Обзоры для бухгалтера

Не пройдете контрольные соотношения — начисления не встанут на ЕНС. А еще у бухгалтеров не проходят уведомления по ЕНП за март. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1655

Ну, с началом квартала вас, бухгалтеры) Уведомления за март не уходят, из-за нарушения контрольных соотношений в уведомлениях и декларациях у вас могут не пройти начисления на ЕНС. Мы удивлены, почему вы спорите про план счетов и боитесь участвовать в анонимном опросе.
55 17
Не пройдете контрольные соотношения — начисления не встанут на ЕНС. А еще у бухгалтеров не проходят уведомления по ЕНП за март. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1655
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Что проверяют налоговики в уведомлениях по налогам и взносам?

  • Первый раз сдаем 3-НДФЛ по процентам с вкладов — что вызывает вопросы и негодование.

  • План счетов — бухгалтеры обсуждают, надо ли его учить наизусть и зачем это нужно, таких горячих споров не было на «Клерке» уже давно!

  • Почему бизнес стал бояться самозанятых? Проводим анонимный опрос.

  • Полезности для бухгалтера.

  • Болталки дня в КУБе.

  • Что такое горизонтальный рост карьеры?

  • Мем дня.

Контрольные соотношения есть везде!

Все отчеты проходят проверку на контрольные соотношения. Уведомления по ЕНП тоже проверяют. Эксперт утверждает, что до вступления в силу в 2025 году новые правила ФНС не может диктовать налогоплательщикам. На практике же они уже действуют, хоть и не по приказу, а на основании письма. Даже рекомендованные КС лучше соблюдать, ведь если заполнить уведомление неверно, то начисления на ЕНС просто не «встанут» как надо.

В комментариях пишут, что уведомления за 3 месяц квартала не проходят (например, уведомление за март по взносам за март, ФНС в этом случае считает, что и так подается РСВ в тот же срок и уведомление просто не требуется).

Аналогично и с декларациями и расчетами, если в них допущены нарушения контрольных соотношений, то начисления не будут правильно отражены.

Р-р-рассчитайсь

В соцсетях вовсю обсуждают подачу деклараций по доходам от процентов по вкладам. Напомним, что за 2023 год не облагается НДФЛ сумма процентов до 150 000 рублей. ФНС сама посчитает налог и пришлет уведомление.

Вопрос возник у одной из читательниц Красного уголка бухгалтера (КУБа). Она интересуется, как отразить вычет — необлагаемую сумму в декларации 3-НДФЛ.

Как правильно отразить источник, код такого дохода и размер? Справок 2 НДФЛ по этим доходам в кабинете нет, только суммы без октмо, надо как-то ввести вручную. Думаю одной строкой указать доход по всём банкам с кодом 1013 за минусом 150тр, но не уверена, инструкций не нашла.

Одни считают, что ничего отражать не надо, налоговики и так все посчитают с учетом вычета, другие советуют заглянуть в личный кабинет, там уже есть данные от банков по таким доходам — использовать их.

А как вы думаете?

А ты знаешь, что за счет 15?

Бухгалтеры спорят о том, нужно ли знать наизусть план счетов? Бухгалтера старой закалки считаю это необходимым, а более молодые выступают за бессмысленность этого занятия. Вы на чьей стороне?

Стоит ли опасаться работы с самозанятыми?

То ввели новый режим, то уже кошмарить его начинают. Точнее тех, кто работает с такими исполнителями. Межведомственные комиссии завели. постоянно требуют документы, цепляются за каждую запятую.

Мы решили опросить бизнес, работающий с самозанятыми — примите участие в опросе (в нем мы не просим от вас контактов, только честные ответы).

Полезности для бухгалтера

А вы знали, что в сервисе ФНС Прозрачный бизнес можно отбирать компании по определенным критериям? Например, можно отсортировать компании по виду деятельности и городу. Так можно сразу узнать о существовании конкурентов и заодно посмотреть о каждом из них полезную информацию — размер выручки или наличие штрафов / просрочек по налогам.

По традиции в разборах вышел обзор самых важных писем Минфина и ФНС за март — не пропустите важные разъяснения ведомств.

Мечтаете перейти на ЭДО, но директор против? Мы знаем, как его убедить — запишитесь на бесплатный вебинар 4 апреля и его запишите. Узнаете, почему даже небольшому бизнесу важно внедрить ЭДО, какие проблемы могут возникнуть и какие предубеждения мешают вам прямо сейчас начать работать с контрагентами гораздо эффективнее.

Болталки

Сегодня в Красном уголке бухгалтера обсуждают — сколько брать за ведение ИП на патенте с сотрудниками. 5 000 — такую сумму бухгалтеры считают недостаточной, автор говорит, что сейчас получает 15 тысяч за квартал, но отчетов стало больше, вот тех же уведомлений надо подавать два в месяц.

Второй пост от вчерашнего дня, но бухгалтеры радуются в нем и сегодня, открывая виртуальное шампанское. Автор поста поздравил коллег со сдачей годового отчета. Девушка уверена — за такое испытание бухгалтеры заслужили вкусняшки и подарки себе любимым. Судя по лайкам и реакциям, предложение пришлось по душе. Нашлось и три вредины — наверное они никогда не сдавали бухгалтерскую отчетность ;)

Растем в горизонте

Если коротко, то горизонтальный рост означает, что специалист не поднимается по карьерной лестнице вверх (например, не переходит с должности оператора 1С в бухгалтера по материалам, потом в начальники участка, а потом в главбухи), а прокачивает свои навыки и расширяет их. Фактически становится супер-профи в своем деле.

