Не пройдете контрольные соотношения — начисления не встанут на ЕНС. А еще у бухгалтеров не проходят уведомления по ЕНП за март. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1655

Ну, с началом квартала вас, бухгалтеры) Уведомления за март не уходят, из-за нарушения контрольных соотношений в уведомлениях и декларациях у вас могут не пройти начисления на ЕНС. Мы удивлены, почему вы спорите про план счетов и боитесь участвовать в анонимном опросе.

Сегодня в выпуске:

Что проверяют налоговики в уведомлениях по налогам и взносам?

Первый раз сдаем 3-НДФЛ по процентам с вкладов — что вызывает вопросы и негодование.

План счетов — бухгалтеры обсуждают, надо ли его учить наизусть и зачем это нужно, таких горячих споров не было на «Клерке» уже давно!

Почему бизнес стал бояться самозанятых? Проводим анонимный опрос.

Полезности для бухгалтера.

Болталки дня в КУБе.

Что такое горизонтальный рост карьеры?

Мем дня.

Контрольные соотношения есть везде!

Все отчеты проходят проверку на контрольные соотношения. Уведомления по ЕНП тоже проверяют. Эксперт утверждает, что до вступления в силу в 2025 году новые правила ФНС не может диктовать налогоплательщикам. На практике же они уже действуют, хоть и не по приказу, а на основании письма. Даже рекомендованные КС лучше соблюдать, ведь если заполнить уведомление неверно, то начисления на ЕНС просто не «встанут» как надо.

В комментариях пишут, что уведомления за 3 месяц квартала не проходят (например, уведомление за март по взносам за март, ФНС в этом случае считает, что и так подается РСВ в тот же срок и уведомление просто не требуется).

Аналогично и с декларациями и расчетами, если в них допущены нарушения контрольных соотношений, то начисления не будут правильно отражены.

Р-р-рассчитайсь

В соцсетях вовсю обсуждают подачу деклараций по доходам от процентов по вкладам. Напомним, что за 2023 год не облагается НДФЛ сумма процентов до 150 000 рублей. ФНС сама посчитает налог и пришлет уведомление.

Вопрос возник у одной из читательниц Красного уголка бухгалтера (КУБа). Она интересуется, как отразить вычет — необлагаемую сумму в декларации 3-НДФЛ.

Как правильно отразить источник, код такого дохода и размер? Справок 2 НДФЛ по этим доходам в кабинете нет, только суммы без октмо, надо как-то ввести вручную. Думаю одной строкой указать доход по всём банкам с кодом 1013 за минусом 150тр, но не уверена, инструкций не нашла.

Одни считают, что ничего отражать не надо, налоговики и так все посчитают с учетом вычета, другие советуют заглянуть в личный кабинет, там уже есть данные от банков по таким доходам — использовать их.

А как вы думаете?

А ты знаешь, что за счет 15?

Бухгалтеры спорят о том, нужно ли знать наизусть план счетов? Бухгалтера старой закалки считаю это необходимым, а более молодые выступают за бессмысленность этого занятия. Вы на чьей стороне?

Стоит ли опасаться работы с самозанятыми?

То ввели новый режим, то уже кошмарить его начинают. Точнее тех, кто работает с такими исполнителями. Межведомственные комиссии завели. постоянно требуют документы, цепляются за каждую запятую.

Мы решили опросить бизнес, работающий с самозанятыми — примите участие в опросе (в нем мы не просим от вас контактов, только честные ответы).

Полезности для бухгалтера

А вы знали, что в сервисе ФНС Прозрачный бизнес можно отбирать компании по определенным критериям? Например, можно отсортировать компании по виду деятельности и городу. Так можно сразу узнать о существовании конкурентов и заодно посмотреть о каждом из них полезную информацию — размер выручки или наличие штрафов / просрочек по налогам.

По традиции в разборах вышел обзор самых важных писем Минфина и ФНС за март — не пропустите важные разъяснения ведомств.

Мечтаете перейти на ЭДО, но директор против? Мы знаем, как его убедить — запишитесь на бесплатный вебинар 4 апреля и его запишите. Узнаете, почему даже небольшому бизнесу важно внедрить ЭДО, какие проблемы могут возникнуть и какие предубеждения мешают вам прямо сейчас начать работать с контрагентами гораздо эффективнее.

Болталки

Сегодня в Красном уголке бухгалтера обсуждают — сколько брать за ведение ИП на патенте с сотрудниками. 5 000 — такую сумму бухгалтеры считают недостаточной, автор говорит, что сейчас получает 15 тысяч за квартал, но отчетов стало больше, вот тех же уведомлений надо подавать два в месяц.

Второй пост от вчерашнего дня, но бухгалтеры радуются в нем и сегодня, открывая виртуальное шампанское. Автор поста поздравил коллег со сдачей годового отчета. Девушка уверена — за такое испытание бухгалтеры заслужили вкусняшки и подарки себе любимым. Судя по лайкам и реакциям, предложение пришлось по душе. Нашлось и три вредины — наверное они никогда не сдавали бухгалтерскую отчетность ;)

Растем в горизонте

Если коротко, то горизонтальный рост означает, что специалист не поднимается по карьерной лестнице вверх (например, не переходит с должности оператора 1С в бухгалтера по материалам, потом в начальники участка, а потом в главбухи), а прокачивает свои навыки и расширяет их. Фактически становится супер-профи в своем деле.

Идеальным в этом смысле является управленческий учет — он позволяет раскрыться талантам бухгалтера в анализе данных, их структурировании и планировании. Сейчас вы можете научиться вести управленческий учет всего за 3 690 руб. на нашем популярном курсе Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.

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Мем дня

В самое сердечко💗

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Ваша ночью разбуди — перечислит все счета, не подглядывая в гугл редакция