, а сами сервисы не запретят

Проблема с VPN-сервисами в том, что они могут красть данные пользователей. Минцифры определит список безопасных VPN.

1
20
Переход на ЭДО

Как эффективно внедрить ЭДО для работы с контрагентами. Опыт экспертов RAMAX Group

Сегодня цифровизация затрагивает каждую компанию. В первую очередь это касается среднего и крупного бизнеса с большим количеством контрагентов, подразделений и данных, которые требуют оперативного реагирования. Для поддержания надежной репутации и повышения эффективности делопроизводства организации все чаще задаются вопросами автоматизации бизнес-процессов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
56

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

VK на 25% владеет цифровым банком «Точка». За сделку заплатили 11,6 млрд рублей

Компании VK и 1C присоединились к консорциуму инвесторов, который раньше выкупил 100% акций банка «Точка».

23
Подотчет, командировки

Поездки сотрудников можно считать командировками, даже если это не прописано в приказе

Работодатель может отправить сотрудника в поездку и в документах не указать слово «командировка». Однако Роструд признает такой отъезд служебной командировкой.

45
Транспортный налог

Бухгалтеры считают: если отменят транспортный налог, все равно приплюсуют новый

Чтобы бюджет не остался без доходов, транспортный налог предлагают заменить повышенными акцизами от продажи топлива.

11
969
УСН

Упрощенцам вернули старый новый вид деятельности

В Совет Федерации ушёл окончательно одобренный Госдумой в третьем чтении закон, предусматривающий в том числе право производить и торговать ювелирными изделиями из серебра на УСН.

1
115
DocsInBox
ЕГАИС

Как работать с УТМ ЕГАИС

Универсальный транспортный модуль (УТМ) автоматически отправляет данные о продажах алкоголя ЕГАИС. Система позволяет контролировать оборот алкогольной продукции и предотвращать незаконную торговлю спиртным. Приобретение и использование УТМ ЕГАИС является обязательным для всех заведений, продающих алкогольную продукцию. Программа обеспечивает соблюдение законодательства и снижает риски нарушений.

Как работать с УТМ ЕГАИС
31
Projecto.pro
Интернет и IT

Искусственный интеллект в управлении проектами. Обзор интерактивных помощников

Теория использования искусственного интеллекта имеет довольно продолжительную историю: еще в 1943 году была предложена математическая модель нейрона, а перейти на использование потенциала ИИ в управлении проектами впервые предложили в 1987 году.

Искусственный интеллект в управлении проектами. Обзор интерактивных помощников
22

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях

Несколько банков из Китая начали присылать своим клиентам письма о приостановке платежей из России в юанях, а также возвращать транзакции.

168
ДРТ
Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом

В следующем году налоговому мониторингу «исполнится» 10 лет, критерии для перехода на новый режим взаимодействия за это время снижены в десятки раз, совсем скоро они уменьшатся еще на 20%.

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом
28
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Для экспортного НДС 0% вышли новые форматы реестров, но не окончательные

ФНС представила рекомендуемые форматы электронных реестров для ставки НДС 0%.

35
QRService
Система быстрых платежей

Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService

Платформа QRService, которая помогает организациям, предпринимателям и самозанятым принимать оплаты через Систему быстрых платежей, запустила новый проект. С его помощью вы сможете получать оплату по СБП через сервис куаринга на счета, открытые в любых банках. Рассказываем обо всем подробнее.

Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService
30
Трудовые отношения

Минтруд создаст публично-правовую компанию для целевого набора иностранных сотрудников

Чтобы защитить интересы работодателей и организовать целевой набор трудовых мигрантов, Минтруд учредит ППК, координатором которой станет Роструд.

55
Бухгалтерский учет

Нельзя просто списать старую до ЕНСную переплату по взносам: надо ждать ответа

После введения с 2023 года уплаты страховых взносов на единый налоговый счет (ЕНС) путем единого налогового платежа (ЕНП) у многих компаний на счетах бухучета по учету взносов осталась числиться переплата по ним.

1
157

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Госзакупки

Российские товары получат преимущество на госзакупках

В госзакупках появится механизм «второй лишний», который не позволит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя бы один отечественный производитель.

40

Интересные материалы

Моё дело
Декларация по УСН

Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт

Рассказываем, почему налоговая может не принять декларацию по УСН, как этого избежать, и что в таком случае делать налогоплательщику.

Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт
205