Идеальным в этом смысле является управленческий учет — он позволяет раскрыться талантам бухгалтера в анализе данных, их структурировании и планировании. Сейчас вы можете научиться вести управленческий учет всего за 3 690 руб. на нашем популярном курсе Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.

Успейте купить курс по выгодной цене — 2 апреля последний день акции!

Мем дня

В самое сердечко💗

Спасибо, что дочитали выпуск № 1655 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша ночью разбуди — перечислит все счета, не подглядывая в гугл редакция

Начать дискуссию

Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года
117

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Информационные технологии

С апреля пользоваться ChatGPT можно без регистрации

OpenAI разрешит с апреля использовать ChatGPT без создания учетной записи.

6
Банковские карты

Как оформить зарубежную банковскую карту

В 2024 году россияне столкнулись со сложностями при оплате покупок и услуг за рубежом из-за ограничений в работе платежных систем Visa и Mastercard. Решением может быть оформление зарубежной банковской карты. Она позволяет свободно распоряжаться средствами: совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, платить за услуги, снимать наличные по всему миру.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
52

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

☀️Это лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Синоптики прогнозируют, что лето 2024 года может стать аномально жарким. Такая жара может спровоцировать природные катаклизмы.

1
53
Зарплата

Для бюджетников введут новые системы оплаты труда

В целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента 2012 года, правительству поручено реализовать новые системы оплаты труда.

23
Проверки ФАС

ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Антимонопольная служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Сейчас ФАС проверяет крупнейшие торговые сети, включая «Магнит», «Пятерочку» и другие.

26

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Не пройдете контрольные соотношения — начисления не встанут на ЕНС. А еще у бухгалтеров не проходят уведомления по ЕНП за март. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1655

Ну, с началом квартала вас, бухгалтеры) Уведомления за март не уходят, из-за нарушения контрольных соотношений в уведомлениях и декларациях у вас могут не пройти начисления на ЕНС. Мы удивлены, почему вы спорите про план счетов и боитесь участвовать в анонимном опросе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
55
Бесплатно с Право

Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс

Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс
1
36
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ChatGPT доступен без регистрации, Kia отзывает дефективные машины, Китай набирает популярность

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
84
Ведение бизнеса

Система внутренних контролей как отражение культуры ведения современного бизнеса

Чаще всего речь о внедрении системы внутренних контролей (СВК) заходит в контексте налогового мониторинга, для вступления в который она необходима в соответствии с требованиями ФНС в качестве одного из обязательных условий. На деле же это полноценный и очень надежный инструмент сокращения возможных рисков и повышения эффективности бизнес-процессов, помогающий принимать грамотные управленческие решения и корректировать работу как бизнес-структуры в целом, так и отдельных подразделений, функций и персонала.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
31
Зарплата

Через 6 лет МРОТ составит минимум 35 000 рублей

Президент поставил задачу по повышению минимального размера оплаты труда в России к 2030 году.

5
81
Общество

К 2030 году отделения Почты России приведут в порядок

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Среди них упомянуты почтовые отделения.

3
78

Разборы законов

1 233
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
BLCONS GROUP
Налоговые споры

Особенности налоговых споров 2024. Какие решения ФНС можно оспорить

Законодательство предусматривает возможность оспаривания различных решений налоговых органов, которые могут приниматься по ряду вопросов.

Особенности налоговых споров 2024. Какие решения ФНС можно оспорить
27
Отчетность

Какие отчеты сдавать кадровикам во 2 квартале 2024 года

Данный материал обобщает в себя список отчетов, которые нужно сдавать кадровым работникам во 2 квартале 2024 года. Для удобства — информацию сведена в таблицу.

Иллюстрация: Franz26/pixabay
21
Субсидии для бизнеса

На промышленные НИОКР будут давать субсидии

Президент поручить в ближайшие 6 лет выделять российским компаниям субсидии на проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

46
Налог на прибыль

Почему при предоставлении скидки покупатель должен подавать уточненку, а продавец — нет

Скидка на товары у продавца и покупателя ведет к разным последствиям. В налоговом учете они учитывают ее по-разному.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
18
Основные средства

Реализация основного средства по договору комиссии в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Разбираемся, как в 1С:Бухгалтерии провести реализацию основного средства по агентскому договору, используя типовые возможности программы.

Иллюстрация: TungArt7/pixabay
19
Законопроекты

🏯 Хотят ввести налог на роскошь. Богатые будут платить за дорогие дома и люксовые авто

Дома, квартиры, дачи стоимостью от 1 млрд рублей и автомобили дороже 20 млн рублей станут объектом налогообложения.

109

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Спецрежимы

Для МСП-обрабатывающих производств введут льготный режим налогообложения

По предприятиям малого и среднего бизнеса, занимающимся обрабатывающим производством, Путин дал особое поручение в рамках реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

96

Интересные материалы

Астрал
Регистрация ООО

Регистрация ООО через нотариуса

В данной статье мы рассмотрим, нужен ли нотариус при регистрации ООО и как происходят этапы получения юридического статуса предприятия.

Регистрация ООО через нотариуса
39