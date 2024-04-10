Может ли работодатель снизить зарплату на время испытательного срока: что ответил Минтруд + опрос
Минтруд разъяснил, что на период испытания работодатель не может установить меньшую зарплату, чем предусматривает штатное расписание по этой должности.
Министерство труда указало, что на новых работников, принятых на работу с испытательным сроком, распространяются все положения трудового законодательства, коллективного договора и локальных актов работодателя. В том числе в части оплаты труда.
Это касается и сотрудников компании, которые прошли испытание и продолжают работать.
А вы сталкивались с ситуацией, когда на испытательном сроке зарплата НЕ понижена?
Комментарии1
Можно меньше платить при условии, что обязанности будут сокращены. Т.е. функционал работника может быть меньше. Но это надо четко прописать. Глупо человеку на определенных работах платить столько же, сколько постоянникам. Но, конечно, это касается реального функционала, а не формальности. А тем профессиям, которые на вход не требуют долгого времени, нельзя сокращать, т.к. ничего не пропишешь. А только сам факт того, что человек на испыт.сроке, не позволяет платить меньше.