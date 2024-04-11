На взносы 1% можно уменьшать налог по УСН и по патенту в текущем году! ФНС разрешила. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1661

Бухгалтеры дождались разъяснений по взносам ИП в 1%. Временные правила 2023 года теперь станут постоянными.

Сегодня в выпуске:

На взносы с доходов свыше 300 тысяч рублей можно уменьшить налог и в этом и в следующем году.

Бухгалтеры помогают разобраться, в каком статусе выгоднее всего сдавать квартиру и какие есть подводные камни.

Уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ.

На испытательном сроке нельзя платить меньше.

ИП на УСН надо правильно заполнить уведомление со сроком 25 апреля.

Полезности для бухгалтера.

Гадание по фото — бухгалтеры пытаются узнать детей звезд.

Продолжение истории анонимного бухгалтера из деревни три года спустя!

Кому доверить управленческий учет?

Мем дня.

Обещанного три года ждут

Хорошо, что не пришлось ждать настолько долго. ФНС выпустила письмо, в котором дала пояснения по уменьшению налога на УСН и ПСН на взносы ИП в размере 1%. За 2024 год эти взносы предприниматели должны заплатить не позднее 1 июля 2025 года.

Ранее позиция была такая — взносы за 2024 год должны учитываться только в 2025 году, т.к. именно тогда установлен срок уплаты. Но в 2023 году действовал переходный период — тогда ИП разрешили не ждать следующего года, а учитывать взносы сразу. Предприниматели надеялись, что и сейчас будет принято такое решение.

Свершилось — ФНС пояснила, что правила переходного периода стали постоянными.

Как сдавать квартиру с пользой для кошелька?

В КУБе в телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры обсуждают, как правильно сдавать квартиру ИП. Предприниматель работает на УСН доходы и может просто добавить новый ОКВЭД на сдачу в аренду недвижимости, может сдавать как физлицо, ну или даже перейти в самозанятые (но тогда что делать с деятельностью на УСН).

Обсуждение вышло очень полезным. Выяснили, что ИП не обязан применять онлайн-кассу, если сдает в аренду собственную квартиру — это плюс. При дальнейшей продаже, даже если к тому времени ИП будет долго владеть этим имуществом, ФНС 100% будет требовать уплаты налога 6% со всей суммы сделки, т.е. продажа должна будет идти от ИП, применить вычеты или уменьшить доход на сумму покупки предприниматель не сможет — это минус.

Стать самозанятым конечно можно, но тогда он, скорее всего, не сможет заниматься другой деятельностью, по которой применяет УСН.

Сдавать как физлицо — риск, ведь деятельность будет систематической, налоговики вряд ли закроют на нее глаза. Даже если проигнорируют этот факт (ведь «физик» будет платить не 6% налога, а 13%), то в будущем при продаже ИП ждут все те же риски, что и в первом случае — налог 6% со всей суммы сделки.

Проверяйте новые КС для 6-НДФЛ

Не дает этот отчет покоя ни налоговой, ни бухгалтерам. Очередным письмом добавили еще одно контрольное соотношение — сравнят исчисленный и удержанный налог.

Испытательный срок — повод платить меньше?

Сотрудник и работодатель пока не знают, подходят ли они друг другу. Чтобы проверить профессиональные качества работника компания может назначить ему испытательный срок. Зачастую компания не хочет платить в это время кандидату полную зарплату и устанавливает ему пониженную ставку, но это неправильно — уточнил Минтруд.

Работник должен получать столько же, как если бы он начал работу безо всякого испытательного срока, на него распространяются се гарантии по ТК.

Как заполнить уведомление 25 апреля ИП на УСН

Важно не запутаться в платежах. 28 апреля (а с учетом переноса — 2 мая) ИП должен заплатить и налог за 2023 год, и за 1 квартал 2024 года. Указывать в уведомлении надо только платеж за 1 квартал! Ведь до 25 апреля предприниматель сдаст налоговую декларацию по УСН, где будет указан налог за 2023 год, а значит он уже не должен включаться в уведомление.

Более подробная инструкция здесь.

Полезности для бухгалтера

Сегодня советуем вам три важных вебинара апреля.

Где взять деньги для масштабирования бизнеса? — бесплатный вебинар 16 апреля. Кажется, это не тема для бухгалтера, но на самом деле эксперты расскажут очень полезные вещи, например, почему отказывают в кредите или как улучшить кредитную историю и увеличить шансы на одобрение еще до подачи заявки. Ведь, как правило, оформлением документов занимается именно бухгалтер и он же может дать ценную информацию руководителю по правильной работе с банком или микрокредитной компанией.

Воинский учет-2024: за что стали штрафовать и какие последние изменения в пакете документов — платный вебинар, стоимость 499 руб. 11 апреля.

Кадровики и бухгалтеры в прошлом году вынуждены были фактически в авральном режиме настраивать воинский учет. В этом году все ожидают запуска государственного реестра осенью, пока военкоматы не лютуют с проверками, есть возможность исправить ошибки, а тем, кто так и не начал вести воинский учет срочно все отстроить, до того, как пойдут штрафы.

Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024 Скажете, а при чем тут бухгалтер? На бесплатном вебинаре 23 апреля эксперты не только расскажут, как и что продавать на площадках, но и разъяснят правила чтения закрывающих документов: как верно понять информацию, содержащуюся в них. А также рассмотрят конкретные примеры закрывающих документов и их особенности. А это как раз важно для бухгалтера.

Если вы хотите знать о работе с маркетплейсами еще больше — тогда вам стоит пройти наш новый онлайн-курс Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С.

Вы начнете изучение с выборы формы бизнеса и площадки для продвижения ваших товаров, разберетесь с налоговым и бухгалтерским учетом, отчетами площадок, автоматизацией, ведением учета в 1С.

Кто на фото?

В прошлый раз бухгалтеры угадывали по фото знаменитостей. В этот раз предстоит задачка посложнее — угадать, ребенок какой звезды на фото. Некоторые так похожи на звездного родителя, что кажется — игра совсем простая, но некоторые детки преподнесут вам сюрприз.

Вам письмо!

В редакцию пришло письмо нашей читательница. Она участвовала в проекте Анонимный бухгалтер и несколько лет назад рассказала свою историю. Сейчас ее жизнь круто изменилась и она решила поделиться с нами кусочком своей радости.

Давайте возрождать анонимного бухгалтера — присылайте свои истории на почту e.balaklickaya@klerk.ru и мы их опубликуем.

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Мем дня

Бухгалтеры в середине рабочей недели

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