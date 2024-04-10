Может ли работодатель снизить зарплату на время испытательного срока: что ответил Минтруд + опрос

Минтруд разъяснил, что на период испытания работодатель не может установить меньшую зарплату, чем предусматривает штатное расписание по этой должности.

Министерство труда указало, что на новых работников, принятых на работу с испытательным сроком, распространяются все положения трудового законодательства, коллективного договора и локальных актов работодателя. В том числе в части оплаты труда.

Это касается и сотрудников компании, которые прошли испытание и продолжают работать.