Поездки сотрудников можно считать командировками, даже если это не прописано в приказе

Если работодатель подписал распоряжение о поездке сотрудника, но в документе не указал, что это командировка, такой отъезд все равно будет считаться служебной командировкой.
Такое разъяснение дал Роструд в своем письме № ПГ/02941-6-1 от 01.03.2024.
Служебная командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Поездка работника, направляемого в командировку на основании письменного решения работодателя в обособленное подразделение командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также признается командировкой, — говорится в письме.
Служебными командировками не признаются поездки работников, постоянная работа которых проходит в пути или имеет разъездной характер.
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